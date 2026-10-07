Vitríny ze socialismu se vracejí do obýváků. Za trendem stojí psychologie, ne estetika minimalismu

Za sklem stojí broušené sklenky, které nikdo nepoužíval, porcelánový servis „na návštěvu“ a figurka jelena z lázeňského stánku. Takový skleník zná z dětství skoro každý, kdo vyrůstal v panelákové sedmdesátce nebo v domku po prarodičích. Po revoluci mnoho domácností tyhle kusy odvezlo na sběrný dvůr jako symbol starého bydlení. Dnes se prosklená vitrína do obýváků vrací, jenže v jiné roli. Funguje jako malá domácí galerie. Vystavuje výběr věcí, ke kterým se váže příběh, a podle všeho, co jsme dohledali, odpovídá na potřebu mnohem hlubší, než je módní vlna.
Promyšlený nepořádek: data z Pinterestu ukazují, že lidé chtějí své sbírky vidět
Nejsilnější signál přichází z místa, kde si lidé plánují bydlení dřív, než vyrazí do obchodu.
Pinterest Hobbies Trend Report 2026, zveřejněný koncem srpna, pojmenovává estetiku „curated clutter“, česky volně promyšleně vystavený nepořádek. Jde o mikrokolekce, které jsou záměrně aranžované, snadno obměnitelné a určené k tomu, aby je druzí viděli.
Čísla mluví hlasitě:
hledání nápadů na poličky pro drobnosti vyskočilo o 852 %; vystavování figurek stouplo o 79 %; prezentace sbírek cestovních samolepek o 74 %; vystavování gramofonových desek o 28 %.
Pinterest tento posun zasazuje do širšího kontextu. Uživatelé podle platformy utíkají od nekonečného proudu příspěvků na sociálních sítích k ručním, analogovým koníčkům s hmatatelným výsledkem. Co člověk nasbírá, slepí nebo přiveze z cest, chce mít doma na očích.
Podobně to vidí i profesionálové. Aukční platforma 1stDibs se v
průzkumu mezi 468 interiérovými designéry ptala na nejžádanější styl pro rok 2026. Maximalismus označilo 39 % dotázaných, eklekticismus 38 %. Vintage a starožitné kusy přitom v loňských projektech tvořily v průměru 36 % položek a 85 % dotázaných sáhlo po nábytku z let 1920 až 2000. Americký portál Houzz doplňuje, že obývací pokoj zůstává nejčastěji řešenou místností, uvedlo ho 63 % respondentů. Vitrína se tak vrací přesně tam, kam lidé směřují pozornost i rozpočet. Psychologie nostalgie: proč babiččin porcelán působí jako kotva
Proč zrovna teď? Odpověď nabízí sociální psychologie. Tým kolem Wijnanda van Tilburga a Constantina Sedikidese v roce 2019 v časopise European Journal of Social Psychology popsal, jak
nostalgie dodává životu smysl. Vzpomínání posiluje pocit sounáležitosti s druhými a zároveň propojuje dnešní já s tím, kým člověk býval. Psychologové tomu říkají kontinuita identity.
Staré předměty v tomto procesu slouží jako hmatatelné spouštěče. Popularizační text v Psychology Today z letošního února je přirovnává ke kotvám. Ohmataný hrníček nebo nádobí po prarodičích nese stopy používání, rodinné historky a pocit trvání, který žádná nová věc z regálu nenabídne. Vitrína tenhle účinek násobí. Památku nezavře do krabice na půdě, nechává ji denně na dohled.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Psychologie přitom vysvětluje i načasování. Minimalismus posledních let vytvořil uhlazený, čistý protipól, v němž osobní věci mizely za hladkými dvířky. Jakmile lidé začali hledat, čím byt odlišit od fotografie v katalogu, prázdné plochy přestaly stačit. Houzz ve své letní zprávě popisuje příklon k teplejším barvám, hmatovým materiálům a smyslově bohatšímu prostředí. Estetika připravila scénu, psychologie dodala motiv.
Jednu věc přitom považujeme za důležité zdůraznit. Stesk po porcelánu z Thunu nebo po křišťálových miskách nemá nic společného s touhou po normalizační politice. Lidé se vracejí k domovu, rodině, materiálům a vlastnímu dětství. Socialistický nábytek je u nás jen místní kulisou globálního jevu, který stejně silně zachvátil Spojené státy i Skandinávii. Pinterest ostatně sbírky označuje za „stylizovaná prohlášení o identitě“. Vypovídají o majiteli, s režimem souvisí jen datem výroby.
