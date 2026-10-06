Jak zabavit stárnoucího rodiče, když o něho pečujete?

Najednou je nutné si pod svá křídla vzít pravidelné užívání léků, chystání jídla, pomoc při oblékání či osobní hygieně a samozřejmě i běžný chod domácnosti seniora. Nejednomu pečujícímu přijde na mysl, co vlastně maminka nebo tatínek bude celý den dělat?
Smysluplná náplň dne
Pečující má často pocit, že by měl být takovým animátorem, který svého blízkého zabaví po většinu dne. Ono tomu tak ale ve skutečnosti vůbec není. Nejdůležitější je, aby měl den starého člověka nějaký řád, který se bude pravidelně opakovat. Staroušek má rád určitou rutinu a hlavně žádné změny. Ta rutina by se měla odrazit i v jeho prožívání každodenního života, přičemž by měl cítit potřebný a že ještě může dělat věci, na které stačí a které ho těší.
Nemusí jít přitom o nic náročného nebo drahého, ale o aktivity, které seniorovi přinesou smysluplnou náplň dne a současně mu umožní si zachovat co největší míru samostatnosti.
Není nutné na každý den naplánovat program od rána do večera a vymýšlet stále nové činnosti s nejrůznějšími speciálními pomůckami. Klidně si vystačíte s fotografiemi, knihami, časopisy (i starými), s rodinnými předměty či starými recepty.
Schopnosti fyzické i psychické se u seniora s postupujícím věkem mění, a to zejména tehdy, trpí-li demencí. Důležité je proto sledovat, na co ještě stačí a co dělá s radostí, a co jej spíše unavuje a nebaví.
Když je hlad po informacích a zábavě
Spojení se světem a s informacemi může úplně klidně zastoupit rozhlas. Je to takový vděčný společník seniorů. Některé stanice Českého rozhlasu jsou pro starší ročníky a pamětníky jako dělané – třeba Český rozhlas Pohoda. Zde byste mezi jejími pořady našli mimo jiné U muzika s Edou Hrubešem, který uvádí největší české šlágry včetně dechovky. Dále jsou v jejím programu audioknihy, pořady A léta běží, vážení, Kolotoč, Zlatá šedesátá, Ta naše písnička, U muziky s Josefem Zímou nebo rozhlasové hry. Při poslechu mluveného slova i hudby hezky ubíhá čas.
Jsou to pořady, na které starým lidem připomenou jejich mladé roky a jež dovedou zpestřit jakoukoliv denní či noční chvilku u hůře pohyblivých, kteří většinu dne proleží nebo prosedí. Stejnou službu udělá i sledování televize. V programech jednotlivých stanic si staroušci určitě vyberou to, co je baví a zajímá. Oni možná stejně nakonec skončí u zpravodajství. Ale třeba budou sledovat svůj oblíbený seriál.
Může se ovšem stát, že ani televize, ani rozhlas seniory příliš neosloví. Pak se nabízí jim pouštět hudbu. Pro tento účel je jako dělaná Šlágr TV, mladými zatracovaná, staršími lidmi naopak vyhledávaná. Pokud ani ona nezabere, můžete vyzkoušet muziku z CD a vinylových desek. Některým seniorům se zalíbí i vážná hudba, jiný raději poslouchá dechovky.
Není třeba dělat něco speciálního
Spousta důchodců staršího a kmetského věku byla zvyklá po celý život pracovat, starat se o domácnost, zahradu nebo se věnovat svým tvořivým koníčkům. A těmito činnostmi se obvykle zabývají do doby, kdy jim síly a zdraví slouží. Pokud jim jako správný animátor nabídnete možnost kreslit si nebo něco vystřihovat z papíru, je pravděpodobné, že je to nezaujme a odmítnou. Naposledy něco takového dělali v době, když jste vy byli dětmi a oni vám pomáhali s přípravou do školy. Tak proč by se k tomu na stará kolena měli vracet.
Spokojenější totiž budou, když pomohou s nádobím po snídani, se zaléváním květin, skládáním prádla nebo při přípravě oběda nachystají a oloupou zeleninu. Jsou to drobnosti, ale pro starého člověka je to potvrzení, že je stále v domácnosti potřebný.
Česká alzheimerovská společnost radí přizpůsobit aktivitu seniorů jejich schopnostem a možnostem, protože právě obyčejné domácí práce jsou vhodnou součástí života člověka ve vyšším věku. Tady nejde o to, jestli ta práce bude rychle hotová nebo dokonalá, protože většina starých lidí je už hodně pomalá, ale podstatný je tu pocit, že ještě něco dokážou. Aktivita by je měla těšit a měli by z ní mít radost.
Vzpomínejte nad starými alby
Senior bývá studnicí vzpomínek na staré dobré časy. Můžete toho využít a prožít nejednu hezkou chvilku při jeho vyprávění o tom, jak se dříve žilo. Ideální je vytáhnout domácí alba s fotografiemi, protože právě ty dokážou vydolovat v paměti zasunuté vzpomínky na mládí. Uvědomte si také, že to jsou informace, které se jinde nedozvíte, až jednou staroušek odejde na věčnost.
Do této činnosti lze zapojit i další členy rodiny – třeba vnoučata. Možná se ráda dozvědí, jak se žilo v „pravěku“, kdy ještě neexistovaly mobily, počítače a sociální sítě. Děti bývají přirozeným mostem mezi generacemi a zejména ty v mladším, prepubertálním věku jsou vděčnými posluchači.
Nezapomínejte na pravidelný pohyb
Dokud je toho senior schopný, tak vhodným zpestřením dne jsou krátké vycházky do okolí, nejlépe s chodítkem, jež poskytuje tolik potřebnou oporu. Starý člověk nemusí ujít kilometry, aby se jeho tělo udržovalo v přijatelné kondici. Jako pečující ho na procházce můžete doprovodit, nejste-li si jisti, že by kvůli demenci trefil zpátky domů, nebo se ve vašem okolí nachází příliš rušná silnice. Pohyb podporuje srdeční činnost, prospívá svalům i mozku. Během chůze se může senior pozdravit a zastavit se sousedy, a posilovat tak sociální vztahy.
Strukturování dne, kdy se určité činnosti pravidelně opakují, a zařazení zájmových aktivit přinášejí nejen seniorovi, ale i vám jako pečujícímu pocit určitého řádu, stability, bezpečnosti a soudržnosti. Jsou to důležité faktory pro to, abyste péči o svého blízkého zvládli v co největší pohodě.
S využitím zdroje: www.alzheimer.cz