Říjnové množení hortenzií krok za krokem: Stačí odstřihnout správný výhon

Jak na množení hortenzií? Právě říjen je vhodný čas, ale je potřeba odstřihnout správný výhon. Podívejte se, jak množit hortenzie krok za krokem.
Podzim je vhodný čas pro množení hortenzií
Hortenzie jsou ozdobou zahrad až do pozdního podzimu, kdy už většina letniček, trvalek a okrasných keřů dávno odkvetla. Jak si hortenzie rozmnožit, abyste si rozšířili záhon? Stačí jedna silná rostlina a vytvoříte si několik nových. A nemusíte ji ani vyrývat nebo dělit kořeny.
Konec léta a začátek podzimu je pro množení hortenzií nejvhodnější doba. Letošní výhony už začínají vyzrávat, ale stále ještě nejsou dřevnaté. A právě na jejich výběru stojí celé množení.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Říjnové množení hortenzií krok za krokem – Jak připravit řízek hortenzie na množení. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vybrat správný výhon pro množení hortenzií
Pro řízkování vyberte zdravý letošní výhon, který nekvetl, je pevný a stále ještě pružný. Jak poznat vhodný výhon pro množení? Tak, že když ho lehce ohnete, neměl by se hned zlomit, ale také by neměl být příliš ohebný.
Na první pohled takový výhon poznáte tak, že jsou na něm dobře viditelné listové uzly, ze kterých má řízek nejlepší podmínky pro vytvoření kořenů.
není pouze o tom vzít do ruky nůžky a ustřihnout náhodný výhon. Správný výběr rozhoduje o dalším úspěchu množení. Podzimní množení hortenzií Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Jak připravit řízek hortenzie na množení
Pro střih výhonů použijte ostré a vydezinfikované
zahradnické nůžky. Spodní řez proveďte těsně pod listovým uzlem. Z řízku odstraňte spodní listy, nahoře naopak několik listů ponechte. Velké listy můžete zkrátit na polovinu, aby řízek přes listovou plochu zbytečně neztrácel vodu.
Řízek by měl mít minimálně dva listové uzly. Spodní část řízku zapíchněte do vzdušného a vlhkého substrátu tak, aby alespoň jeden uzel zůstal pod povrchem.
Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Kde nechat čerstvě připravené řízky zakořenit
Hortenzie potřebuje pro správné zakořenění vlhkost, ale nikoli přemokření. Substrát udržujte stále lehce vlhký, ale ne přemokřený. Nádobu umístěte na světlé místo tam, kde nepraží přímé slunce.
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První kořeny se mohou vytvořit už za několik týdnů. Zakořenění poznáte podle nového růstu, ještě spolehlivější je ale zkontrolovat, zda řízek při šetrném nadzvednutí klade odpor.
Tip redakce PlanetaZahrady
Čerstvě zasazené řízky hortenzií nepřelévejte. Substrát by měl být stále lehce vlhký, ale voda v něm nesmí stát. Řízky sice potřebují dostatek vláhy, ale zároveň musí mít jejich kořeny přístup ke vzduchu. Přemokření může být pro mladé řízky nebezpečné jako vyschnutí.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)