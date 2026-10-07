Pnoucí růže potřebují v říjnu půl hodinu vašeho času. Na jaře vás přivítají záplavou květů

Proč právě teď sáhnout po zahradnických nůžkách
Zatímco většina zahradníků již odkládá nářadí do přístřešku a těší se na zimní odpočinek, pnoucí růže volají po pozornosti právě v říjnu. Tento měsíc představuje klíčový okamžik, kdy můžete ovlivnit, jak velkolepá bude jarní květinová show ve vaší zahradě.
Monty Don, populární tvář britské zahradnické televize z pořadu Gardeners‘ World, upozorňuje na zásadní rozdíl mezi dvěma typy růží. „Pnoucí růže kvetou na výhonech vyrostlých téže jaro, takže je můžete nyní ostříhat výrazně. Naproti tomu popínavé růže produkují květy na výhonech z předchozího léta, proto by se měly řezat pouze bezprostředně po odkvětu,“ vysvětluje Don.
Co říjnový zásah přinese vašim růžím
Mnozí zahrádkáři se obávají, že by mohli rostlinu podzimním řezem poškodit. Opak je ale pravdou – správně provedený zásah v říjnu dokáže zázraky. Když rostlina nemusí plýtvat energií na udržování odumírajících částí, soustředí všechny síly do kořenů a hlavních stonků.
Výsledkem je mnohem vitálnější růst na jaře a podstatně bohatší květy. Navíc odstraněním slabých a poškozených výhonů výrazně snížíte riziko houbových onemocnění, která se v podzimní vlhkosti šíří obzvlášť snadno. Zároveň zabráníte tomu, aby se růže přes zimu zamotaly do neprostupného klubka, které by vás na jaře čekalo s nepříjemným překvapením.
Pevné přivázání zkrácených výhonů má ještě jeden důležitý účel – chrání kořeny před zimním větrem. Dlouhé nezkrácené stonky by při podzimních a zimních bouřích cloumaly celou rostlinou natolik, že by mohly uvolnit a poškodit kořenový systém v promrzlé půdě.
Dokonalý řez krok za krokem
Začněte tím, že odstraníte všechny výhony, které vypadají nemocně nebo se navzájem křižují. Pokud po řezu odhalíte zelenou dužinu uvnitř stonku, máte vyhráno – jde o zdravý výhon, který může zůstat. Slabé a tenké větévky, které by neunесly pořádné květy, můžete bez obav odstranit.
Monty Don radí konkrétní postup: „Hlavní stonky by měly být rozvětveny ve stejných odstupech co nejhorizontálněji, přivázané k drátům nebo mříži.“ Teprve pak přichází na řadu jemnější práce.
„Všechny boční výhonky vyrůstající z těchto hlavních stonků, které nesly letošní květy, lze zkrátit na krátký pahýl o délce pár listů,“ pokračuje Don. „Výsledkem by měla být pavučina převážně horizontálního růstu s prořezanými bočními výhonky podél celé délky. Nakonec se ujistěte, že je vše pevně přivázáno, aby nedošlo k zimnímu poškození.“
Po dokončení řezu nezapomeňte pečlivě uklidit veškeré opadané listy a odřezané části. Tlející rostlinný materiál totiž láká škůdce a vytváří ideální prostředí pro šíření chorob.
Celý proces zabere zhruba patnáct až třicet minut podle velikosti rostliny. Tato investice času se vám ale na jaře vrátí v podobě mohutných, zdravých květů, které budou ozdobou celé zahrady. Podzimní péče o pnoucí růže není složitá – stačí vědět, kdy a jak zasáhnout.
Zdroje článku: rhs.org.uk, express.co.uk, themarthablog.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová