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Sto let stará filtrace v Plzni se dočká rekonstrukce za 164 milionů

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Téměř sto let stará budova filtrace Puech-Chabal v areálu Vodárny Plzeň na Homolce patří k unikátním technickým památkám. Postavena byla podle projektu…
Puech-Chabal-Plzen

Puech-Chabal-Plzen

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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