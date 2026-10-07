Obyčejný pekáč z babiččiny skříňky se na aukci prodal za statisíce korun. Klíčem byl detail, který většina lidí přehlédne

V létě 2017 třídila zaměstnankyně charitativní organizace Goodwill ve státě New York krabici darovaného skla. Mezi mléčně bílými mísami jí padla do oka jedna s nezvyklým potiskem: zelená tráva, čtyřlístky a růžová srdíčka. Nechala ji dohledat a ukázalo se, že drží jeden z nejvzácnějších kusů, jaké kdy americká sklárna Corning pod značkou Pyrex vyrobila. Podle zprávy, kterou zveřejnil
Goodwill of Western New York, se o nenápadnou litrovou mísu „Lucky in Love“ přetahovalo šedesát dražitelů a cena vyšplhala na zhruba 127 000 Kč. Podobné poklady přitom mohou ležet i v českých kredencích. Stačí vědět, kam se dívat, a přečíst skříňku s nádobím jako malý archiv značek, sérií a dekorů dřív, než nádobí skončí v kontejneru. Pyrex „Lucky in Love“: čtyřlístky, srdce a šedesát dražitelů
Na první pohled jde o docela obyčejnou kulatou zapékací mísu s víkem, model 473 o objemu necelého litru (jeden americký quart, tedy asi 0,95 l). Výjimečnou ji dělá dekor. Podél spodního okraje se táhne pruh zelené trávy se čtyřlístky, nad ním poletují růžová srdce. Corning Museum of Glass ve své
knihovně vzorů Pyrex řadí „Lucky in Love“ mezi nejhůře sehnatelné motivy v historii značky a uvádí, že šlo pravděpodobně o limitovaný nebo zkušební výrobek z roku 1959.
Muzeum samo vlastní exemplář evidovaný jako prototyp ze sklárny v Charleroi. A právě ten ukazuje, jak drobné odchylky rozhodují: muzejní kus růžová srdce vůbec nemá, nese jen trávu a čtyřlístky. Pro sběratele tak hraje roli i varianta potisku, nejen samotný vzor.
Proč tolik povyku kolem jedné mísy? Padesátá léta byla pro Pyrex obdobím barevné exploze. V roce 1956 přišly první sítotiskové vzory Pink Daisy a Snowflake, o rok později standardní řady Butterprint a Gooseberry. Vedle nich vznikaly sezonní a propagační edice, které se prodávaly jen krátce. Čím kratší série, tím méně kusů přežilo desítky let mytí, pečení a stěhování. Nabídka se scvrkla na hrstku exemplářů, poptávka mezitím rostla. Podle Corningu přesahují výsledky novějších online aukcí u tohoto vzoru částku 85 000 Kč.
Zkřížené meče na dně: proč míšeňský talíř porazil celý servis
Zatímco u Pyrexu rozhoduje potisk na boku, u evropského porcelánu se vyplatí mísu nebo talíř otočit. Míšeňská manufaktura zavedla v roce 1722 jako ochranu proti padělkům modré zkřížené meče malované pod glazurou. Značka se dodnes nanáší ručně kobaltovou modří a během tří staletí se nepatrně proměňovala: tečka mezi jílci v letech 1765 až 1774, hvězda za éry hraběte Marcoliniho od roku 1774, Pfeifferova tečka mezi čepelemi v letech 1924 až 1934. Podle těchto nuancí odborníci kus datují.
Jak velký rozptyl může jedna značka pokrýt, ukazují dvě dražby německé aukční síně Wendl z Rudolstadtu.
Obrazová deska „Spring“ Kávový servis „Rote Rose“ Aukce únor až březen 2025 červen 2026 Počet kusů 1 26 Datace konec 19. století 1850 až 1924 Jakost 1. jakost dva brusné škrty přes meče Vyvolávací cena cca 21 900 Kč cca 3 900 Kč Výsledek cca 462 000 Kč cca 13 400 Kč
Jediná malovaná deska o rozměrech 66,5 × 37,5 centimetru a váze přes šest kilogramů tak vynesla zhruba čtyřiatřicetkrát víc než šestadvacetidílná souprava. Rozhodl obrazový formát, vzácnost a první jakost. Servis naopak nesl dvě brusné rýhy přes meče, kterými manufaktura podle výkladu Revere Auctions označovala druhou či horší jakost nebo zboží určené k jinému režimu prodeje. Desku navíc bez jakýchkoli námitek prověřil Art Loss Register, databáze odcizených uměleckých předmětů, a kupující měli k dispozici certifikát. Důvěryhodná dokumentace jim zjevně dodala odvahu přihazovat.
