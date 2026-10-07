Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Engizek favorizuje Humburgera proti Kinclovi. Muradov vidí velký progres

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Patrik Kincl a Dominik Humburger se 17. října utkají v hlavním zápase turnaje OKTAGONu 95. Makhmud Muradov upozorňuje na Humburgerův progres, Kerim Engizek mu proti bývalému šampionovi dává 60 procent.
Engizek favorizuje Humburgera proti Kinclovi. Muradov vidí velký progres

Engizek favorizuje Humburgera proti Kinclovi. Muradov vidí velký progres

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?
Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?
Kalifornie zatrhla zápasy lidí s roboty. Jeden už poslal influencera k zemi
Kalifornie zatrhla zápasy lidí s roboty. Jeden už poslal influencera k zemi

Influencer Frankie LaPenna se v San Francisku postavil humanoidnímu robotovi EngineAI T800 a jeden z kopů...

Boj s váhou ničí tělo i kariéru. Někdy ale zachrání bojovníka před pádem
Boj s váhou ničí tělo i kariéru. Někdy ale zachrání bojovníka před pádem

Změna váhové kategorie patří v MMA k největším rozhodnutím kariéry. Může bojovníkovi vrátit sílu a...

Wolt vs. Uber v kleci. Kurýři se v kleci MMA mlátili s batohy na zádech
Wolt vs. Uber v kleci. Kurýři se v kleci MMA mlátili s batohy na zádech

Rumunská organizace RXF zařadila na turnaj v Brašově duel dvou mužů v barvách rozvážkových služeb Wolt a...

Šéf UFC se chová jako otrokář, tvrdí legendární boxer. Na jaře ho přitom prosil o práci
Šéf UFC se chová jako otrokář, tvrdí legendární boxer. Na jaře ho přitom prosil o práci

Derek Chisora se ostře pustil do šéfa UFC kvůli tomu, jak podle něj zachází s bojovníky. Výrok přichází jen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.