HONOR Magic V6: Skládací telefon bez kompromisů, který překonává mnohou konkurenci. Má snad jen jednu slabinu

Když výrobci skládacích telefonů představují nový model, seznam kompromisů bývá delší než seznam předností. Menší baterie, slabší odolnost, tlustší tělo, přiškrcený výkon. HONOR Magic V6, který se v českých obchodech prodává za 51 490 Kč v konfiguraci 16/512 GB, tohle schéma narušuje. Snapdragon 8 Elite Gen 5, dvojice OLED displejů (7,95″ vnitřní a 6,52″ vnější), certifikace IP68 a IP69 a baterie s kapacitou, jakou běžné „neskládačky“ mohou závidět. Jenže i tenhle telefon má svou achillovu patu a paradoxně to není hardware samotný, ale způsob, jakým s ním zachází software ve výchozím nastavení. Výrobce totiž v základním režimu záměrně omezuje výkon procesoru ve prospěch výdrže baterie. Kdo to neví a režim nezmění, používá špičkový čip výrazně pod jeho maximálními možnostmi.
Proč „bez kompromisů“ tentokrát není prázdná fráze
Skládací telefony si od svého vzniku nesou pověst zařízení, kde za ohebný displej platíte ústupky všude jinde. Magic V6 je jedním z modelů, kde se tento dluh daří splatit na většině front najednou. Baterie s kapacitou 6 660 mAh je v kategorii skládaček výjimečná; recenze
The Guardianu uvádí téměř dva dny výdrže při kombinaci používání obou displejů a více než osmi hodinách aktivního používání. Při běžném mixu práce, zpráv, webu a médií tedy telefon zvládne velmi dlouhou dobu bez nabíječky.
Odolnost IP68/IP69 znamená nejen odolnost proti ponoření do vody, ale také vyšší stupeň ochrany proti působení vody v náročnějších podmínkách. U skládacího telefonu s mechanickým kloubem jde o zajímavý konstrukční počin. K tomu HONOR přidává sedmiletý závazek aktualizací Androidu i bezpečnostních záplat, který pro řadu Magic oznámil nejprve pro evropský trh. Pro telefon za padesát tisíc je to argument, který mluví o dlouhodobé hodnotě, ne jen o prvním dojmu z rozbalení.
Konkurence v číslech: kdo prohrává a v čem
Srovnání s přímými rivaly ukazuje, kde přesně Magic V6 boduje:
Parametr HONOR Magic V6 Samsung Galaxy Z Fold8 iPhone Duo (512 GB) OPPO Find N6 Baterie 6 660 mAh 4 800 mAh kapacitu Apple neuvádí 6 000 mAh Odolnost IP68/IP69 IP48 IP68 IP56/IP58/IP59 Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jader) Snapdragon 8 Elite Apple A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 Česká cena (512 GB) 51 490 Kč cca 52 000 Kč 60 990 Kč oficiálně nedostupný v ČR
Proti
Galaxy Z Fold8 má HONOR výrazně větší baterii a vyšší stupeň ochrany proti vodě. Proti iPhone Duo ve stejné 512GB variantě ušetříte zhruba 9 500 Kč a dostanete větší vnitřní displej. Apple uvádí u iPhonu Duo 7,6palcový vnitřní displej a cenu 60 990 Kč za 512GB variantu. OPPO Find N6 zase láká na technologii „Zero-Feel Crease“, tedy displej, jehož záhyb má být při běžném používání prakticky neviditelný. Samotné OPPO ale upozorňuje, že jde o vizuální efekt, nikoli o fyzicky neexistující přehyb. Find N6 navíc používá Snapdragon 8 Elite Gen 5, nikoli jeho sedmijádrovou variantu.
Kde HONOR prohrává? Záhyb na vnitřním displeji je u Magic V6 viditelnější než u některých novějších rivalů. A kdo žije v ekosystému Apple, toho cenový rozdíl nemusí přesvědčit.
Jedna slabina, která se dá vypnout, ale měli byste o ní vědět
Výchozí bateriový profil Magic V6 se jmenuje Balanced a dělá přesně to, co název napovídá: hledá rovnováhu mezi výdrží a výkonem. Problém je, že tato rovnováha je výrazně nakloněná ve prospěch úspory energie. Špičkový Snapdragon 8 Elite Gen 5 v tomto režimu nedostává prostor ukázat, co umí. Při běžném prohlížení webu, zprávách a multitaskingu to většinou nepoznáte. Jakmile ale spustíte náročnou hru nebo jinou úlohu zatěžující procesor, rozdíl může být výrazný. Nezávislé testy ukázaly, že v režimu Balanced může být procesorový výkon výrazně nižší než v režimu Performance.
Řešení existuje a je jednoduché: v nastavení stačí přepnout na režim Performance. Podle
oficiální nápovědy HONOR tento režim upravuje nastavení napájení tak, aby telefon podával maximální výkon. Daň? Vyšší spotřeba energie a při dlouhodobé zátěži také vyšší teplota. Nezávislé testy navíc ukázaly, že při dlouhodobé maximální zátěži může telefon v režimu Performance výrazněji škrtit výkon kvůli teplotě.
Škoda je především v tom, že rozdíl mezi režimy není na první pohled příliš výrazný. Uživatel, který o existenci režimu Performance neví, tak může mít při náročnějších úlohách dojem, že telefon nevyužívá potenciál svého špičkového čipu.
Servis v Česku: pojistka proti strachu z ohebného displeje
Největší obava kupujících skládacích telefonů v Česku není cena. Je to otázka „co když se mi rozbije ten ohebný displej a oprava bude stát polovinu telefonu“. HONOR na to reaguje programem
Care+, který u Magic V6 zahrnuje: Jednorázovou bezplatnou opravu poškozeného vnitřního nebo vnějšího displeje během stanovené doby od nákupu Použití originálních dílů v autorizovaném servisním středisku Zachování záruky po provedené opravě
Přesné podmínky a délka platnosti závisí na konkrétním prodejním kanálu a období akce; pro český Magic V6 HONOR uvádí službu jako benefit pro vybraná zařízení zakoupená v určených prodejních kanálech. Podle podmínek je služba jednorázová a lze ji využít samostatně pro jednotlivé displeje.
Magic V6 v Česku prokazatelně nabízí například
Datart za 51 490 Kč v konfiguraci 16/512 GB. Dostupnost stylusu a originálního příslušenství je ale potřeba ověřit přímo u prodejce. Software a budoucnost: sedm let je slib, ne jistota
HONOR Magic V6 startuje s Androidem 16 a nadstavbou MagicOS 10. V Číně už běží vývoj dalších verzí systému a Magic V6 patří mezi podporovaná zařízení. Kdy přesně se jednotlivé nové verze dostanou do Evropy a konkrétně do Česka, se může lišit podle regionu a distribučního kanálu. Magic V6 je nicméně podle oficiálního evropského závazku součástí řady Magic, pro kterou HONOR slíbil sedm let aktualizací Androidu a bezpečnostních záplat.
Sedmiletý závazek aktualizací zní impozantně a na papíře staví HONOR po bok výrobců, kteří dlouhou softwarovou podporu nabízejí také. Otázkou zůstává především rychlost, s jakou budou jednotlivé verze Androidu přicházet na evropské modely. Pro telefon za padesát tisíc je ale samotná existence tohoto závazku důležitá: znamená, že výrobce počítá s dlouhou životností zařízení i z pohledu softwarové podpory.
HONOR Magic V6 je skládací telefon, který má k označení „bez kompromisů“ blíž než většina předchozích skládaček. Pořád ale existují kompromisy: výraznější záhyb než u některých konkurentů, méně uhlazený software a především výkon procesoru, který je ve výchozím režimu záměrně omezený. Kdo o tom ví a podle potřeby přepne na Performance, dostane zařízení, které dokáže naplno využít potenciál svého špičkového hardwaru. Kdo ne, může mít pocit, že koupil pomalejší telefon, než jaký ve skutečnosti má.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman