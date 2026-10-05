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Švestky nejsou jen na knedlíky

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Dennívýzva
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Také si nejste úplně jistí, jaký je rozdíl mezi švestkou, slívou, blumou a mirabelkou? Nejste sami. V běžné řeči se tyto názvy často používají trochu volně a jejich význam se může lišit i podle toho, z jakého kouta Česka pocházíme.
Švestky nejsou jen na knedlíky

Švestky nejsou jen na knedlíky

Zdroj: IMG-7262.jpeg
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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