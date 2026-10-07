Experti označili 1 nejhorší délku sukně pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka

Midi sukně patří k nejoblíbenějším kouskům v šatníku zralých žen. Je pohodlná, zakryje kolena a hodí se do města i na návštěvu. Přesná čísla o tom, kolik žen ji nosí, nikdo nevede. Stačí se ale projít po náměstí a uvidíte ji na každém kroku. Spolu s ní ale často i jednu drobnou chybu, kvůli které postava působí menší a těžší, než ve skutečnosti je.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Zrádné místo uprostřed lýtka
Módní poradci se tu shodují nezvykle jednomyslně. Nejméně lichotivá je sukně, jejíž lem skončí přesně v nejširší části lýtka. Noha pak vypadá kratší a mohutnější a celá silueta se jakoby usadí k zemi.
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Stylový průvodce americké seniorské organizace AARP dokonce tvrdí, že tahle délka nesluší nikomu, a to bez ohledu na to, jestli máte nohy štíhlé, nebo plnější.
Foto: Unsplash.com Proč to tak funguje
Ženská noha má dvě nejsilnější místa, a to zhruba v polovině stehna a v polovině lýtka. Nejtenčí je naopak kousek pod kolenem a u kotníku.
Lem sukně tvoří vodorovnou čáru, na které se oko zastaví. Když dopadne na nejsilnější místo lýtka, podtrhne ho podobně jako fixa v textu. Pozornost se pak soustředí právě tam, kde ji nejméně chcete.
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„U midi sukní bývá trochu zrádná délka. Pokud končí přesně v nejširší části lýtka, může nohy opticky zkrátit. Někdy stačí vyzkoušet model o pár centimetrů kratší nebo delší a celá postava najednou působí úplně jinak. Proto bych se při nákupu neřídila jen velikostí, ale hlavně tím, kde sukně skutečně končí,“ uvedla pro Kondice.cz módní stylistka Lenka Petříková.
Vyplatí se proto zkoušet sukni před velkým zrcadlem a lem si přišpendlit o kousek výš nebo níž. Až najdete správné místo, krejčová vám sukni upraví přesně podle vaší nohy.
Foto: Freepik.com Pod kolenem, nebo ke kotníkům
Nejjistější volbou je lem kousek pod kolenem, tam kde se noha ještě zužuje, než začne lýtko. Takhle dlouhá může být třeba rovná tvídová sukně k podzimnímu svetru nebo plisovaná sukně do divadla.
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Kdo má raději delší délky, může sáhnout po sukni, která končí až pod lýtkem a nechá vykouknout kotníky. Na léto se hodí lněná, na chladnější dny měkká úpletová. Lem tak opět dopadne na úzké místo a nohy se opticky protáhnou.
Boty a vršek dotáhnou dojem
Delší sukně si nejlépe rozumí s botami na podpatku nebo se silnější podrážkou. Když se k nevhodné délce přidají ploché boty a volná tunika, postava se ještě víc rozšíří.
K objemnější sukni patří přiléhavější horní díl, například jemná pletená vesta nebo hedvábná halenka zastrčená do pasu. A ještě jeden snadný trik: punčocháče a boty v podobném odstínu spojí nohu do jedné souvislé linie.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší kakao ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují i dětem, protože nevědí, co v něm je Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.stylista-osobni.cz/vybrat-spravnou-delku-sukne/, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/best-skirts-for-women-over-50/, https://www.kondice.cz/moda/podzimni-moda-svetr-a-satenova-sukne/, https://www.marianne.cz/moda/nenadelila-vam-priroda-dlouhe-nohy-diky-chytrym-trikum-je-budete-mit-jako-adriana-sklenarikova, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-vybrat-spravnou-delku-sukne-podle-veku-tvaru-postavy-ty-nejkrasnejsi-najdete-uz-od, https://styleamongfriends.com/how-to-style-midi-skirts-for-women-over-50/, https://www.goelia1995.com/blogs/fashion-tips/how-to-wear-skirts-over-60