V ČSSR ležel v každém obýváku a nikdo si ho nevážil. Dnes je z něj sběratelská rarita za téměř 6 000 Kč

Fialové sklo, vlnitý okraj a masivní dno. Takhle vypadá popelník, za který dnes jeden zahraniční obchod s retro designem chce několik tisíc korun. Podobné kusy přitom v šedesátých letech stávaly v bytech po celém Československu a nikdo je za nic zvláštního nepovažoval.
Fialový popelník s cenovkou přes tisíc zlotých
Polský obchod s retro designem Yestersen nabízel na začátku října 2026 skleněný popelník v barvě ametystu. Prodejce ho připisuje sklářskému výtvarníkovi Miloslavu Klingerovi a sklárně v Železném Brodě, kde vznikl v 60. letech. Požadovaná cena činí 1 063 zlotých, což je podle kurzu ČNB z 2. října téměř 6 000 Kč.
Prodejce kus popisuje s péčí, jakou jinak dostávají galerijní exponáty, a vyzdvihuje hlavně barvu sytící se ke středu do tmavě fialové a zrcadlově lesklý povrch. Ve stejném obchodě je k mání i růžový popelník dlouhý 20 centimetrů za 825 zlotých, tedy zhruba 4 600 Kč.
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Cigareta tehdy patřila ke všednímu dni a skleněný popelník byl v bytě stejně samozřejmý jako váza nebo ubrus. Klingerovy tvary navíc sklárna vyráběla ve velkých sériích, takže se dostaly do obyčejných domácností a sloužily každý den.
Zájem o ně oživila obliba stylu mid-century, tedy nábytku a doplňků z poloviny minulého století. Obchodníci s designem dnes u starých kusů pátrají po autorech a v popisech je řadí k uměleckému sklu.
Od brodské školy po sbírky v Torontu
Klinger (1922 až 1999) se učil na sklářské škole v Železném Brodě u profesora Jaroslava Brychty a potom studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Karla Štipla. Brodským sklárnám pak dodával návrhy, byť s přerušeními, až do roku 1982 a v letech 1963 až 1966 dokonce vedl místní sklářskou školu.
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Řadí se k výtvarníkům bruselského stylu, který odstartovala výstava Expo 58, a kromě skleněných plastik kreslil i nádobí pro velkosériovou výrobu. Už v jeho první kolekci se vedle váz a misek objevily i popelníky. Jeho díla dnes najdete ve sbírkách v Benátkách, Düsseldorfu nebo Torontu.
Klinger navrhoval pro železnobrodské sklárny i nádobí pro velkosériovou výrobu, včetně popelníků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Železnobrodské sklo, v zahraničí vedené pod zkratkou ZBS, vzniklo po znárodnění v roce 1948 spojením devíti místních skláren. Sběratelský průvodce 20thcenturyglass.com u něj vyzdvihuje hlavně vázy a misky s volně modelovaným tvarem.
Nálepka na dně, číslo vzoru a neporušený okraj
Klingerovy popelníky mají:
měkký, nepravidelný tvar bez ostrých hran; silné a těžké sklo; barvu, která není všude stejně sytá a plynule přechází z tmavšího odstínu do světlejšího. Přečtěte si také: Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 vzor dnes sběratelé platí tisíce
Pokud se na dně zachovala oválná stříbrno-modrá nálepka s nápisem „Bohemia Glass, ZBS, Made in Czechoslovakia“, jde o kus z let 1960 až 1980.
Online průvodci českým sklem řadí kusy podle vzorových čísel, pod kterými sklárna tvary evidovala. Jantarově žlutý Klingerův popelník tam najdete například pod číslem 71082.
Rozhoduje také stav. Obě nabídky polského obchodu zdůrazňují, že kus nemá praskliny ani jiné poškození.
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Na Aukru se v květnu 2025 vydražil reklamní popelník s logem pražského Paláce kultury za 150 Kč. Ani Klingerovo jméno samo o sobě vysokou cenu nezaručí. Na americkém portálu 1stdibs se jeho růžová miska na popel nabízí zhruba za 2 500 Kč.
Ceny popelníků zmíněných v článku shrnuje tabulka:
Popelník Kde Cena Ametystový popelník připisovaný Miloslavu Klingerovi, vznikl v 60. letech polský obchod Yestersen, nabídka ze začátku října 2026 1 063 zlotých, téměř 6 000 Kč Růžový popelník dlouhý 20 centimetrů polský obchod Yestersen 825 zlotých, zhruba 4 600 Kč Klingerova růžová miska na popel americký portál 1stdibs zhruba 2 500 Kč Reklamní popelník s logem pražského Paláce kultury Aukro, vydražen v květnu 2025 150 Kč
U obchodů navíc jde o ceny, které chce prodávající, a polský obchod u nich sám nabízí možnost smlouvat. Kdo podobný popelník po babičce zdědil, udělá dobře, když si tvar, barvu i případnou nálepku porovná s katalogy a s cenami kusů, které se na aukcích skutečně prodaly.
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Zdroje: https://www.yestersen.com/en/p/ashtray-amethyst-violet-glass-czech-republic-1960s-16127, https://www.yestersen.com/en/p/ashtray-pink-glass-attrib-to-m-klinger-zelezny-brod-czech-republic-1960s-15849, https://www.miloslavklinger.cz/cs/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Klinger, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/zeleznybrod_glass/, https://www.1stdibs.com/furniture/dining-entertaining/ashtrays/pink-ashtray-bowl-m-klinger-czechoslovakia-1960s/id-f_25267272, https://aukro.cz/retro-reklamni-popelnik-palac-kultury-praha-stary-dvory-cssr-7087706374, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/popelnik-sklo-sberatelstvi/