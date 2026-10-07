Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody

Lehký plátek s drobnými dírkami, který nasaje omáčku do poslední kapky. Takový houskový knedlík si většina lidí spojuje s dobrou hospodou nebo s nedělním obědem u babičky. Doma to ale bývá loterie a z hrnce občas vytáhnete těžký gumový válec. Rozdíl často dělá surovina, která se z novějších kuchařek téměř vytratila. Naše prababičky ji přitom měly ve spíži vždycky.
Droždí těsto nafoukne, sádlo ho udrží
Droždí se v teplém těstě živí cukry z mouky a uvolňuje oxid uhličitý. Plyn vytváří uvnitř drobné dutinky a o tom, jestli v nich zůstane, rozhoduje lepek. Tuhá lepková síť se natahuje jen ztěžka, dutinky zůstanou malé a knedlík po uvaření ztěžkne.
Tuhle síť umí povolit vepřové sádlo. Jak ho s těstem hnětete, roztírá se na tenký film, který se usadí na mouce a lepkovým bílkovinám nedovolí, aby se k sobě pevně přichytily. Těsto pak zůstane měkké a pružné a plyn z droždí ho bez potíží zvedne. Uvařená šiška se díky tomu nesesedne a uvnitř má lehkou střídku.
Přečtěte si také: Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří Proč zrovna sádlo ze spíže
Ve starých spížích bývalo sádlo samozřejmostí a bylo snáz k mání než máslo. Kromě dostupnosti má i praktické přednosti. Na rozdíl od másla je to čistý tuk bez vody.
Chuťově se sádlo v knedlíku neprojeví, jeho aroma se mezi moukou, mlékem a houskou úplně schová. Užitečné je i to, že tuk pomáhá těstu držet vlhkost, takže knedlík uvařený do zásoby zůstane déle měkký.
Lžička, nebo lžíce?
Ať už sáhnete po lžičce, nebo po lžíci, držte dávku skromnou. Velké množství tuku kynutí zpomaluje a šiška pak zůstane nízká a těžká. Na běžnou várku knedlíkového těsta se obvykle počítá jedna polévková lžíce sádla a ani štědřejší recepty nepřekračují dvě. U větší várky těsta držte stejný poměr a sádla přidejte víc.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist Až na konec hnětení a nikdy horké
Na načasování záleží víc, než by se zdálo. Tuk přimíchaný hned na začátku by obalil mouku ještě předtím, než se v ní stihne vyvinout lepek, a těsto by pak hůř drželo pohromadě. Sádlo proto přidejte jako úplně poslední surovinu, až když už máte většinu hnětení za sebou.
Sádlo patří do kynutého těsta až ke konci hnětení a nesmí být horké, jinak by přestalo pracovat droždí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlídejte i teplotu. Pokud sádlo rozpouštíte, nechte ho vychladnout, až bude sotva vlažné. Kvasinky vysoké teploty nesnášejí a v horkém tuku by přestaly pracovat.
Sádlo, máslo, nebo obojí?
Sádlo zrovna nemáte? Poslouží máslo, protože lepek zjemní i ono. Knedlík s ním navíc voní o něco výrazněji.
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Hospodyně znaly i kombinaci obou tuků v poměru 1 : 1, hlavně z kynutých buchet a koláčů. Každý tuk v ní má jinou úlohu, máslo přidává aroma a sádlo hlídá, aby střídka zůstala vláčná.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Tuk v těstě Chuť a vůně Co dělá s těstem Sádlo neutrální, v hotovém knedlíku ho nikdo nerozezná zjemní lepek, těsto si déle uchová vlhkost Máslo výraznější máslová vůně zjemní lepek Sádlo a máslo 1 : 1 vůně z másla sádlo drží těsto měkké Co ještě pohlídat
Ke sádlu se vyplatí přidat několik dalších drobností, které nadýchanost pojistí:
Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá Mouku volte hrubou. Díky hrubšímu mletí dostane plátek po rozkrojení jemnou síť dírek. Do těsta dávejte raději jen žloutky, s celými vejci bývají knedlíky tužší. Mezi tvarováním a vařením počítejte s pauzou 10 až 15 minut, během které šišky ještě trochu nakynou.
Rozhodující okamžik nastává až po vylovení z hrnce. Čerstvě uvařený knedlík je plný páry. Když jí nedáte cestu ven, během vychládání zkondenzuje, vlhkost zůstane ve střídce a ta pak sesedne. Proto jednejte rychle:
Šišku hned po vytažení z vody několikrát propíchněte špejlí, klidně i vidličkou. Pak ji přeneste na dřevěné prkénko. Dřevo je savé, takže spodek knedlíku nezvlhne. Plátky krájejte ještě zatepla nití. Čepel by těsto stlačila a drobné dírky by se zavřely. Přečtěte si také: Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/tajemstvi-starych-ceskych-receptu-proc-se-do-kynuteho-testa-pridava-lzice-sadla, https://fresh.iprima.cz/magazin/11-tipu-od-profi-pekaru-se-kterymi-se-kynute-testo-vzdycky-povede-373561, https://www.lifee.cz/jidlo/houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-nasimi-tipy-budou-nadychane-a-lehke-jako-pericko_67138.html, https://www.apetitonline.cz/jak-na/nadychane-houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-video-navodem-je-zvladne-i-zacatecnik, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/kynute-testo-maslo-sadlo-nebo-olej/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/babiccin-trik-na-nadychane-knedliky-diky-sadlu/