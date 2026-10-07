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Vylepšení ruského tanku T-90M nepomohla: Těžké ztráty na Ukrajině díky zásadní chybě konstrukce

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Ruský T-90M přesunul záložní munici do zadního výklenku věže, karusel pod posádkou ale zachoval. Oryx k září 2026 eviduje 159 jeho ztrát.
Vylepšení ruského tanku T-90M nepomohla: Těžké ztráty na Ukrajině díky zásadní chybě konstrukce

Vylepšení ruského tanku T-90M nepomohla: Těžké ztráty na Ukrajině díky zásadní chybě konstrukce

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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