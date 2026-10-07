Lewandowski dostal žlutou v 88. minutě za střelu po hvizdu. Poláci jsou přesvědčeni, že se chtěl vyhnout zápasu

Večer 28. září, závěr zápasu ve Švédsku. Polsko prohrává 1:3, hra je rozhodnutá a kapitán reprezentace je na trávníku sotva pár minut. Do hry šel v 88. minutě místo Przemysława Wiśniewského. Podle Przeglądu Sportowego kopl do míče dlouho po hvizdu rozhodčího a v nastavení viděl žlutou kartu. Oficiální zápis polského svazu PZPN eviduje kartu u 90. minuty, důvod neuvádí. O pět dní později přišla druhá žlutá, tentokrát proti Rumunsku. Ta ho automaticky vyřadila z venkovního duelu v Bosně a Hercegovině. A Lewandowski místo do Zenice zamířil zpátky za oceán, do klubu Chicago Fire. Samotná karta tu příliš zajímavá není. Zajímavé je, jak přesně zapadla do kalendáře.
Dvě karty za pět dní
Polsko odehrálo v reprezentačním okně Ligy národů 2026/27, které podle UEFA trvalo od 24. září do 6. října, čtyři zápasy. Rozhodly poslední tři.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Lewandowski
|28. září 2026
|Švédsko-Polsko
|3:1
|nástup v 88. minutě, žlutá v závěru
|2. října 2026
|Polsko-Rumunsko
|6:0
|hattrick, žlutá ve 42. minutě
|5. října 2026
|Bosna a Hercegovina-Polsko
|1:0
|stopka za dvě žluté
Pravidla jsou jednoznačná. Podle pravidel Ligy národů UEFA 2026/27 hráč v ligové fázi po dvou žlutých kartách vynechává další soutěžní zápas. Žádná diskreční pravomoc, žádné odvolání. Druhá žlutá ve 42. minutě proti Rumunsku tak předem rozhodla, že Lewandowski v Zenici chybět bude.
Rozlišovat obě karty je důležité. Ta „po hvizdu“, kolem níž se v Polsku vede nejemotivnější debata, padla ve Švédsku. Stopku ale fakticky způsobila až ta druhá. Bez první by druhá nic neznamenala. Bez druhé by první zůstala jen kuriozitou.
Proč Polsko nevěří na náhodu
Podezření nestojí na jedné kartě, ale na řetězci. Przegląd Sportowy nazval žlutou ve Švédsku „iracionální“ a kartu proti Rumunsku „úplně zbytečnou“. Zápas s Rumunskem přitom v té chvíli směřoval k drtivé výhře a Lewandowski v něm nastřílel hattrick. Kapitán, který rozhoduje zápas, si těsně před poločasem vyslouží kartu, jež ho vyřadí z nejtěžšího utkání okna. To fanoušky zarazilo.
Třetím článkem řetězce je Chicago. Lewandowski se k Chicago Fire připojil v červenci 2026 a podle klubu měl před reprezentační pauzou na kontě 7 gólů a 2 asistence ve 14 zápasech napříč soutěžemi. Je to nová kapitola, nový trh a klub, který do něj vložil velká očekávání. Server Meczyki výslovně popsal, že část fanoušků spojovala vykartování s nejbližším zápasem Chicaga. Místo cesty do Bosny a pak přes Atlantik měl Lewandowski před sebou o několik dní kratší cestu domů.
Podle nás má polská debata konkrétní základ, nejde jen o emoce. Dvě nenutné karty během krátkého okna, načasování těsně před nejobtížnějším venkovním zápasem a klubový kalendář v USA dohromady tvoří vzorec, který stojí za otázku. Vzorec ale není důkaz. Úmysl veřejně prokázaný není a nic z dostupných zdrojů ho nepotvrzuje.
Smůla, říká kapitán. Nic jsme nekuli, říká trenér
Lewandowski po výhře nad Rumunskem mluvil jinak, než by se od hráče s plánem čekalo. V rozhovoru, který zveřejnil PZPN, řekl, že žluté karty velmi lituje a že ho mrzí, že v Bosně nebude moct hrát. Situaci označil za smolnou: chtěl zblokovat míč a soupeři přitom šlápl na nohu.
