Šálek za 5 800 Kč vypadá skoro stejně jako ten z kredence. Stačí ho otočit dnem vzhůru a zjistíte, jestli máte poklad

Stačí ho vzít do dlaně: šálek měří na výšku necelých pět centimetrů, podšálek má průměr něco přes deset. Drobný předmět, jaký by v babiččině kredenci zapadl mezi desítky jiných, se letos objevil na Aukru s cenovkou, za kterou se dá pořídit slušná mikrovlnka. Prodejce ho popisuje jako starožitný kus z porcelánky Thun v Klášterci nad Ohří, s ručně nanášeným zlatem a dekorem podzimních květů. Z jednoho šálku se tak stává učebnice: ukazuje, z jakých dílků se skládá hodnota starého československého porcelánu a proč dva na pohled příbuzné hrnečky dělí na trhu tisíce korun.
Podzimní květy a ruční zlato: co přesně se prodává za 5 800 Kč
Nabídka popisuje moka šálek s podšálkem v malém formátu, jaký se používal na silnou kávu podávanou po obědě. Šálek má průměr 4,5 centimetru a výšku 4,7 centimetru, podšálek 10,3 centimetru. Malbu tvoří motiv podzimních květů, okraje lemuje zlatá linka a zlacení je podle prodejce provedeno ručně. Výroba spadá do 40. až 50. let, samotný kus prodávající datuje zhruba k roku 1945.
Na spodní straně podšálku stojí signace „TK Thuny Czechoslovakia“. Stav prodejce hodnotí jako výborný, bez otluků. Pár je kompletní, šálek tedy nepřišel o svůj protějšek.
Právě souhra těchto vlastností dělá z drobného nádobí sběratelský artikl: starší období, čitelná značka, ruční práce, zachovalé zlato a úplný pár. Odeberte kterýkoli z těchto prvků a cena se začne drolit.
Značka TK s korunou: rodný list porcelánu z Klášterce
Kdo chce poznat, co drží v ruce, musí šálek otočit. Aukro ve svém průvodci starožitným porcelánem připomíná, že značka porcelánky bývá umístěna na spodní části předmětu, často pod glazurou, takže ji nejde jednoduše setřít ani padělat dodatečnou nálepkou.
U Thunu má značka bohatou minulost. Podle odpovědi služby Ptejte se knihovny začínala porcelánka v Klášterci nad Ohří na počátku 90. let 18. století a její původní označení tvořilo písmeno K s parohy. Později ho vystřídala písmena TK, v roce 1895 k nim přibyla korunka a po vzniku republiky v roce 1918 se značení rozrostlo o slova „Thun“ a „Czechoslovakia“.
Rejstřík značek Antik Praha eviduje několik variant: korunu s nápisem TK Thuny, TK Czechoslovakia s korunou i TK Thun Czechoslovakia s korunou. Každá z nich odkazuje na Klášterec a zároveň napovídá, do jakého období kus zhruba patří. Nápis Czechoslovakia tak funguje jako vstupenka. Zajistí, že se o kus začnou zajímat sběratelé, finální částku ale dopisují další okolnosti.
Podle nás je tohle nejčastější omyl majitelů starých servisů. Vidí na dně slovo Czechoslovakia a v duchu už počítají tisíce. Stejné slovo přitom nese obrovské množství běžně vyráběného nádobí, které se na trhu prodává za drobné.
Od padesáti korun po tisíce: jak se rozcházejí ceny šálků Thun, H&C a Pirkenhammer
Srovnání s dalšími nabídkami na Aukru ukazuje, jak široké je cenové pásmo i u renomovaných jmen. Prošli jsme několik aktuálních a ukončených inzerátů:
Předmět Výrobce Cena Výsledek Moka šálek s podšálkem, podzimní květy Thun 5 800 Kč nabídka Kup teď Růžový secesní šálek s podšálkem Haas & Czjzek, Chodov 700 Kč nabídka Zlacený šálek s podšálkem Haas & Czjzek 490 Kč nabídka Šest šálků a šest podšálků, zlacené Thun Czechoslovakia 1 190 Kč nabídka Retro moka servis Jaroslav Ježek (konvice, cukřenka, mléčenka, 6 párů) Pirkenhammer 1 520 Kč prodáno v aukci Šálek s podšálkem, dekor Louise Pirkenhammer 50 Kč bez příhozu, neprodáno
Nejvýmluvnější je druhý řádek se značkou Thun. Šestice párů ze stejné porcelánky se nabízí za 1 190 Kč, tedy přibližně za 198 Kč za jeden pár. Prodávající navíc přiznává opotřebené zlacení. Jediný moka pár s ručním dekorem a výborným stavem tak podle cenovky vychází zhruba na devětadvacetinásobek.
