Bílá štěňata německých ovčáků se rodila odjakživa, přesto je chovatelé z Evropy vyhnali. Zachránila je až cesta přes oceán

Psal se rok 1879, když se narodil pes jménem Greif von Sparwasser. Měl světlou, téměř sněhovou srst a nikdo by tehdy nehádal, že se jeho vnuk Horand stane zakládajícím jedincem nejslavnějšího služebního plemene světa. Vzdělávací materiál Mezinárodní kynologické federace FCI Greifa výslovně uvádí jako Horandova děda. Bílá barva tak u německého ovčáka figurovala od úplného začátku. Patřila k jeho dědictví stejně jako vztyčené uši nebo pastevecký instinkt. O půl století později se z ní stala vada, o několik desetiletí později zase poznávací znamení samostatného plemene. Příběh bílého švýcarského ovčáka ukazuje, jak jedno kynologické rozhodnutí dokáže psí linii zapudit a jiné ji vzkřísit pod novým jménem.
Bílý Greif v rodokmenu: barva, kterou německý ovčák nesl od kolébky
Systematický chov německého ovčáka odstartoval roku 1899, kdy vznikl spolek Verein für Deutsche Schäferhunde, zkráceně SV. Zakladatelé tehdy pracovali s pasteveckými psy z jihu i severu Německa a vybírali je podle povahy a pracovních schopností. Na barvu se příliš nehledělo. Rakouský klub bílých ovčáků proto Greifa řadí mezi rané předky celého plemene a bílá štěňata se ve vrzích objevovala i v následujících generacích.
Vysvětlení nabízí genetika. Veterinární genetická laboratoř Kalifornské univerzity v Davisu popisuje u psů recesivní variantu genu MC1R, označovanou e/e. Pes s touto dvojicí alel nevytváří v srsti tmavý pigment eumelanin, takže zůstává světlý až bílý. Nos, oční víčka a pysky si přitom tmavé zbarvení podrží. Odtud pramení typický obraz bílého ovčáka: zářivý kožich, uhlově černý čenich a tmavě orámované oči.
Recesivní dědičnost má jednu záludnost. Dva hnědočerní rodiče mohou nenápadně nést skrytou alelu a jednoho dne zplodit bílé štěně. Barvu proto nešlo z populace vymazat jedním škrtem pera.
Rok 1933: jak standard vykázal bílé ovčáky z evropského chovu
Zlom přišel v roce 1933. Podle vzdělávací prezentace FCI tehdy bílá barva vypadla ze standardu německého ovčáka. Bílí jedinci přestali splňovat parametry plemene, nesměli do oficiálního chovu a z evropských plemenných knih postupně mizeli.
Proč? Americký United White Shepherd Club popisuje dobové důvody jako směsici předsudků a mylných domněnek. Světlá srst se spojovala s degenerací, albinismem, slabou vitalitou, neplodností i povahovými kazy. Vědecký doklad, že by bílá barva souvisela s horší stavbou těla či nevyrovnaným temperamentem, podle klubu nikdy neexistoval.
Zajímavý detail skrývá současný
standard FCI pro německého ovčáka. Mezi diskvalifikačními vadami vyjmenovává zvlášť albinismus a zvlášť bílou barvu srsti. Dnešní pravidla tedy bílého psa a albína rozlišují jako dvě odlišné věci. Bílou srst u německého ovčáka přesto dál zapovídají. Odpovědnost za standard nese pořád zakladatelský SV.
Pro evropské chovatele to znamenalo jasnou volbu. Kdo chtěl uznaného německého ovčáka, bílé potomky vyřazoval. Linie, která stála u zrodu plemene, se ocitla na okraji.
Zdroj fotografie: Foto: Public Domain Pictures Zámořská záchrana: Lobo, Švýcarsko a cesta k uznání FCI
Za Atlantikem se vítr točil jinak. Rané americké chovatelské stanice bílé německé ovčáky dál množily a postupně kolem nich vyrostly kluby, které usilovaly o samostatnou identitu.
Standard FCI č. 347 konstatuje, že ve Spojených státech a Kanadě se bílí ovčáci pozvolna prosadili jako svébytný typ.
Odtud vede most zpět do Evropy. Klíčovou postavou se stal americký pes Lobo, narozený 5. března 1966. Švýcarská chovatelka Agatha Burch ho přivezla do Švýcarska a FCI jej dnes považuje za praotce celé tamní linie. Na začátku 70. let k němu přibyly další importy z USA a Kanady, jejich potomci se rozrůstali a bílá srst se po desetiletích vrátila na kontinent, který ji zavrhl.
