Vyhlašujeme nejhorší kakao ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují i dětem, protože nevědí, co v něm je

Hrnek teplého kakaa ke snídani patří v mnoha rodinách k ranní klasice a děti ho milují. Plechovku s veselým obrázkem ale málokdo otočí a přečte si drobné písmo vzadu. Kdo to udělá, zjistí, že titul nejhoršího kakaa v regálu si zaslouží celá skupina výrobků, kterým se doma běžně říká kakao, přestože jím podle pravidel nejsou.
Na prvním místě stojí cukr
Oblíbené instantní kakaové nápoje z obchodů mají jedno společné. Složení na obalu u nich začíná slovem cukr. Kakaový prášek, navíc se sníženým obsahem tuku, přichází na řadu až po něm. Tvoří obvykle jen zhruba 20 až 23 % směsi. Na obalech přitom často svítí přídavek vitamínů C a D, který výrobku dodává zdravější dojem, poměr cukru a kakaa ale nijak nemění.
Tabulka nutričních hodnot mluví ještě jasněji. Ve 100 gramech prášku je 75 až 78 gramů cukrů. Z každé lžičky jsou tedy zhruba tři čtvrtiny cukr, kterému hnědou barvu a čokoládovou chuť dodává menší přídavek kakaa.
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Podobně dopadl i test v Německu. Tamní spotřebitelský časopis Öko-Test v roce 2023 prověřil 16 kakaových prášků na přípravu nápoje a u žádného z nich nebylo hlavní surovinou kakao. Podíl cukru se v testovaných prášcích pohyboval od zhruba 60 % u těch nejstřídmějších až po 87 % u nejsladších.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Výrobky Podíl kakaa Cukr Oblíbené instantní kakaové nápoje z obchodů obvykle zhruba 20 až 23 % směsi 75 až 78 g ve 100 g prášku Kakaové prášky v testu Öko-Test (2023, 16 výrobků) u žádného nebylo hlavní surovinou kolem 60 % u nejméně slazených, až 87 % u nejsladších Slazené kakao to podle vyhlášky není
Od letošního června platí v Česku nová vyhláška o kakaových a čokoládových výrobcích. Ta přesně určuje, kdy smí výrobek nést název kakao. Samotné kakao vzniká z očištěných a pražených kakaových bobů. Slazené kakao musí obsahovat nejméně 25 % kakaa a čokoláda v prášku dokonce aspoň 32 %.
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Směs, ve které je kakaa jen pětina, tuto hranici nesplňuje. V obchodě ji proto najdete pod názvy jako instantní kakaový nápoj nebo slazená rozpustná směs pro přípravu kakaového nápoje. Kdo nakupuje ve spěchu, rozdíl mezi kakaem a kakaovým nápojem snadno přehlédne.
Kolik cukru vypije dítě v jednom hrnku
Na obalech se obvykle doporučuje rozmíchat v 200 ml mléka čtyři až pět lžiček prášku. Při pěti lžičkách, tedy asi 13,5 gramu, přibude do hrnku jen z prášku přes 10 gramů cukru.
Světová zdravotnická organizace doporučuje dětem i dospělým, aby volné cukry tvořily méně než 10 % denního příjmu energie, ideálně méně než 5 %. Přísnější pětiprocentní hranice odpovídá u dospělého člověka zhruba 25 gramům za den a děti s menší spotřebou energie mají strop ještě nižší. Podle hodnocení Öko-Testu by dítě u několika testovaných prášků už jedním hrnkem přesáhlo celý denní příděl cukru, se kterým pro něj počítá WHO.
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Děti přitom velkou porci přidaného cukru přijímají právě v oslazených nápojích. Podle WHO jde nadbytek cukru ruku v ruce s nadváhou a zubním kazem. Pokud řešíte jídelníček dítěte se zdravotními obtížemi, poraďte se s pediatrem.
Jak v regálu poznat poctivé kakao
Stačí se podívat na tři údaje na zadní straně balení:
Začátek složení: když seznam surovin otevírá cukr, kupujete hlavně cukr. Podíl kakaa v procentech: u slazeného výrobku by neměl být nižší než 25 %. Řádek „z toho cukry“: v tabulce nutričních hodnot ukáže, kolik gramů cukru je ve 100 gramech prášku.
Kdo chce mít cukr pod kontrolou, sáhne po čistém kakau. Vyhláška u něj navíc určuje, že kakao s méně než 20 % kakaového másla musí mít na obalu dovětek „se sníženým obsahem tuku“. Hrnek z něj pak oslazujete sami a dávku cukru si určíte podle sebe.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší délku sukně pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka Začátek složení, podíl kakaa a řádek s cukry na zadní straně balení rychle prozradí, kolik cukru skončí v hrnku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Složení konkrétního výrobku si nejsnáz ověříte přímo na jeho obalu nebo v e-shopu, kde bývá uvedené i s tabulkou nutričních hodnot.
Zdroje: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2025/490, https://www.rohlik.cz/1320761-granko-original-instantni-kakaovy-napoj-s-vitaminy-c-a-d, https://www.rohlik.cz/728647-nesquik-instantni-kakaovy-napoj-s-vitaminy-c-a-d, https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children, https://www.zdravijakovasen.cz/zdrave-rodicovstvi/clanky/deti-cukr-jak-sladit-zdraveji, https://www.codecheck.info/news/Kein-Produkt-gut-beliebtes-Nesquik-Pulver-faellt-durch-473408