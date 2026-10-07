Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let

Obrys ryby složený ze dvou oblouků občas zahlédnete na zadním skle auta a leckdo ho mine bez povšimnutí. Kdo jeho význam nezná, považuje ho nejspíš za drobnou ozdobu. Za samolepkou ale stojí tradice, jejíž počátky sahají do antického Říma, a její význam je bohatší, než by člověk čekal.
Do módy se rybka vrátila v 70. letech
Obrys ryby patří k nejstarším křesťanským symbolům a odborně se mu říká ichthys. Kdo si ho nalepí na auto, dává tím obvykle ostatním řidičům najevo, že je křesťan. Velkou oblibu jako moderní znak víry získal symbol v sedmdesátých letech minulého století a kromě aut ho dnes potkáte třeba i na špercích. Některé firmy a univerzitní spolky si ho dokonce zvolily za své logo.
Rybka na skle ale o současném řidiči nemusí prozradit vůbec nic. S ojetým vozem totiž často přecházejí na nového majitele i nálepky, které tam nechal někdo z dřívějších vlastníků.
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Rybku provází i legenda z let, kdy Římané křesťany pronásledovali. Dva neznámí lidé si podle ní uměli nenápadně ověřit, s kým mají tu čest. Jeden udělal v prachu prohnutou čáru, a když druhý přidal protilehlou, vznikl obrys ryby a oba tak měli jistotu, že potkali souvěrce.
Příběh o rybě kreslené v prachu jako tajném heslu pronásledovaných křesťanů zůstává legendou, kterou dobové prameny nepotvrzují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro tuhle romantickou verzi ale chybí důkazy. Teorii o poznávacím znamení podpírá hlavně to, že některé starověké nápisy s rybou Krista výslovně nejmenují. Když teolog Tuomas Rasimus v roce 2011 prošel nejstarší křesťanské zmínky o rybě, souvislost s pronásledováním v nich nenašel. Odkazovaly k eucharistii, ke křtu a k zázraku nasycení zástupů.
Malé rybky zrozené ve vodě
Volba ryby má u prvních křesťanů několik možných vysvětlení. V Bibli se ryby vynořují znovu a znovu. Část apoštolů se před setkáním s Ježíšem živila rybařením a právě tyhle muže povolal slovy, že z nich udělá rybáře lidí.
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Církevní spisovatel Tertullián, který žil na přelomu 2. a 3. století, přirovnal věřící k malým rybkám, které se po vzoru Krista rodí ve vodě křtu. Ryba se navíc objevovala vedle chleba na malbách hostin v římských katakombách, kde připomínala eucharistii.
O dvě století později na rybu navázal i svatý Augustin. Podle něj se pro Krista hodila proto, že dokázal žít bez hříchu uprostřed lidské smrtelnosti, podobně jako ryba přežívá v hlubinách vody.
Od katakomb k pečetním prstenům
Nejstarší křesťanská vyobrazení ryby pocházejí ze 2. století. V římských katakombách svatého Kalixta se objevují už v prvních desetiletích toho století. Od těchto maleb tak uplynulo téměř 2 000 let.
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Klement Alexandrijský, církevní učitel narozený kolem roku 150, doporučoval čtenářům pečetidla s motivem ryby nebo holubice. Své doporučení nijak nezdůvodnil, takže jeho současníci zřejmě museli obrázkům rozumět i bez komentáře. Během 3. a 4. století se ryba mezi křesťany rozšířila na náhrobky, prsteny i šperky.
Zkratka ukrytá v řeckém slově pro rybu
Hlavní kouzlo symbolu ale leží v samotném slově. Ve staré řečtině označoval rybu výraz ichthys (ΙΧΘΥΣ). Těch pět znaků tvoří iniciály řecké věty Iésús Christos Theú Hyios Sótér, kterou čeština překládá jako Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Písmeno Řecké slovo Český význam Ι Iésús Ježíš Χ Christos Kristus Θ Theú Boží Υ Hyios Syn Σ Sótér Spasitel Přečtěte si také: Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují
Kdo rybu namaloval nebo vyryl, zapsal tím zkratkovitě i to, v koho věří. Jedna z hypotéz hledá kolébku zkratky v egyptské Alexandrii. Na minci, kterou tam razili za vlády Domitiana, totiž císař vystupuje jako Boží syn, a křesťanská formule tak mohla být odpovědí na zbožšťování panovníků.
Zdroje: https://www.newadvent.org/cathen/06083a.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys, https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/story-behind, https://www.christianity.com/wiki/christian-terms/jesus-fish-symbol-christianity.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ichthys, https://www.autojournal.cz/?p=315661, https://cnn.iprima.cz/symbol-ryby-nalepeny-na-aute-automaticky-neznamena-slusneho-a-ohleduplneho-ridice-170367, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47475-ryba-na-aute-vyznam