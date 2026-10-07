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Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně

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Podzimní rána bývají chladná a odpoledne se ještě umí oteplit. Samotná halenka pak nestačí, sako může působit až příliš úředně a vesta nechává paže napospas větru. Kousek, který tohle dilema vyřeší, má většina žen doma. Stačí ho jen vybrat a nosit trochu chytřeji.
Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně

Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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