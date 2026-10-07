Rozlučku Messiho provázejí bizarní okolnosti. Afričtí soupeři cestovali 23 hodin v ekonomické třídě, jeden ztratil vědomí

Buenos Aires žije jedním jménem. Fanouškovské zóny, velkoplošné obrazovky, nápis „Gracias, Leo“ (Díky, Leo) na každém rohu a vyprodaný stadion River Plate. V úterý 6. října ve 20:00 místního času odehraje Lionel Messi poslední zápas v dresu Argentiny. Na druhé straně hřiště ale nestojí Brazílie, Francie ani Německo. Stojí tam Benin, malá západoafrická země, jejíž výprava do Argentiny cestovala přes Abidžan a Paříž, v ekonomické třídě a podle různých zdrojů 23 až 25 hodin. Jeden člen jejího štábu cestu nezvládl a ztratil vědomí. Neobvyklá není samotná rozlučka, ale propast mezi oběma tábory. Jedna strana slaví ikonu, druhá řeší teplou vodu v hotelu.
Večer, který Argentina ladila do posledního detailu
Argentinský fotbalový svaz (AFA) nenechal nic náhodě. Na svém webu popisuje zápas jako „noc, kterou nikdo nechce ukončit“, a oficiální text AFA mluví o uzavření etapy, která trvala přes dvacet let. Messi za ni s Argentinou vyhrál Copa América 2021, Finalissimu 2022, mistrovství světa 2022 a Copa América 2024. Letos v létě dovedl tým až do finále mistrovství světa, kde Argentina skončila druhá.
Konec v reprezentaci oznámil Messi už 31. srpna dopisem, ve kterém poděkoval Bohu, „že ho stvořil Argentincem“. Říjnový zápas je tak především poslední příležitostí rozloučit se s domácím publikem. Klubovou kariéru Messi neukončuje, končí jen s národním týmem.
O zájmu fanoušků vypovídá prodej vstupenek. Podle Infobae zmizely za méně než dvě hodiny, a to při cenách, které na argentinské poměry rozhodně nízké nejsou:
|Typ vstupenky
|Cena
|Stání (popular)
|zhruba 1 350 Kč
|Stání pro děti
|zhruba 430 Kč
|Sedadla (plateas)
|zhruba 2 700 až 7 200 Kč
K tomu se připočítává servisní poplatek. Monumental bude plný. Otázka je, v jaké kondici do něj vstoupí hosté.
25 hodin v letadle a kolaps v cíli
Beninská delegace vyrazila z Abidžanu v Pobřeží slonoviny, přestoupila v Paříži a odtud pokračovala přes Atlantik do Buenos Aires. Oscar Rohr z realizačního týmu Beninu pro brazilský web ge popsal zhruba 25 hodin cestování v ekonomické třídě. Beninské a francouzské zdroje uvádějí „přes 23 hodin“. Rozdíl dvou hodin nejspíš souvisí s tím, odkud kdo začal počítat. Na podstatě nic nemění. Profesionální fotbalový tým strávil celý den a noc v úzkých sedadlech pár dní před zápasem proti mistrovi Jižní Ameriky.
Daň za cestu zaplatil videoanalytik Jonas Bidé, kterého některá média uvádějí jako Bidiho. Podle beninského listu Le Patriote ho po příletu přepadla závrať a následně ztratil vědomí. Marocký portál ElBotola, který přebírá informace francouzského rádia RMC, mluví o „nevolnosti doprovázené ztrátou vědomí“. Podle dostupných zpráv tedy nezkolaboval hráč, ale člen realizačního týmu. Jako ukázka toho, v jakém stavu výprava do Argentiny dorazila, to ale stačí.
Problémy cestou neskončily. Le Patriote vypočítává, s čím se Beninci potýkali po ubytování:
- v hotelu chyběla teplá voda,
- sauna nefungovala,
- část slíbeného vybavení nebyla dodána,
- trénovat se muselo na umělém povrchu,
- posilovna nestačila potřebám reprezentačního týmu.
Beninský list nazval celou situaci „předem připraveným ponížením“. Tak ostré hodnocení nelze ověřit, jednotlivé výtky ale zaznívají z více zdrojů. Podle ElBotoly se dva dny před zápasem situace po logistické i zdravotní stránce uklidnila a Benin je připraven nastoupit.
Co taková cesta dělá s tělem, popisuje odborná literatura. Přehledová studie v časopise Sports z letošního roku shrnuje, že dlouhé cestování a pásmová nemoc narušují spánek, hormonální rovnováhu, náladu i soustředění a vedou k únavě a poklesu fyzického výkonu. Na konkrétní hráče Beninu to přepočítat nelze. Lepší přípravu na zápas proti vicemistrovi světa si ale představit dokážeme.
