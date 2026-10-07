Češky se vrací k zapomenutým polévkám našich babiček. Jsou plné bílkovin, zasytí jako pevný oběd a pomůžou s kily v pase

Hrnec hrachovky nebo fazolačky, který u babičky voněl celé dopoledne, se nenápadně vrací do kuchyní. Fitness weby dnes radí vařit polévky s přidanými bílkovinami a spousta jejich receptů by babičkám připadala povědomá. Proč taková polévka zasytí na dlouhé hodiny a co od ní čekat, když chcete zhubnout?
U babičky polévka často nahradila celý oběd
Česká kuchyně na polévkách odjakživa stojí. Tradiční menu jimi začíná a hlavní chod přichází až potom. Hustá polévka ale u nás často posloužila jako celý oběd. Když se v ní vařily luštěniny nebo kus masa, stačilo k talíři přidat krajíc chleba. Typicky šlo o hrachovku nebo čočkovku.
Vydatná bývá i jihočeská kulajda. V pravé verzi se servíruje se zastřeným vejcem, díky kterému hustá houbová polévka s koprem zasytí ještě víc.
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Hlavní roli hrají luštěniny. Suchá čočka, fazole, hrách i cizrna mají zhruba 20 až 25 gramů bílkovin na 100 gramů. Při vaření ale nasají hodně vody, takže v hotové luštěnině zbývá asi 6 až 10 gramů na 100 gramů. Aby polévka opravdu zasytila, musí jich v talíři být pořádná dávka.
Při vaření luštěniny nabobtnají a podíl bílkovin v nich klesne, takže do opravdu syté polévky jich patří pořádná dávka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Bílkoviny mají výrazný sytivý účinek a hlad tlumí na dlouho. Luštěniny k nim přidávají i vlákninu a ta pocit plného žaludku ještě prodlužuje. Po misce husté čočkovky proto hlad dlouho nepřijde.
Kolik bílkovin patří do talíře
Záleží na tom, kolik bílkovin v talíři opravdu je. „Pokud má polévka nahradit oběd nebo večeři, měla by obsahovat dostatek bílkovin […],“ uvedla pro Kondici nutriční terapeutka Štěpánka Kostrůnková z nemocnice v Uherském Hradišti. Jako orientační hodnotu doporučuje 20 až 30 gramů na porci a s podobným rozmezím pracují i poradci pro hubnutí.
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V praxi k tomu běžný talíř čočkovky nebo hrachovky často nestačí, takže se vyplatí bílkoviny přidat. Poslouží maso, které zbylo z vývaru, nebo vajíčko nakrájené přímo do talíře.
Talíř polévky a menší oběd
Polévka pomáhá i jako předkrm. Vědci z Pensylvánské státní univerzity v roce 2007 zkoumali, jak zeleninová polévka před obědem ovlivní chuť k jídlu. Když ji účastníci snědli, přijali za celý oběd včetně polévky zhruba o pětinu méně energie, než když ji vynechali. Autoři výsledek spojují s nízkou energetickou hustotou polévky. Obsahuje hodně vody, takže je objemná a přitom málo kalorická.
Opatrně ale se zahušťováním. Jíška, mouka i smetana přidávají kalorie navíc. Hustotu polévce dodají i samotné luštěniny nebo zelenina, když menší díl z nich rozmixujete dohladka.
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Žádná polévka nespálí tuk přímo na břiše. Odkud tuk ubývá, si tělo určuje samo a spolurozhodují o tom i geny. Rychlost hubnutí pak stojí hlavně na energetické bilanci, tedy na tom, kolik energie přijmete v jídle a kolik jí tělo za den spotřebuje včetně pohybu. Bílkoviny mají při hubnutí ještě jednu výhodu, protože tělu pomáhají udržet svalovou hmotu. Ta se s léty přirozeně ztrácí, takže se dostatek bílkovin vyplatí hlídat hlavně s přibývajícím věkem.
Luštěninám fandí i věda. Přehledová studie v časopise American Journal of Clinical Nutrition z roku 2016 spojila výsledky 21 pokusů. Lidé, kteří jedli zhruba jednu porci luštěnin denně, zhubli během pokusů, které typicky trvaly kolem šesti týdnů, v průměru o 0,34 kilogramu víc než lidé na stravě bez luštěnin. Efekt je skromný, objevil se však i u lidí, kteří kalorie vědomě neomezovali.
Aby hrachovka nenadýmala
Po hrachovce nebo čočkovce se u citlivějšího zažívání může ozvat nadýmání. Zmírnit ho pomůže několik rad:
Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá Neloupané druhy je dobré nechat přes noc ve vodě, kterou před vařením vyměníte za čistou. Méně potíží dělají loupané luštěniny. Do hrnce se vyplatí přihodit kmín nebo saturejku. Trávení se luštěninám časem přizpůsobí, proto pomáhá zařazovat je častěji a v menších dávkách.
Pokud vás trápí zažívací potíže dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2128765/, https://www.stobklub.cz/docs/STOBlife/Bi%CC%81lkoviny%20prezentace%20Stoblife.pdf, https://pure.psu.edu/en/publications/effects-of-dietary-pulse-consumption-on-body-weight-a-systematic-/, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_kuchyn%C4%9B, https://forbes.cz/lusteniny-jako-superpotravina-deset-chutnych-receptu-plnych-bilkovin-vlakniny-a-zdravi/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-hrach/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-polevky-napomahaji-hubnuti-40158301, https://www.rohlik.cz/tema/jihoceska-kulajda-s-houbami, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/polevky-plne-bilkovin-pro-stihle-bricho/