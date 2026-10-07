Hraboši utíkají z nory, jakmile ucítí skořici. Stačí jedna lžíce rozpuštěná v litru vody a zahrada je za pár dní čistá

Hraboš polní (
Microtus arvalis) je okouzlující, ale zároveň také značně problematický obyvatel mnoha zahrad v Evropě. Tito drobní hlodavci jsou známí svýma kulatýma ušima a krátkým ocasem a jsou opravdu plodní, neboť samice dokážou vrhnout 3-8 mláďat několikrát ročně. Díky této rychlé reprodukci se hraboši mohou stát nepříjemnou součástí zahrad a polí. Živí se totiž kořeny rostlin a mohou způsobit značné škody. Pomůže proti nim skořice
Zajímavé je, že hraboši polní mají velmi vyvinutý čich, který je klíčový pro vyhýbání se predátorům a orientaci v podzemních norách. Tato
citlivost na pachy je také klíčovým faktorem při řízení jejich přítomnosti v zahradách, protože některé pachy je mohou účinně odpuzovat. Perfektním pomocníkem může být právě skořice, jak píše web Plantura. Zdroj fotografie: Depositphotos K regulaci populace hrabošů na vaší zahradě lze použít skořici. Dokáže udržet vaše rostliny v bezpečí a dál od škůdců. Jak poznat hraboše na zahradě
Ale ještě předtím, než se rozhodnete proti těmto škůdcům zasáhnout, se musíte ujistit, že jde opravdu o hraboše. Sledujte několik charakteristických znaků.
Povrchové dráhy: Podle webu Alpha-nursery si hraboši vytvářejí v travnatých plochách dobře ohraničené, viditelné cestičky široké asi dva centimetry. Poškození rostlin: Hledejte ohlodané stonky a kořeny. Vchody do nory: Malé otvory v zemi bez hromady hlíny také svědčí o přítomnosti hrabošů. Co hraboš nesnáší?
Porozumění tomu, co hraboše odpuzuje, může být prvním krokem k ochraně vaší zahrady. Tihle hlodavci totiž mají silný odpor k určitým pachům, což
můžete využít ve svůj prospěch. Klasickou sázkou na jistotu je skořice. Jednu lžíci té mleté přelijte litrem horké vody a nechte přes noc vylouhovat. Ráno přeceďte a aplikujte jako postřik všude tam, kde se tito nežádoucí hosté vyskytují. Pokud budete postřik opakovat pravidelně, brzy se odstěhují. Zdroj fotografie: Pixabay Boj proti hrabošům na zahradě nemusí zahrnovat drsné chemické prostředky nebo drahá řešení. Poradíte si i sami.
A podobně funguje i aplikace ricinového oleje. I ten nastříkejte naředěný v okolí ohrožených rostlin a vchodů do tunelů, kde dokáže vytvořit pachovou bariéru, které se hraboši rádi vyhnou. A pokud se potřebujete vypořádat s krtky, pak vsaďte na
použití podmáslí, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři