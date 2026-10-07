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Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulník

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Policisté hledají svědky nehody dodávky a čistícího vozu Pražských služeb. Řidič transitu do vozu narazil zezadu na Štěrboholské spojce a zranil sebe i toho v druhém autě. Z vraku museli řidiče dodávky vyprostit hasiči, s těžkým zraněním ho pak do nemocnice transportoval vrtulník.
Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulník

Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulník

Zdroj: Policie ČR, Hasiči Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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