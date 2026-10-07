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Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody

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Lehký plátek s drobnými dírkami, který nasaje omáčku do poslední kapky. Takový houskový knedlík si většina lidí spojuje s dobrou hospodou nebo s nedělním obědem u babičky. Doma to ale...
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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