Ve stejné červnové aukci se přitom míšeňské položky prodávaly i za 1 700, 2 200 nebo 4 100 Kč. Zkřížené meče samy o sobě tedy bohatství negarantují. Fungují spíš jako vstupenka do hry, kde o výši výhry rozhoduje období, kvalita malby, stav a počet zájemců v sále.
Kuchyňská skříňka jako archiv: české značky, smalt a litina
Hledat se nemusí jen americké sklo a saský porcelán. Domácí výroba má vlastní sběratelskou tradici a značky na dnech talířů a mís se vyplatí luštit. Za pozornost stojí zejména:
Dubí / Eichwald: značka „ORIGINAL D CZECHOSLOVAKIA“ Březová / Pirkenhammer: zkřížená kladívka s korunou, později „Epiag PIRKEN HAMMER Made in Czechoslovakia“ Horní Slavkov: zkřížené šípy nebo jehličnaté stromy Epiag: koncern, pod který spadalo několik západočeských porcelánek Duchcov / Dux, Chodov, Stará Role, Týnec nad Sázavou, Hardtmuth z Českých Budějovic
Pro první orientaci poslouží rejstřík značení porcelánu na webu Antik Praha. Online katalog je ovšem jen odrazový můstek a znalecký posudek nenahradí.
Své příznivce mají i vybrané značky smaltovaného nádobí a litinových pánví, zejména severské a americké s výraznými dekory či charakteristickým logem. Sběratelé je pečlivě sledují, spolehlivé aukční rekordy u nich ale v dostupných pramenech chybí. Pro odhad hodnoty proto platí stejný postup jako u porcelánu: najít výrobce, sérii a srovnatelné prodeje.
Nejvyšší doložené částky v naší rešerši pocházejí ze zahraničních aukcí, z amerického Goodwillu a německého Wendlu. Dá se čekat, že skutečně špičkový kus z české pozůstalosti si řekne o mezinárodní publikum. Tuzemskou cenu je proto rozumné poměřovat s realizovanými výsledky v cizině.
Jak nafotit nádobí po babičce a kde zjistit skutečnou cenu
Než cokoli pošlete k posouzení, připravte kvalitní snímky. Česká služba Aukce aukcí u porcelánu vyžaduje minimálně přední stranu a značku na spodní straně, britská aukční síň John Nicholson doporučuje sadu podrobnější. Osvědčený balíček vypadá takto:
celkový pohled zepředu a shora, dno s celou značkou, detailní záběr značky, ostrý a bez odlesků, detail dekoru, u Pyrexu potisku po obvodu, víko a veškeré příslušenství, každé poškození zvlášť, rozměry, případně metr přiložený u předmětu.
S fotkami se obraťte na aukční síň, zavedeného starožitníka nebo specializovanou sběratelskou skupinu. U dražšího kusu se vyplatí oslovit dvě nezávislá místa. Rychlý výkup bez srovnání bývá nejkratší cestou k prodělku.
Vlastní průzkum zvládnete i z domova. Databáze LiveAuctioneers shromažďuje kladívkové ceny, tedy částky skutečně dosažené v aukci; aktualizuje je denně a její historie sahá až do roku 1999. Na eBayi stačí v rozšířeném vyhledávání zaškrtnout ukončené a prodané nabídky. Hledejte přesnou kombinaci výrobce, dekoru, tvaru, rozměru a období. Na stránkách německých síní pomohou výrazy „Zuschlag“ (příklep) či „Ergebnis“ (výsledek), na anglicky psaných „sold“ (prodáno) a „prices realized“ (dosažené ceny). Inzerát s astronomickou částkou na bazaru vypovídá jen o přáních prodávajícího. Tržní hodnotu dokládá teprve uskutečněný prodej.
Prasklina, chybějící víko, domácí čištění: tiší zabijáci ceny
Stav patří k nejcitlivějším položkám každého ocenění. Christie’s do takzvané zprávy o stavu předmětu zahrnuje předchozí poškození, vyblednutí i restaurátorské a opravářské zásahy. John Nicholson připomíná, že hodnotu keramiky výrazně srážejí oťuky, vlasové praskliny, přemalby, výrobní vady i amatérské opravy. Univerzální procento ztráty neexistuje: u běžnějšího kusu může jediný vryp spolknout většinu atraktivity, kdežto mimořádná rarita si kupce najde i s drobnou profesionální opravou.
U Pyrexu a servisů hraje velkou roli kompletnost. Mísa bez původního víka nebo souprava s chybějícími šálky se hůř srovnává s aukčními výsledky a zájemci podle toho přihazují.
Proto platí jednoduché pravidlo: před oceněním předmět nanejvýš jemně oprášit nasucho. Žádné lepení, bělení, myčka, agresivní prostředky ani domácí retuše setřeného zlacení. Každý dobře míněný zásah může z poctivě opotřebovaného kusu udělat kus poškozený.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková