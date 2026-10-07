Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulník

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V úterý večer musel záchranářský vrtulník zamířit do Píště na Opavsku. Šestačtyřicetiletý muž se tam polil vroucím olejem a utrpěl popáleniny až třetího stupně na téměř deseti procentech těla. Ve stabilizovaném stavu skončil na popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava.
Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulník

Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulník

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:06

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Nová hřiště i tribuny. Bohumínský areál Kuželna čeká proměna za sedm milionů
Nová hřiště i tribuny. Bohumínský areál Kuželna čeká proměna za sedm milionů
Obyvatelé Kopřivnice mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu
Obyvatelé Kopřivnice mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu

Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce října hlasovat, který z osmi projektů k vylepšení...

Rekonstrukce karvinských Lodiček začala. Hotovo má být na jaře
Rekonstrukce karvinských Lodiček začala. Hotovo má být na jaře

Rekonstrukce oblíbeného areálu Lodičky v karvinském parku Boženy Němcové se naplno rozběhla. Dělníci...

Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce
Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali někteří voliči chybné hlasovací lístky do blížících se...

Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města
Zkušební jízda se zvrtla. Zájemce o auto s ním odjel do jiného města

Kuriózní situaci museli na konci září řešit policisté v Ostravě a Českém Těšíně. Šestadvacetiletý muž chtěl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.