Ve stejném rozhovoru otevřel i téma únavy. Šlo o jeho první reprezentační cestu z USA a v úvodním zápase okna proti Bosně měl podle vlastních slov „nohy jako z vaty“. Dodal, že mu odpočinek pomohl. Kritici v tom vidí motiv, obhájci upřímnost. Hráč, který by si absenci skutečně zařizoval, by o únavě po zámořských letech nejspíš veřejně nemluvil.
Trenér Jan Urban spekulace v rozhovoru pro TVP Sport, jak ho cituje Meczyki, rázně odmítl. „Nic jsme nekuli,“ řekl s tím, že nic nebylo plánované ani domluvené a šlo o momentální situaci. Veřejné vyjádření spoluhráčů k podezření jsme nedohledali. Kabina mlčí, mluví média.
A co samotná karta ve Švédsku? Pravidla IFAB umožňují po přerušení hry potrestat žlutou kartou jednání, které zdržuje navázání hry soupeře, například kopnutí nebo manipulaci s míčem po hvizdu. Pokud to rozhodčí takto vyhodnotil, je karta pravidlově obhajitelná. Jeho přesné odůvodnění ale ve veřejném zápisu není.
Co by hrozilo, kdyby šlo o úmysl
Tady se debata posouvá od fanouškovských fór k paragrafům. Disciplinární řád UEFA v článku 15 výslovně počítá s trestem za jasně úmyslné obdržení žluté nebo červené karty: dvouzápasovou suspendací, případně zákazem na určené období. Automatická stopka za dvě žluté by v takovém případě byla jen začátkem.
UEFA už podobný případ řešila, a to ve velkém stylu. V roce 2010 po zápase Realu Madrid s Ajaxem vyšetřovala chování Josého Mourinha, Xabiho Alonsa, Sergia Ramose, Ikera Casillase a Jerzyho Dudka. Mourinho dostal dvouzápasový zákaz činnosti, z toho jeden zápas podmíněně, a pokutu přibližně milion korun. Alonso a Ramos zaplatili zhruba půl milionu korun každý a jejich červené karty zůstaly v platnosti.
Rozdíl oproti Lewandowskému je ale zásadní. Madridský případ stál na pokynech ze střídačky a zřetelném sledu událostí, které UEFA považovala za prokazatelné. U polského kapitána dohledatelné zdroje potvrzují jen automatickou stopku. UEFA ani PZPN zatím žádné disciplinární řízení nezahájily. Úmysl se dá prokázat přiznáním, komunikací nebo pokyny z lavičky. Nic z toho zatím na stole neleží.
Zenica bez kapitána
Zápas, o který Lewandowski přišel, se hrál 5. října od 20:45 na stadionu Bilino Polje v Zenici. Podle oficiálního zápisu bosenského svazu začal v hrotu útoku Mateusz Żukowski a kapitánskou pásku převzal Piotr Zieliński. Řídil Francouz Jérémie Pignard.
Polsko nedalo gól. Rozhodla penalta Ivana Bašiće v 84. minutě a Bosna vyhrála 1:0. Do zápasu přitom Poláci šli se čtyřmi body, Bosna měla o bod víc. Po porážce v přímém souboji se ztráta prohloubila a ve skupině B4, kde dál hrají Švédsko a Rumunsko, je Polsko pod tlakem.
Ve formátu Ligy národů 2026/27 nejde o přátelské body. Vítězové skupin Ligy B postupují do Ligy A, druzí hrají baráž s týmy z Ligy A, třetí zůstávají a čtvrtí jdou do baráže o udržení. Chybějící střelec v zápase, kde rozhodla jediná penalta, se v takové tabulce počítá. Porážku ale jen na jeho absenci svést nelze, Polsko v Zenici neproměnilo nic.
České tabulky se kauza netýká. Česko hraje v Lize A ve skupině A3 se Španělskem, Chorvatskem a Anglií, tedy v úplně jiné části soutěže. Ukazuje ale, jak tvrdý nový formát je: jedna zbytečná karta, jeden zápas venku a celé jaro se může točit kolem baráže.
Lewandowski nakonec odletěl do Chicaga s hattrickem proti Rumunsku a dvěma žlutými kartami v zápisech. Polsko zůstalo v Zenici s nulou na kontě a otázkou, kterou mu oficiálně nikdo nepoložil. Odpověď zatím zná jen on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner