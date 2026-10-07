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Sudí odpískal konec zápasu ve chvíli, kdy se hráč chystal kopat penaltu. Utkání na Plzeňsku zůstalo nedohrané

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Dennívýzva
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Za stavu 3:3 v nastavení nařídil rozhodčí penaltu pro Nýřany. Kopnout ji ale nikdo nestihl. Zápas skončil dřív, než se k míči kdokoli postavil.
Sudí odpískal konec zápasu ve chvíli, kdy se hráč chystal kopat penaltu. Utkání na Plzeňsku zůstalo nedohrané

Sudí odpískal konec zápasu ve chvíli, kdy se hráč chystal kopat penaltu. Utkání na Plzeňsku zůstalo nedohrané

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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