Od obývací stěny k solitéru: čím se dnešní vitrína liší od skleníku z 80. let
Historická kotva vede do sedmdesátých let. Podle expozice v areálu Dřevěnky na Bořku se obývací stěny začaly vyrábět právě tehdy a vycházely ze sektorového nábytku. Národní podnik Interier Praha na počátku osmdesátých let nabízel například systém Princip, kombinaci otevřených, zavřených i zasklených skříněk. V praxi vznikal mohutný blok přes celou stěnu: televize, bar, knihovna, šatní část a uprostřed prosklená výstavka.
Současná vitrína pracuje s opačnou logikou. Stojí sama, dýchá a má kolem sebe prostor.
Parametr Obývací stěna 80. let Vitrína 2026 Role v místnosti dominantní úložný blok samostatný akcent Materiály dřevotříska, tmavá dýha sklo s kovem, dubovou dýhou, masivem či kompozitní deskou Proporce těžké, široké sestavy užší profily, závěsné varianty Obsah kompletní servisy, „sváteční“ zásoba vybrané předměty s příběhem Světlo většinou žádné LED pásky, bodová i vestavěná svítidla
Proměnil se i vztah ke svátečnosti. Dříve sklo a porcelán čekaly za sklem na Vánoce nebo návštěvu. Dnešní pojetí bere vzácné kusy jako součást všedního výhledu. Skleničky po babičce nejsou zamčená rezerva, tvoří obraz, na který se díváte každý večer.
Kolik stojí vitrína v bazaru a kolik nová z obchodu
Kdo zvažuje pořízení, má na výběr dva světy. Bazarový trh s retro kusy připomíná loterii s obrovským rozptylem. Nové vitríny zase nabízejí jistotu, ale bez patiny.
Na Bazoši jsme v aktuální nabídce našli:
retro kusy zcela zdarma za odvoz, bar s vitrínou od Jiroutka za 500 Kč, retro komodu s barem a vitrínou za 900 Kč, retro obývací stěnu za 2 999 Kč, retro prosklenou knihovnu za 3 500 Kč, nábytkovou stěnu z 80. let s posuvnou skleněnou vitrínou za 4 000 Kč, kompletní zachovalou retro sestavu za 35 000 Kč.
Na Aukru se loni v říjnu prodávala celá obývací stěna s vitrínou, barem, knihovnou a šatní skříní za 1 200 Kč. Prodej takových kusů často brzdí hlavně nutnost osobního odvozu. Hodnotu tedy určuje stav, materiál, rozměr a řemeslné zpracování; samotná nálepka „socialistický“ cenu nezvedne. Kdo vyhodil běžnou dřevotřískovou stěnu, nemusí plakat. Kdo se zbavil zachovalé dýhované vitríny z šedesátých let v bruselském stylu, má důvod k povzdechu.
Nové modely startují překvapivě nízko. IKEA prodává kovovou vitrínu BAGGEBO za 999 Kč, RUDSTA v antracitu stojí 2 990 až 3 990 Kč, FABRIKÖR 4 490 Kč, TONSTAD s dubovou dýhou 5 990 Kč a STOCKHOLM 2025 7 990 Kč. XXXLutz nabízí skleněné vitríny zhruba od 3 749 do 16 499 Kč. Zlatou střední cestou je bazar s novějším nábytkem: na Sbazaru se oblíbená DETOLF objevuje za 800 Kč, HEMNES za 3 500 až 5 000 Kč.
Domácí galerie: jak vitrínu naplnit a nasvítit, aby nepůsobila jako kýč
O tom, jestli prosklená skříň vyzní jako stylový kurátorský prvek, nebo jako zaprášená výstavka, rozhoduje výběr. Do vitríny patří sklo a keramika, rodinné fotografie, suvenýry z cest, modely, mince, medaile, flakony od parfémů, figurky, desky i dětské výtvory z keramického kroužku.
Podle nás se osvědčují čtyři jednoduchá pravidla:
Méně kusů. Zhruba tři až pět předmětů na polici, mezi nimi viditelná mezera. Opakující se motiv. Sjednoťte skupinu barvou nebo materiálem, třeba jen zelené sklo. Různé výšky. Vysoká váza vedle nízké misky vytvoří rytmus. Obměna. Mikrokolekce podle Pinterestu žijí tím, že se mění se sezónou či náladou.
Světlo dělá z nábytku galerii. IKEA nabízí vestavěné LED osvětlení, bodová svítidla i pásky, které lze zkrátit na míru skříňky a ovládat dálkovým ovladačem. Pro dřevo, porcelán a starší předměty volte teplejší odstín; studené světlo staré věci zplošťuje.
Aby kus nepřipomínal normalizační obývák, stačí ho postavit samostatně a obklopit současnými prvky: moderní sedačkou, neutrální stěnou, designovou lampou. Kontrast staré skříně a nového okolí je přesně to, co dnešní interiéry hledají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková