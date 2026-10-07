Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulník

Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič dodávky narazil do vozu Pražských služeb, vážně se zranil. Letěl pro něj vrtulníkZdroj: Policie ČR, Hasiči Praha
Článek byl publikován 07.10.2026 05:54
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