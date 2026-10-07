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Internet řeší záhadné hromádky na poli u dálnice, vysvětlení lidi nepotěšilo

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Lidé na sociálních sítích řeší, co se děje na poli mezi Nýřany a Tlučnou. Objevily se tam hromádky ornice. Vysvětlení místní nepotěšilo. Začala tam totiž stavba průmyslového areálu. Odpůrci teď kritizují zástupce města. Ti ale namítají, že o využití pozemků rozhodli už dávno jejich předchůdci.
Internet řeší záhadné hromádky na poli u dálnice, vysvětlení lidi nepotěšilo

Internet řeší záhadné hromádky na poli u dálnice, vysvětlení lidi nepotěšilo

Zdroj: Obec Tlučná
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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