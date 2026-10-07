Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nový filmový projekt producentky Michajlové získal nejvyšší dotaci 13,5 milionu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připravovaný celovečerní snímek Teorie podivnosti producentky Silvie Michajlové (foto) získal v aktuální výzvě Státního fondu audiovize pro výrobu celovečerního hraného filmu nejvyšší dotaci - 13,5 milionu korun.
Nový filmový projekt producentky Michajlové získal nejvyšší dotaci 13,5 milionu

Nový filmový projekt producentky Michajlové získal nejvyšší dotaci 13,5 milionu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:49

Reklama
Další články z Borovan.cz
Do roztočeného seriálu televize Nova naskakuje frontman Kryštofa Richard Krajčo
Do roztočeného seriálu televize Nova naskakuje frontman Kryštofa Richard Krajčo
Ve vedení skupinového marketingu Slevomatu se definitivně usadil Janyška
Ve vedení skupinového marketingu Slevomatu se definitivně usadil Janyška

Zážitková skupina Slevomat Group, která se zaměřuje na cestování, hotely, wellness, restaurace a lokální...

První koncert Bena Cristovaa v O2 Aréně vyprodán, pořadatelé přidávají druhý termín
První koncert Bena Cristovaa v O2 Aréně vyprodán, pořadatelé přidávají druhý termín

Lístky na velký koncert zpěváka Bena Cristovaa (foto) na podzim 2027 v pražské O2 Aréně se prodávají...

Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News
Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News

Čeští šéfredaktoři vyslali po čase do veřejného prostoru další otevřené prohlášení. Tentokráte se jedná o...

Lukačovičova televize Seznam.cz TV zvedla tržby přes čtvrt miliardy korun
Lukačovičova televize Seznam.cz TV zvedla tržby přes čtvrt miliardy korun

Provozní firma seznamácké televize Seznam.cz TV (na fotce ředitel Ivan Mikula) v roce 2025 navýšila tržby o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.