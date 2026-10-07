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Bílá štěňata německých ovčáků se rodila odjakživa, přesto je chovatelé z Evropy vyhnali. Zachránila je až cesta přes oceán

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Bílou srst nesl už dědeček Horanda von Grafrath, praotce všech německých ovčáků. Evropa ji roku 1933 škrtla ze standardu. Zámoří ji uchovalo.
Bílá štěňata německých ovčáků se rodila odjakživa, přesto je chovatelé z Evropy vyhnali. Zachránila je až cesta přes oceán

Bílá štěňata německých ovčáků se rodila odjakživa, přesto je chovatelé z Evropy vyhnali. Zachránila je až cesta přes oceán

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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