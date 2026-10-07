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Experti označili 1 nejhorší délku sukně pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka

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Midi sukně patří k nejoblíbenějším kouskům v šatníku zralých žen. Je pohodlná, zakryje kolena a hodí se do města i na návštěvu. Přesná čísla o tom, kolik žen ji nosí, nikdo nevede. Stačí se ale projít po náměstí a uvidíte ji na každém kroku. Spolu s ní ale často i jednu drobnou chybu, kvůli které postava působí menší a těžší, než ve skutečnosti je.
Experti označili 1 nejhorší délku sukně pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka

Experti označili 1 nejhorší délku sukně pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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