Kdo platí za kulisu
Kdo rozhodl o ekonomické třídě, zdroje přímo neuvádějí. Oficiální vysvětlení od AFA ani od beninské federace se nám nepodařilo dohledat. Média ale popisují finanční model, do kterého levná cesta zapadá.
Web Joueurs Africains už v září psal, že AFA Beninu nevyplatí žádné startovné a že veškeré komerční výnosy, tedy vstupenky, televizní práva i sponzoring, zůstanou argentinské straně. Španělské Relevo líčí situaci jinak. Podle jeho zdrojů měla AFA zaplatit 300 až 500 tisíc dolarů, tedy zhruba 6 až 11 milionů korun, ovšem organizátorům zápasu, nikoli přímo beninské reprezentaci. Hráči podle Releva peníze neviděli a žádali kolem 8 tisíc dolarů na osobu, v přepočtu přibližně 170 tisíc korun.
Obě verze se rozcházejí v detailech, v jednom se ale shodují. Peníze z Messiho rozlučky nemířily standardní cestou k týmu, který do Buenos Aires přiletěl hrát. Mezi AFA a hřištěm stojí zprostředkovatelé a agentury. Smlouva zveřejněná není, takže odpovědnost zůstává rozptýlená mezi argentinský svaz, organizátory a beninskou stranu.
Benin přitom nebyl v této sérii první. Argentina v říjnovém okně hrála také s Bolívií a 3. října s Burkinou Faso. Podle Releva vznikl kolem zápasu s Burkinou spor o provize, africká strana nakonec na poslední chvíli poslala oslabený výběr doplněný hráči do 23 let a prohrála 0:7. Relevo o zápase napsalo, že byl „poznamenaný“ ještě před výkopem. U dvou afrických soupeřů za sebou se tedy opakoval stejný vzorec, v němž je soupeř levný, kontrolu má Argentina a logistika drhne.
Podle nás je to nejsilnější vrstva celého příběhu. Exhibice kolem velkých hvězd jsou byznys a slabší federace v nich často hrají roli kulisy. Messiho loučení si zasloužilo dokonalou slavnost. Organizační rámec ale ukazuje, jak tvrdě komerční logika dopadá na ty, kdo na hostině nesedí u hlavního stolu.
Benin nechce být jen do počtu
Beninci sami se do role obětního beránka stavět nechtějí. Výpravu vede německý trenér Gernot Rohr a jeho syn Oscar pro ge řekl, že jde o velký zápas, i když ne o největší v historii beninského fotbalu. „Nechceme tu být jen kvůli Messimu, chceme něco předvést,“ shrnul. Pro zemi s přezdívkou Gepardi je Monumental výkladní skříní, jakou běžně nedostane. Přímý přenos zápasu budou sledovat stovky milionů lidí.
Benin si pro Argentinu připravil i vlastní gesto. Messimu chce předat dárek a speciální dres s motivem amazonky, ženské bojovnice z beninské historie. Je to tichá připomínka, že i soupeř přivezl do Buenos Aires vlastní příběh.
Pro srovnání stojí za připomenutí, jak se loučily jiné hvězdy. Švédský svaz uspořádal Zlatanu Ibrahimovićovi v červnu 2024 rozlučku na vyprodané Friends Areně, ovšem až po zápase se Srbskem a bez toho, aby Zlatan nastoupil. Cristiano Ronaldo letos v říjnu odjel z portugalského srazu a v Portugalsku se věří, že v reprezentaci skončil. Sám to ale výslovně nepotvrdil a slavnostní večer se nekonal. Messi tak dostává to, co málokdo, totiž poslední zápas, ve kterém je hlavním aktérem na hřišti.
Kdy a kde zápas sledovat
Čeští diváci nemusí shánět zahraniční streamy. Podle oznámení stanice Sport1 odvysílá utkání Argentina-Benin živě Sport2 s českým komentářem. Kvůli časovému posunu se hraje v noci z úterý na středu, výkop je ve středu 7. října v 1:00. V Argentině zápas přenáší TyC Sports.
AFA se ve veřejné komunikaci soustředí výhradně na oslavu a přímou reakci na potíže beninské výpravy jsme nedohledali. Na Monumentalu tak bude 85 tisíc lidí zpívat Messiho jméno. Kousek od nich se budou rozcvičovat hráči, kteří si ještě před pár dny stěžovali na studenou sprchu, a na jejich lavičce bude sedět analytik, který po příletu ztratil vědomí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle