Za hrubými ručníky a ložním prádlem často stojí banální chyby při praní. Bez nich zůstanou textilie dokonale hebké

I při praní prádla mohou lidé udělat mnoho chyb. Díky několika trikům vám půjde praní snadněji, a navíc budete z pračky vyndávat krásně čisté a nadýchané prádlo beze skvrn.
Ručníky a ložní prádlo by lidé měli měnit pravidelně a poté je dát vyprat. Jelikož se ale nejedná o klasické oblečení, na kterém bývají cedulky a návod k praní,
měl by si každý zjistit, jak je správně prát. Existuje několik triků, kterých byste se měli držet a díky kterým nebudete muset pouštět pračku se stejným prádlem po druhé. Ložní prádlo bývá plné bakterií
Jelikož každý člověk tráví v posteli minimálně 8 hodin denně, je nutné se naučit prát povlečení efektivně a pravidelně. Ložní prádlo by se mělo měnit každé 2 týdny.
Jakmile ho budete chtít vyprat, podívejte se na materiál, ze kterého je vyrobeno. Látky z bavlny můžete s klidem prát na 60 °C a flanelové ložní prádlo perte raději pouze na 40 °C.
U většiny povlečení a prostěradel je i cedulka, na které je napsáno, na kolik stupňů byste ho měli vyprat. Pokud ale tento detail chybí nebo je již sepraný,
řiďte se tím, jaký materiál se chystáte vyprat. Nezapomínejte na to, že je potřeba prádlo obrátit naruby, abyste z něj neseprali barvu. Jakékoliv knoflíky a zipy pro jistotu zapněte.
Jak správně sušit ložní prádlo
Až budete mít dopráno, je nutné se zamyslet nad tím, kde budete ložní prádlo sušit. Na klasický stojací sušák se totiž takto velké kousky nevejdou.
Vhodnou variantou je sušit ložní prádlo v místnosti na šňůrách, kde je teplo, nebo venku, když bude hezky. Ještě předtím, než dáte prádlo sušit, ho vyklepejte. Díky tomu nebude ložní prádlo příliš pokrčené a možná ho nebudete muset nakonec ani žehlit. Správné praní ručníků
Pokud už máte ložní prádlo vypráno a momentálně byste se chtěli pustit do praní ručníků, opět se vám může hodit znát několik triků, jak tuto látku prát.
Ručníky perte mnohem častěji a každý týden si vezměte nový. Jelikož ručník dlouho schne, skvěle se v něm daří bakteriím i plísním, které milují vlhkost. Z tohoto důvodu by se měly prát v teplotě mezi 40 a 60 °C. Fotografie: Freepik
Před tím, než je dáte do pračky, je vždy roztřiďte. To znamená, že byste si měli udělat 3 hromádky. Barevnou, černou a bílou. Pokud byste ručníky při praní smíchali,
mohly by se vám ty bílé obarvit nebo zešednout od tmavých. K tomu, aby byly po vyprání krásně voňavé a měkké, používejte aviváž. Po doprání ručníky pověste, ale nesušte je na přímém slunci. Vhodné sušení je na místě, kde je čerstvý vzduch. Triky pro efektivnější sušení ručníků
Občas se může stát, že ručníky nedokonale vyschnou. Vy je poté sesbíráte z věšáku na prádlo, poskládáte na hezké hromádky a nakonec je
uložíte do skříně. Zde však mohou začít zapáchat, což jistě nechcete. Abyste měli jistotu, že jsou ručníky dokonale suché i v období, kdy venku není příliš teplo na jejich sušení, pořiďte si sušičku.
Zdroj:
Porady Interia
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Dokonale hebké ručníky a ložní prádlo může mít doma každý. Stačí se vyvarovat začátečnických chyb appeared first on BydlímeÚtulně.cz.