Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulník

Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž na Opavsku se polil vroucím olejem. Letěl pro něj vrtulníkZdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 07.10.2026 06:06
Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce října hlasovat, který z osmi projektů k vylepšení...
Rekonstrukce oblíbeného areálu Lodičky v karvinském parku Boženy Němcové se naplno rozběhla. Dělníci...
Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali někteří voliči chybné hlasovací lístky do blížících se...
Kuriózní situaci museli na konci září řešit policisté v Ostravě a Českém Těšíně. Šestadvacetiletý muž chtěl...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →