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Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let

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Dennívýzva
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Obrys ryby složený ze dvou oblouků občas zahlédnete na zadním skle auta a leckdo ho mine bez povšimnutí. Kdo jeho význam nezná, považuje ho nejspíš za drobnou ozdobu. Za samolepkou ale stojí tradice, jejíž počátky sahají do antického Říma, a její význam je bohatší, než by člověk čekal. Do módy se rybka vrátila v 70. […]
Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let

Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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