Ani vesta, ani sako. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 kousek přes halenku, se kterým vypadají elegantně

Podzimní rána bývají chladná a odpoledne se ještě umí oteplit. Samotná halenka pak nestačí, sako může působit až příliš úředně a vesta nechává paže napospas větru. Kousek, který tohle dilema vyřeší, má většina žen doma. Stačí ho jen vybrat a nosit trochu chytřeji.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kardigan se vrací do hry
Řeč je o kardiganu, tedy propínacím svetru. Módní magazíny ho letos řadí mezi kousky, se kterými se na podzim počítá nejvíc. Navíc umí převzít roli saka. Obstojí na odpoledním koncertě, na oslavě narozenin i na obědě v restauraci, a přitom je mnohem pohodlnější.
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Pokud kupujete nový, inspirujte se barvami sezony. Návrhářka Jana Horejšová pro letošní podzim vybírá čokoládově hnědou a burgundy, tedy tmavě vínovou. V obou odstínech kardigan působí draze, i když stál málo.
Foto: Shutterstock.com Výstřih do V prodlouží krk
Přes halenku vypadá nejlépe model s výstřihem do písmene V. Stylisté ho doporučují právě ke košilím a halenkám s límečkem. Tvar výstřihu totiž vede pohled po těle nahoru a dolů, takže krk i celá postava působí opticky delší a štíhlejší.
Foto: Shutterstock.com Hladká halenka, pletený svetr
Elegantní dojem vzniká ze souhry materiálů. Máte kardigan s výrazným žebrováním nebo plastickým vzorem? Vezměte si k němu halenku z hladké látky, například saténovou nebo hedvábnou. Lesklá látka pleteninu krásně odlehčí.
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Platí to i naopak. Jemný kašmírový kardigan snese halenku s volánky nebo s výraznější strukturou látky. Dvě hrubé textury na sobě by ale outfit zbytečně zatížily.
Pozor na knoflíky
Kardigan zapnutý od krku až po lem vypadá strnule a hranatě. Mnohem lépe působí, když zapnete jen dva nebo tři knoflíky uprostřed a horní necháte volné. Vytvoří se tak hezký výstřih, ve kterém vynikne límeček halenky i řetízek.
Výjimkou jsou přiléhavé modely. Ty si klidně zapněte celé a noste je jako jemný svetr.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší vzor na šatech pro ženy po 60. Nosí ho skoro každá Češka Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/podzimni-trendy-2026-s-navrharkou-janou-horejsovou-vybirame-ty-nejlepsi-nektere-sezenete-i-v-sekaci-3c7c3, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/vrstveni-s-gracii-kardigan-ktery-nahradi-i-sako-vybirejte-z-tech-nejkrasnejsich-pro-zeny, https://www.styleatacertainage.com/style-at-a-certain-age/how-to-wear-a-cardigan-without-looking-frumpy-after-50/, https://bestlifeonline.com/cardigans-over-60/, https://awellstyledlife.com/the-best-cardigans-for-women-over-60/, https://www.fabulousafter40.com/how-to-wear-a-cardigan-without-looking-frumpy/, https://www.marianne.cz/moda/zapomente-na-klasicky-kardigan-na-podzim-2026-se-nosi-modely-s-kratkym-rukavem-s-prouzky-i-hackovane-retro-1fcfa, https://www.housebrand.com/blog/cs/historie-mody-a-pruvodci/co-definuje-modu-podzim-zima-2026/, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/barevny-kardigan-propinaci-svetr-modni-trendy-podzim-galerie/