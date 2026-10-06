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Střípky z prázdnin - folklór v Brně

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Brno je moderní, pohodové město, plné parků, zeleně a obklopené lesy. Troufám si říct, že je tu přátelská atmosféra, a to díky množství univerzit a tím pádem i mladých lidí.
Střípky z prázdnin - folklór v Brně

Střípky z prázdnin - folklór v Brně

Zdroj: IMG-20260809-142501.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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