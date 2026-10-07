Kdo s kým po volbách? Hradečtí lídři řekli, koho odmítají

S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, a s jakou nikoliv?
Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvů kandidátek.
Lukáš Fiedler Lukáš Fiedler (ANO 2011)
Odpovědnost vůči Hradci a jeho obyvatelům pro nás znamená nevymezovat se předem vůči žádné politické straně. V každé najdeme lidi, kteří mohou být městu prospěšní a schopní pracovat ve prospěch Hradce. Voliči rozdají karty a my s jejich rozhodnutím budeme pracovat. Můžeme mít určité výhrady ke konkrétním osobám, ale bude záležet na celkovém novém uspořádání města a nastavené spolupráci.
Pavlína Springerová Pavlína Springerová (koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků)
Spolupracovat chceme s demokratickými subjekty, které chtějí Hradec posouvat dopředu, spravovat ho věcně, slušně a odpovědně, umějí hledat shodu, stojí si za dohodami a s respektují férovou a moderní komunální politiku. Pokud to výsledky umožní, představitelná je pro nás koalice na podobném půdorysu jako dnes. Naopak vylučujeme spolupráci s extremistickými a antisystémovými subjekty.
Jan Holásek Jan Holásek (koalice Náš Hradec)
Jsme připraveni spolupracovat s politickými uskupeními, které respektují základní hodnoty právního státu a demokratického zřízení a se kterými najdeme programovou shodu. Rozhodující pro nás bude odpovědné hospodaření, transparentní vedení města a ochota důležité projekty skutečně realizovat. Před volbami nechceme stavět bariéry ani rozdělovat politické partnery podle stranických značek.
Martin Soukup Martin Soukup (ODS)
Předem nechci a nebudu rozdávat koaliční veta. Partnerem pro nás může být ten, kdo má podobné priority, respektuje pravidla, umí se dohodnout a je připraven nést odpovědnost za výsledky. Rozhodující nebude politická nálepka, ale schopnost pracovat, rozhodovat a plnit dohodnuté úkoly. Koalice má město řídit a rozvíjet k lepšímu, ne jen komentovat, fotit se a řečnit.
Kamil Kubica Kamil Kubica (koalice Piráti a STAN)
Po volbách budeme spolupracovat pouze s demokratickými stranami. Určitě bychom se nechtěli podílet na vládě s žádnými extrémisty tedy například s SPD, Motoristy nebo KSČM. PRO ani zmiňovat nebudu, protože naštěstí nejsou relevantní strana.
Roman Pátek Roman Pátek (koalice PRO, Svobodní a Přísaha)
Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo budou prosazovat transparentní správu města, odpovědné hospodaření a rozhodování ve prospěch občanů Hradce Králové. Nepodpoříme spolupráci založenou na zákulisních dohodách, osobních zájmech nebo projektech, které nejsou ekonomicky obhajitelné.
Ilona Dvořáková Ilona Dvořáková (Salon republiky 21)
Budeme spolupracovat s jakoukoli stranou či hnutím z demokratického spektra. S těmi, se kterými nás pojí stejné hodnoty etické, morální i politické. Protože jak shodně říkali TGM a V. Havel - "Politika má být založena na morálce".
Rostislav Jireš Rostislav Jireš (sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora)
Jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, koho voliči zvolí a kdo ve spolupráci s mámí pomůže realizovat náš komunální volební program. Tyto volby nejsou o politikaření volebních uskupení či jednotlivců.
Martina Erbsová Martina Erbsová (sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL)
Pokud získáme dostatek hlasů k účasti v koalici, pak s partnery se společnými programovými prioritami a podobně nastavenými demokratickými hodnotami. V komunální politice je důležitý věcný a respektující přístup. Společně se potkáváme nejen v zastupitelstvu, ale jsme sousedé a jde nám o to, aby se v Hradci dobře žilo. Jsme otevřeni diskusi, spolupráci si nedovedeme představit s KSČM, SPD a Motoristy.