Neméně zajímavý je osud šálku Pirkenhammer s dekorem Louise. Pochází z let 1930 až 1950, je bez vad, a přesto se při vyvolávací ceně 50 Kč nenašel nikdo, kdo by přihodil. Pirkenhammer přitom patří k nejstarším českým porcelánkám, založen byl v Březové roku 1803 a ve značce nosí charakteristická kladívka. Haas & Czjzek se dokonce hlásí k roku 1792 a výrobu ukončil v roce 2011. Slavné jméno výrobce samo o sobě zájem kupců nezaručí.
Nabídka, příhoz, prodej: tři ceny, které se na Aukru snadno pletou
Cenovka 5 800 Kč patří k režimu Kup teď. Kdokoli může kliknout na tlačítko a šálek koupit, z otevřené stránky však zatím nevyplývá, že by se tak stalo. Jde o částku, kterou si prodávající stanovil, a vypovídá hlavně o jeho představě.
Aukro ve své nápovědě rozlišuje několik forem prodeje: klasickou aukci, pevnou cenu Kup teď, aukci kombinovanou s možností okamžitého nákupu a ukončenou nabídku, u které lze navrhnout vlastní částku. Pro odhad hodnoty doma je klíčové umět tyto ceny od sebe oddělit.
Nejpevnější oporu poskytují ukončené aukce s reálným vítězem. Retro servis Pirkenhammer od designéra Jaroslava Ježka přilákal sedm přihazujících a dražba na Aukru skončila 21. května 2026 na 1 520 Kč. Začínala přitom na jediné koruně. Takové číslo říká, kolik byli zájemci ochotni skutečně zaplatit, a ne kolik by si přál prodejce.
Neprodané kusy s nulovým příhozem zase ukazují opačný pól, tedy hranici, pod kterou poptávka mlčí. Kdo chce zjistit, kde mezi těmito body leží jeho šálek, musí hledat právě ukončené nabídky.
Poklad v kredenci: jak prověřit starý servis krok za krokem
Antik Praha upozorňuje, že základ sbírky porcelánu se dá pořídit i za stovky korun za kus a že poškozený porcelán ztrácí na hodnotě. Tisícové částky tedy vyžadují souhru několika faktorů najednou. Při prohlídce rodinného nádobí se vyplatí postupovat metodicky:
Nafoťte celek i jednotlivé díly, zvlášť značky na dně, zlacení a každou vadu. Sečtěte kusy: šálky, podšálky, konvici, cukřenku, mléčenku a víčka. Chybějící víčko nebo osiřelý šálek snižují prodejnost. Opište značku do posledního písmene, včetně slova Czechoslovakia, čísel dekoru, vtlačených symbolů a starých nálepek. Porovnejte značku s rejstříkem a vyhledejte ukončené nabídky. Vyhledávání na Aukru prochází název i popis, takže zadání přesného nápisu ze dna, třeba „TK Thuny Czechoslovakia“, vrací přesnější výsledky než samotné jméno porcelánky. U slibnějšího kusu se poraďte s odborníkem. Při prodeji přiznejte každou vadu, protože stav rozhoduje o ceně a zamlčená prasklina se vám vrátí jako reklamace.
Hodnotu nejvíc srážejí praskliny přes tělo šálku, jemné vlasové trhliny, otluky na okraji, slepované opravy a výrazně sedřené zlato. Opatrnost se vyplatí i u archivních dat: Aukro v roce 2018 zrušilo službu archiv.aukro.cz a historii nabídek v účtu Moje Aukro drží jen omezenou dobu, starší ukončené aukce se proto dohledávají spíš přes vyhledávač.
Pro odborný názor zdarma lze zamířit do
poradny Asociace starožitníků, která funguje každou druhou středu v měsíci od 15 do 17 hodin v Klubu starožitníků ve Valentinské 7 v Praze 1 a také během veletrhů Antique. Alternativou je online odhad aukčního domu Dorotheum podle zaslaných fotografií, s pražskou pobočkou na Václavském náměstí 19. Asociace přitom sama připomíná, že z fotografie ani zkušený odborník vždy spolehlivě neurčí pravost a hodnotu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková