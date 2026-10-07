Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?

Nejdřív je potřeba rozlišit běžný a titulový zápas. UFC u netitulových duelů povoluje toleranci jedné libry, tedy přibližně 0,45 kilogramu. U titulového zápasu musí bojovník splnit přesný limit. Podobně funguje také systém používaný v OKTAGONu, kde je u běžných zápasů tolerance 0,5 kilogramu, zatímco u titulových soubojů žádná není.
Pokuta není jednotná
Když bojovník limit překročí, neexistuje jedna pevně stanovená sankce pro celé MMA. UFC ve svém přehledu pravidel vážení uvádí několik možností: část výplaty může připadnout soupeři, zápas se může uskutečnit v dohodnutém catchweightu, nebo může být úplně zrušen. Konkrétní postup ovlivňuje také atletická komise, která na turnaj dohlíží.
Rozdíly mohou být výrazné. Thiago Alves při UFC 205 po nesplnění váhy přišel o 20 % výplaty, zatímco Norma Dumont na UFC 274 odevzdala soupeřce 30 %. Také OKTAGON používá citelné finanční sankce. Robert Pukač měl po převážení před OKTAGONem 73 přijít o 50 % výplaty ve prospěch Christiana Eckerlina, který mu po zápase oznámil, že mu peníze vrátí.
Ještě přesněji má sankce rozepsané KSW ve svých oficiálních pravidlech. Bojovník dostane po neúspěšném ranním vážení další hodinu. Už první nesplnění znamená ztrátu 10 % výplaty a po neúspěšném druhém pokusu se přidává dalších 20 až 50 % podle toho, o kolik limit překročil. Při více než čtyřkilogramovém rozdílu má soupeř výslovně právo zápas odmítnout.
Titul může zmizet
U titulového zápasu jsou následky tvrdší. UFC vyžaduje přesný šampionský limit a bojovník, který ho nesplní, může ztratit možnost získat pás. Typickým příkladem je Deiveson Figueiredo. Před prvním zápasem s Josephem Benavidezem v roce 2020 navážil 127,5 libry, tedy zhruba 57,8 kilogramu, místo požadovaných 125 liber (56,7 kilogramu). Do zápasu nastoupil, titul však mohl získat pouze Benavidez. Figueiredo vyhrál a pás zůstal bez majitele.
Ještě známější případ přišel na UFC 274. Charles Oliveira překročil limit lehké váhy pouze o půl libry, tedy přibližně 0,23 kilogramu. UFC oznámilo, že při zahájení zápasu přijde o titul a pás může získat jen Justin Gaethje. Oliveira soupeře porazil, šampionem však nezůstal a titul byl uvolněn.
Stejný princip je vidět i na evropské scéně. Beno Adamia před titulovým zápasem na OKTAGONu 73 nesplnil váhu, takže pás mohl získat pouze Zhalgas Zhumagulov. KSW jde ve zveřejněných pravidlech ještě dál: pokud limit nesplní šampion, titul se uvolní bez ohledu na výsledek zápasu. Pokud převáží pouze vyzyvatel, duel ztratí titulový status a pás zůstává šampionovi bez ohledu na to, kdo v kleci vyhraje.
Nesplněná váha tedy nemá jeden automatický následek. Rozhoduje organizace, příslušná komise, velikost rozdílu i ochota soupeře pokračovat. U běžného zápasu může být výsledkem pouze finanční sankce. U titulového duelu může několik set gramů znamenat ztrátu pásu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek