Slovan Bratislava chce hrát českou extraligu se dvěma týmy najednou. Manažer prozradil rozpočet i termín vstupu

Dne 30. září 2026 předstoupilo vedení HC Slovan Bratislava před valnou hromadu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Slovan tam poprvé oficiálně přednesl to, o čem se předtím mluvilo jen v kuloárech: chce hrát Tipsport extraligu. Odchod ze Slovenska ale neplánuje. Generální manažer Lukáš Havlíček v rozhovoru pro iDNES, který převzal slovenský Sportnet, popsal model, jaký středoevropský hokej zatím nezná. V Bratislavě by zůstal tým pro domácí soutěž a vedle něj by vznikl samostatný mezinárodní celek pro Česko. Ten má mít rozpočet „na úrovni Sparty nebo Třince“. Do schválení má plán daleko. České kluby ho ale hned v prvním kole neodmítly, a to je na celé věci zatím nejdůležitější.
Dva týmy, jedna značka
Havlíček vstup do Česka nepopisuje jako přestup. Podle jeho slov se Slovan nechce ke Slovensku otočit zády a slovenskému hokeji nic brát. Klub by doma tým zachoval a pro českou soutěž postavil další, „mezinárodní“ kádr. Nešlo by tedy o farmu v obvyklém smyslu, kdy menší tým zásobuje hráči ten hlavní. Šlo by o dva paralelní projekty pod jednou střechou. Přesnou právní a soutěžní podobu klub zatím nezveřejnil.
Proč zrovna česká extraliga? Představu, že je Slovensko pro Slovan „malé“, Havlíček odmítá. Mluví spíš o měřítku. Česká soutěž podle něj nabízí kvalitnější konkurenci, víc atraktivních zápasů a větší komerční prostor. K tomu přidává společnou historii, hokejovou tradici a dostupnost Bratislavy pro české fanoušky. Z Brna je to do Bratislavy necelé dvě hodiny autem, tedy blíž, než to mají k sobě některé extraligové týmy.
Domácí zápasy by Slovan nejspíš hrál ve své současné aréně na bratislavské ulici Odbojárov, tedy na Zimním stadionu Ondreje Nepely. Havlíček výslovně mluví o využití značky a arény. Potvrzení pro případnou českou soutěž ale zatím chybí.
Rozpočet jako Sparta. Kolik to je v korunách
Konkrétní číslo Havlíček neřekl. Srovnáním se Spartou a Třincem ale nastavil laťku, kterou lze z dostupných českých údajů docela přesně vyčíslit. Třinecký prezident Ján Moder na zářijové tiskové konferenci, kterou zachytil web Hokej.cz, uvedl rozpočet kolem čtvrt miliardy korun. Odhady TN.cz z dubna 2026 dávají Třinci 270 až 300 milionů a Spartě zhruba 300 milionů Kč.
|Klub
|Orientační rozpočet
|Sparta Praha
|kolem 300 mil. Kč (odhad TN.cz)
|Oceláři Třinec
|250 mil. Kč (klub), 270 až 300 mil. Kč (odhad TN.cz)
|Kometa Brno
|kolem 250 mil. Kč (odhad TN.cz)
|Vítkovice
|kolem 200 mil. Kč (odhad TN.cz)
|Nejskromnější kluby
|100 až 135 mil. Kč (odhad TN.cz)
Z přepočtu vychází, že český tým Slovanu by měl hospodařit s 250 až 300 miliony korun ročně. A to jen ten jeden ze dvou. Slovan tedy nemíří do konkurenceschopného středu tabulky. Podle nás si nárokuje místo mezi třemi či čtyřmi finančně nejsilnějšími kluby ligy, a to od první sezony. Pro nováčka je to mimořádně sebevědomá ambice. Pro české rivaly jde zároveň o signál, že by na trhu s hráči přibyl další velký kupec.
Kdo musí říct ano
Prezentace na valné hromadě nebyla hlasováním. Asociace v oficiálním stanovisku po jednání zdůraznila, že nešlo o rozhodování o přijetí Slovanu. Kluby se shodly, že má smysl záměr dál analyzovat, a vyžádaly si sportovní, ekonomické, marketingové, technické a právní podklady. Ředitel extraligy Martin Loukota už 18. září pro Radiožurnál varoval, že nejde o signál schválení a že případná změna rozhodně nepřijde od příští sezony.
Souhlas klubů přitom nestačí. Plán musí projít několika patry:
- APK LH: valná hromada klubů musí změnu odhlasovat.
- Český svaz ledního hokeje: podle APK by změny počtu účastníků nebo modelu soutěže musely být předmětem jednání se svazem. Samostatné stanovisko ČSLH ke Slovanu zatím nezaznělo.
