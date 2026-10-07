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Za hrubými ručníky a ložním prádlem často stojí banální chyby při praní. Bez nich zůstanou textilie dokonale hebké

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I při praní prádla mohou lidé udělat mnoho chyb. Díky několika trikům vám půjde praní snadněji, a navíc budete z pračky vyndávat krásně čisté a nadýchané prádlo beze skvrn.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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