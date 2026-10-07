Sto let stará filtrace v Plzni se dočká rekonstrukce za 164 milionů

Téměř sto let stará budova filtrace Puech-Chabal v areálu Vodárny Plzeň na Homolce patří k unikátním technickým památkám. Postavena byla podle projektu architekta Hanuše Zápala společností Müller & Kapsa a dodnes je podle města pravděpodobně posledním dochovaným zařízením svého druhu na světě. Nyní začala její rozsáhlá rekonstrukce za přibližně 164 milionů korun.
Historická filtrace dokázala ročně připravit pro Plzeňany bezmála 10 milionů kubíků pitné vody. Díky promyšlenému systému čištění a automatizaci přitom její provoz zvládalo pouhých šest vodařů. Nová technologie zároveň výrazně zlepšila kvalitu vody a umožnila snadnější údržbu filtrů.
„Sto let fungování Puech-Chabalovy filtrace je mimořádným milníkem nejen pro plzeňské vodárenství, ale i pro celé město. Jsme hrdí na to, že tento světový unikát je součástí právě naší vodárny a že i po sto letech zůstává funkčním svědectvím o technické vyspělosti a umu našich předchůdců. Velmi si vážíme toho, že se město Plzeň rozhodlo investovat do záchrany této jedinečné technické památky. Je to výjimečná příležitost uchovat významnou část historie plzeňského vodárenství a předat ji dalším generacím. Zároveň tím potvrzujeme, že si naše město váží svého technického dědictví a je připraveno o něj pečovat i do budoucna. Puech-Chabalova filtrace je pro nás symbolem tradice, odbornosti a dlouhodobé péče o vodu. To, že po sto letech stále funguje, je samo o sobě mimořádné,“ řekl Radovan Škarban, generální ředitel Vodárny Plzeň.
Rekonstrukce má zachovat původní industriální podobu objektu a jeho historické konstrukce. Obnovena bude střecha včetně ocelové konstrukce vyrobené Škodovými závody, fasády, okna i dveře. Opravou projde také železobetonový nosný systém a elektroinstalace.
Puech-Chabalova filtrace je podle města významným svědectvím o technické vyspělosti plzeňského vodárenství. Objekt se nachází v areálu úpravny vody a jeho části dnes využívá společnost Chabal fish k chovu ryb. Původní bazény a technologické prvky tak zůstávají zachovány a návštěvníci mohou vidět část zařízení v podobě blízké původnímu provozu.
Rekonstrukce potrvá dva roky. Cílem je zachránit unikátní technickou památku a zachovat ji pro další generace. Projekt připravil plzeňský ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA, stavební práce provede GEOSAN GROUP.
Jana Nováková
zdroj: Město Plzeň