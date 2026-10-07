Tesco v Česku končí? Chce ho koupit polská Biedronka. Pro Čechy by to znamenalo akce 3+3 zdarma a slevy za zatřesení mobilem

Slováci nakupují v polské Biedronce už více než rok a mají s ní první zkušenosti. Kdyby britské Tesco své české obchody skutečně prodalo a kupcem se stal právě tento řetězec, to, co dnes poznávají Slováci, by čekalo i zákazníky u nás. Nic ale zatím není podepsané a celá věc zůstává v rovině neoficiálních zpráv.
Slevu si zákazník vytřese z mobilu
Biedronka otevřela svůj první slovenský obchod v březnu 2025 v Miloslavově nedaleko Bratislavy. Letos v březnu tam spustila vlastní aplikaci s věrnostním programem. Kromě elektronických letáků a kupónů v ní najdete funkci Shakeomat. Stačí zatřást mobilem, a to až dvakrát denně, a zákazník dostane slevu šitou na míru. Využít ji musí ještě týž den.
Biedronka na Slovensku nabízí ve své aplikaci slevy na míru, které zákazník získá zatřesením mobilu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na věrnostním programu řetězec staví velkou část svých cen. Polští zákazníci s kartou Moja Biedronka mají přístup k nejvýraznějším slevám a mezi oblíbené nabídky patří balíčky 3+3 zdarma, kdy kupující ke třem kusům dostane další tři bez placení. Kdo kartu nebo aplikaci nemá, část akcí nevyužije.
Přečtěte si také: Podívejte se dnes večer pod pračku. Pokud tam najdete 1 věc, zbytečně přeplácíte za vodu i elektřinu Polské ceny se s logem nestěhují
Kdo zná Biedronku z nákupních výletů za hranice, mohl by doufat ve stejně nízké účtenky. Slovenská zkušenost ale ukazuje něco jiného. Manažer, který měl slovenskou expanzi na starosti, předem upozornil, že ceny jako v Polsku Slováci čekat nemají, protože každá země má jiné daně.
Polský portál Fakt.pl pak porovnal stejný nákupní košík v Polsku a v prodejně u Bratislavy, přičemž na Slovensku vyšel dráže. Řetězec na to reagoval, že takové srovnání nebere v úvahu rozdílné daně a náklady v obou zemích.
Na Slovensku se Biedronka zároveň snaží zaujmout místním zbožím. Zhruba polovinu čerstvých potravin chce odebírat od tamních dodavatelů. Podobný přístup by se dal čekat i v Česku, jistotu ale dnes nikdo nedá.
Přečtěte si také: Odborníci varují Čechy: jen málokdo se umí správně sprchovat. Tohle je 8 míst, na která zapomínáte Obchody by se přebarvovaly postupně
Tesco má v Česku 184 prodejen, od velkých hypermarketů po malé Expresy. Podobnou výměnu majitele už Tesco jednou zažilo za severní hranicí. Polskou síť Tesca koupila dánská skupina Salling. Když prodej v březnu 2021 schválil polský antimonopolní úřad, začala skupina prodejny měnit na svou značku Netto, zhruba šest obchodů týdně. Celá přestavba se tak rozložila do mnoha měsíců.
V Česku zatím Biedronka nemá ani jednu prodejnu. Koupí Tesca by místo budování vlastní sítě rovnou převzala obchody, které už fungují. Tomáš Krejcar ze společnosti CZ Retail Advisors už loni odhadoval, že by řetězec u nás směřoval hlavně do menších měst.
Clubcard a poukázky patří Tescu
Věrnostní program Clubcard, kupóny i dárkové poukázky spravuje české Tesco a uplatnit je lze jen v jeho síti. Co by se s nimi po prodeji stalo, by záleželo na dohodě s novým majitelem. Kdo má doma poukázku, udělá dobře, když si zkontroluje, dokdy platí, a nenechá ji ležet v šuplíku.
Přečtěte si také: Češi přišli na geniální trik proti molům. Stačí dát do spíže tuhle 1 věc z kuchyně a zbavíte se jich navždy Biedronka není jediný zájemce
Spekulace odstartoval letos v červenci britský deník Financial Times. Podle něj Tesco s pomocí bankéřů zkoumá, co dál se svou středoevropskou divizí, tedy s pobočkami v Maďarsku, Česku a na Slovensku. Podle zářijových zpráv britského tisku se s českou a slovenskou částí sítě vedle Jerónimo Martins, mateřské společnosti Biedronky, spojují ještě dvě skupiny. Jde o Schwarz Group, majitele Lidlu a Kauflandu, a o Ahold Delhaize, která u nás provozuje Albert. Úvodní nabídky měli zájemci podat do konce září.
Přehled zájemců shrnuje následující tabulka:
Skupina Země Řetězce známé českým zákazníkům Jerónimo Martins Portugalsko Biedronka Schwarz Group Německo Lidl, Kaufland Ahold Delhaize Nizozemsko Albert
Tesco ani zájemci se k jednání nevyjadřují a žádná dohoda zatím nebyla oznámena. Prodej takového rozsahu by navíc musel projít schválením soutěžních úřadů, ať by síť koupil kdokoli. Do té doby se v Tescu nakupuje stejně jako dřív.
Přečtěte si také: Ani Savo, ani drahá chemie. Nalijte do toalety tenhle 1 nápoj, který máte v kuchyni, a vodní kámen přes noc sám zmizí
Zdroje: https://www.startitup.sk/staci-mat-telefon-v-ruke-a-splnit-jednoduchy-krok-biedronka-ponuka-slovakom-30-eur-na-nakup/, https://sita.sk/vpotravinarstve/biedronka-otvori-prvy-obchod-v-miloslavove-slovaci-vsak-nemaju-ocakavat-ceny-ako-v-polsku/, https://sita.sk/vpotravinarstve/je-lacnejsi-lidl-alebo-biedronka-porovnali-ceny-13-produktov-a-rozdiel-bol-takmer-4-eura/, https://www.metro.cz/spolecnost/tesco-muze-v-cesku-zmenit-majitele-ve-hre-je-i-polska-biedronka-ta-ale-miri-jinam.A260813_103126_metro-spolecnost_hyr, https://www.tiscali.cz/o-tesco-v-cesku-se-hlasi-dva-retezce-jeden-vlastni-lidl-i-kaufland-druhy-cesi-znaji-z-vyletu-do-polska-727185, https://www.discountretailconsulting.com/post/poland-six-stores-a-week-will-be-remodelled-from-tesco-to-netto, https://www.retailgazette.co.uk/blog/2026/09/lidl-owner-joins-race-for-tescos-central-european-business/, https://www.rte.ie/news/business/2026/0708/1582395-tesco-exploring-sale-of-central-europe-operations-ft/, https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/opusti-tesco-cesko-misto-baleni-kufru-slavnostne-otevira-novy-hypermarket.A260930_143457_test_matt