- Slovenský svaz (SZĽH): podle stanov, na které upozornil komentář serveru Šport.sk, by start slovenského klubu v zahraniční soutěži vyžadoval souhlas výkonného výboru.
Právě slovenská strana může být tvrdším oříškem. Komentář Šport.sk připomíná, že Slovan je pro slovenskou ligu marketingově největší lákadlo. Pokud by klub přesunul své těžiště do Česka, mohl by za ním odejít zájem médií, sponzorů, veřejnosti i hráčů. Havlíčkovo ujištění, že doma tým zůstane, má právě tuhle obavu rozptýlit.
Vstup by zahýbal i formátem. Tipsport extraliga dnes podle systému soutěže APK hraje se 14 týmy čtyřkolově každý s každým, tedy 52 zápasů na tým. Patnáctý tým by vytvořil lichý počet a v každém kole by někdo měl volno. iDNES proto zmiňuje logickou variantu přibrat i šestnáctého účastníka, nejspíš z první ligy. Pokud by liga zachovala čtyřkolový systém, vycházelo by 60 zápasů na tým, o osm víc než dnes. Kalendář s reprezentačními pauzami a play-off by to bez úprav nejspíš neunesl.
Vstupné a stín KHL
O penězích se zatím mluví hlavně neoficiálně. Slovan a APK se dohodli, že ekonomické parametry v této fázi zveřejňovat nebudou. Slovenský Hetrik s odkazem na Denník Šport napsal, že se v zákulisí mluvilo zhruba o 15 milionech korun pro každý extraligový klub, celkem tedy o víc než dvou stech milionech. Havlíček tuto sumu popřel slovy „o této sumě se nehovořilo“. Připustil ale, že expanze by zadarmo nebyla. Kdo by ji financoval, klub neuvedl.
Druhá komplikace je méně vidět, ale může být citlivější. České kluby od začátku války na Ukrajině nepodepisují hráče přicházející z KHL. Slovan přitom oznámil příchod Patrika Rybára právě po jeho působení v ruské lize. Sportnet i iDNES tuto rozdílnou praxi uvádějí jako téma, které bude potřeba vyřešit dřív, než se začne mluvit o termínech.
A pak je tu historie. Slovan už jednou za větší soutěží odešel. Po titulu v ročníku 2011/12 zamířil do KHL, odehrál v ní sedm sezon a v roce 2019 se podle IIHF kvůli finančním problémům vrátil do slovenské ligy. Český příklad je ještě výmluvnější. Lev Praha v roce 2012 splnil požadavky KHL, po dvou sezonách ale skončil, protože nezajistil financování. Rakouský Salzburg sice hraje ICE Hockey League, ta je ale nadnárodní od základu, takže nejde o vstup jednoho cizího klubu do čistě domácí ligy jiné země. Přímý precedens tak Slovan nemá. Bude ho teprve tvořit.
Co by z toho měla extraliga
Nejčastěji se jako termín zmiňuje sezona 2028/29, a to jako nejdřívější možnost, ne schválený start. Havlíček sám řekl, že rozhodnutí týkající se tohoto ročníku nechce uspěchat. Termín přitom zapadá do širšího dění. ČSLH letos jedná s APK o řízení soutěže a marketingových právech právě od sezony 2028/29. Současná televizní smlouva s O2, dnes Oneplay, platí do ročníku 2027/28. Divák dnes za tarif Extra Sport platí 599 Kč měsíčně a vidí všech 14 týmů, ČT sport odvysílá nejvýš 36 přenosů. Slovan by tak případně vstoupil až do nového obchodního nastavení a jeho jméno se pravděpodobně stane součástí vyjednávání o ceně práv. Dopad na ceny vstupenek zatím odhadnout nelze.
Proč o českou ligu Slovan stojí, vysvětluje i návštěvnost. Podle APK překročila extraliga v ročníku 2025/26 hranici dvou milionů diváků už v 50. kole, průměrně chodilo 5 739 lidí na zápas. Takové publikum je pro bratislavskou arénu i sponzory lákavé.
Podle nás ale nejde jen o to, jestli kalendář zpestří exotický soupeř. Slovan prověřuje, zda česká extraliga umí rozšířit svůj trh za hranice, aniž by rozbila vlastní formát a vztahy se dvěma svazy. Přínos musí převážit náklady: delší sezonu, nového silného rivala v boji o hráče a možné napětí s Bratislavou i Prahou.
Na stole teď leží žádost o podklady, ne smlouva. Slovan dostal něco, co dřív neměl: české kluby si jeho obchodní model chtějí přepočítat. Zda za dva roky přijede do Bratislavy Sparta v rámci extraligy, rozhodnou čísla, která zatím nikdo nezveřejnil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka