Sudí odpískal konec zápasu ve chvíli, kdy se hráč chystal kopat penaltu. Utkání na Plzeňsku zůstalo nedohrané

Šlágr okresního přeboru Plzeň-sever mezi TJ Slavoj Žihle a TJ Nýřany měl o prvním říjnovém víkendu všechno, co divák od okresního fotbalu čeká: šest gólů, otočku a vyhrocený závěr. Pak přišlo něco, s čím pravidla nepočítají. Podle portálu Fotbal u nás rozhodčí v nastavení několikrát změnil rozhodnutí, nakonec ukázal na značku pokutového kopu ve prospěch hostů a vzápětí utkání předčasně ukončil. Důvodem měla být podle zdroje obava o vlastní zdraví. Na tabuli zůstalo 3:3. Jestli tento výsledek platí, zatím nikdo neví.
Nastavení, které nemělo konec
Utkání 7. kola sezony 2026/27 bylo naplánováno na sobotu 3. října od 16:00. Do kabin šly Nýřany s jasným náskokem 1:3. Žihle po přestávce dvoubrankové manko smazala a srovnala na 3:3. Bod by pro ni byl obhájitelný, pro favorita nepříjemný.
Pak se závěr zvrhl. Rozhodčí podle dostupného popisu v nastavení opakovaně měnil verdikt, situace na hřišti houstla a fotbal podle Fotbalu u nás „ustoupil emocím“. Nakonec padlo rozhodnutí o penaltě pro Nýřany. Hned po něm zazněl závěrečný hvizd.
Co přesně se mezi oběma momenty odehrálo, není veřejně doloženo. Jméno rozhodčího jsme z dostupných podkladů nedokázali ověřit, stejně jako to, kdo z hostů se chystal ke kopu. Kluby ani sudí se zatím veřejně nevyjádřili. Formulace o strachu o zdraví je zatím jen tvrzením zdroje, nikoli ověřeným popisem napadení nebo výhrůžek.
Penalta se kope, i když hodiny doběhly
Pravidla jsou v tomhle bodě nezvykle jednoznačná. Pravidlo 7 o délce hry říká, že pokud má být pokutový kop proveden nebo opakován, poločas se prodlouží, dokud není kop dokončen. Platí to v aktuálním znění Pravidel fotbalu i v českém výkladu. Pražský fotbalový svaz to ve svém pravidlovém seriálu shrnuje prakticky: rozhodčí ukončí poločas nebo zápas až po definitivním skončení akce pokutového kopu.
Nařízená penalta tedy čas nezastavuje, naopak ho natahuje. Konec utkání před jejím provedením proto nemůže obhájit argument, že vypršela hrací doba. Pokud by šlo jen o hodinky, byl by to pravidlový omyl.
Hodiny proti bezpečnosti: dvě různé otázky
Případ se ale láme v jiném místě. Pravidlo 5 dává rozhodčímu pravomoc utkání zastavit, přerušit nebo předčasně ukončit, pokud to vyžadují vnější zásahy nebo bezpečnost. Totéž pravidlo mu ukládá podat příslušným orgánům zprávu o všech incidentech před zápasem, během něj i po něm. Plné znění je k dispozici na webu IFAB.
Proti sobě tak stojí dva výklady téhož konce. Buď sudí špatně řídil závěr a utkání zbytečně utnul, nebo se cítil ohrožený a využil pravomoc, kterou mu pravidla dávají. Rozhodne mezi nimi jediný dokument: zápis o utkání. Svědectví klubů, video z mobilu ani rozjitřená diskuse na sociálních sítích ho nenahradí.
Co může rozhodnout OFS Plzeň-sever
Výsledek 3:3 neplatí automaticky jen proto, že ho rozhodčí zapsal v okamžiku konce. Pravidla hry stanovují, že předčasně ukončené utkání se opakuje, pokud soutěžní předpisy nebo pořadatel neurčí jinak. U okresního přeboru má případ řešit řídicí orgán soutěže, tedy OFS Plzeň-sever a jeho sportovně-technická, případně disciplinární komise. Termín rozhodnutí zatím není známý.
Na stole jsou zhruba tyto varianty:
|Varianta
|Žihle
|Nýřany
|Potvrzení výsledku 3:3
|1 bod
|1 bod
|Opakování utkání
|otevřené
|otevřené
|Disciplinární řešení, například kontumace
|podle verdiktu
|podle verdiktu
Dohrání pouhého závěru, tedy jen provedení penalty, by muselo mít oporu v soutěžních předpisech a rozhodnutí komise. Zatím ho nelze předpokládat.
Sportovně jde o hodně. Podle tabulky po 3. kole vedly Nýřany se 7 body a skóre 15:5, Žihle byla třetí se stejným počtem bodů a skóre 12:3. Domácí se tehdy prezentovali třeba výhrou 3:0 nad Manětínem před stovkou diváků. Duel v 7. kole tak byl soubojem o horní patro soutěže. Proměněná penalta by znamenala 3:4 a podle nás téměř jistě vítězný gól hostů. Oproti remíze by Nýřany získaly o dva body víc a Žihle o jeden méně. Takový rozdíl na podzim rozhoduje o tom, kdo bude přes zimní přestávku v čele.
Test autority na okresní úrovni
V profesionálním fotbale by podobný konec rozebíraly hodiny záznamů z několika kamer. Na okresním hřišti je sudí často jedinou autoritou bez asistentů z kvalifikované delegace a bez videa. O to víc záleží na tom, jak rychle a jak srozumitelně soutěž zareaguje.
Podle nás je tohle podstatou celé kauzy. Kuriózní konec před penaltou je jen to, co lidi pobaví. Skutečnou otázkou je, jestli okresní svaz dokáže jasně oddělit sportovní výsledek od disciplinárního případu. Pokud se ukáže, že rozhodčí čelil tlaku, který mu znemožnil pokračovat, nesmí být remíza odměnou pro toho, kdo ten tlak vyvinul. Pokud šlo o chybu v řízení zápasu, nemají ji odnést Nýřany, které o penaltu přišly. V obou případech platí, že nejistota je nejhorší výsledek, jaký může svaz klubům nabídnout.
Na hřišti v Žihli zůstala bílá značka jedenáct metrů od branky a míč, ke kterému nikdo nedoběhl. Jestli se k němu ještě někdo vrátí, nebo jestli se celý zápas rozehraje znovu od výkopu, rozhodnou úředníci nad zápisem jednoho rozhodčího.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle