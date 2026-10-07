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Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?

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Převážení automaticky neznamená zrušený zápas. Soupeři se mohou domluvit na jiné váze, provinilec často odevzdá část výplaty a u titulového souboje může přijít také o pás.
Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?

Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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