Následovala dlouhá administrativní pouť:
Rok Milník 1879 narození bílého Greifa, děda Horanda 1899 založení SV a start systematického chovu 1933 vyřazení bílé barvy ze standardu německého ovčáka 1966 narození psa Loba v USA začátek 70. let dovozy bílých ovčáků do Švýcarska červen 1991 zápis do dodatku švýcarské plemenné knihy LOS 26. 11. 2002 provizorní uznání FCI 4. 7. 2011 definitivní uznání FCI jako Berger Blanc Suisse
Podle nás jde o jeden z nejpozoruhodnějších paradoxů moderní kynologie. Kdyby SV bílou barvu roku 1933 tolerovalo, dnes by zřejmě existovala jen jako jedna z variant německého ovčáka. Vyloučení ji však přinutilo žít vlastním životem, a tak vzniklo plemeno s vlastním jménem, vlastním standardem i vlastní tváří. Zemí původu je dnes oficiálně Švýcarsko.
Mimo systém FCI se dodnes používají i starší označení. Australský klub WSSDCA připomíná, že v Anglii se bílí psi stále zapisují jako němečtí ovčáci bílé barvy a v USA koexistuje bílý německý ovčák v registru AKC s plemenem White Shepherd u UKC.
Bílý švýcarský ovčák a německý ovčák: rodinný parťák proti služebnímu psovi
Oba ovčáci sdílejí krev, jejich poslání se však rozešlo. FCI vymezuje bílého švýcarského ovčáka jako společenského a rodinného psa: živého, vyrovnaného, přátelského, diskrétního a ochotného k výcviku, silně připoutaného k majiteli. Německý ovčák figuruje jako všestranný pracovní, pastevecký a služební pes s povinnou pracovní zkouškou, pevnými nervy a vhodností k hlídání, ochraně i pasení.
Hlavní rozdíly v kostce:
Barva: u bílého švýcarského ovčáka výhradně bílá, u německého ovčáka bílá diskvalifikuje. Srst: střední nebo dlouhá dvojitá s podsadou. Hřbet: u bílého ovčáka rovnější, bez výrazně skloněné zádě. Určení: rodina a společnost versus služba a práce.
Dá se čekat, že pro běžnou domácnost bude bílý ovčák vstřícnější volbou. Na gauč ho to ovšem neodsoudí. WSSDCA varuje, že samotná zahrada nestačí. Pes potřebuje denní pohyb, mentální zátěž, výcvik a hlavně společnost lidí, jinak hrozí nuda, hrabání, štěkání či přeskakování plotu. Byt tedy zvládne, pokud majitel dodá procházky, pachové hry a trénink. S dětmi bývá skvělý, malé děti s ním ale bez dozoru nechávat nelze, jde o velkého a silného psa.
Výrazná fixace na člověka přináší i jednu praktickou výzvu, totiž samotu. Britská RSPCA i American Kennel Club radí učit štěně odloučení pozvolna: bezpečné místo, odchody na pár vteřin, návrat dřív, než pes zpanikaří, a postupné prodlužování. Pomůže žvýkací hračka i předchozí procházka. Trest po návratu nikoli.
Sněhobílý kožich vyžaduje péči. Plemeno líná celoročně, kartáčování se doporučuje dvakrát týdně a kvalitní vysavač patří k povinné výbavě domácnosti.
Štěně bílého švýcarského ovčáka v Česku: cena, zdravotní testy a ověření chovatelé
V Česku plemeno zastřešuje Klub bílého ovčáka, přímý člen ČMKU, který garantuje řízený chov s průkazem původu. Jeho databáze eviduje 352 českých záznamů chovatelských stanic z celkových 879. Ne každá z nich však aktuálně odchovává.
Kolik štěně stojí? Klub cenu nestanovuje. Profilový článek uvádí rozpětí zhruba 20 000 až 35 000 Kč, červnový inzerát na Faunaportálu nabízel štěně s PP za 30 000 Kč a chovatelé v diskusi z roku 2023 zmiňovali 20 000 až 25 000 Kč u domácího spojení a od 30 000 Kč při zahraničním krytí. Orientačně tak letos počítejte s částkou 25 000 až 35 000 Kč. Výrazně levnější nabídky si podle nás zaslouží důkladné prověření.
Za cenou se skrývá zdravotní prověrka rodičů.
Bonitační řád Klubu bílého ovčáka platný od listopadu 2025 požaduje: oficiální RTG vyhodnocení dysplazie kyčlí (DKK), loktů (DLK) a od roku 2026 také lumbosakrálního přechodu (LTV), genetický test na degenerativní myelopatii (DM), DNA profil podle ISAG 2006.
Bez omezení se do chovu dostanou jedinci s DKK A nebo B a DLK 0. Přenašeč DM smí krýt jen s negativním partnerem. Test MDR1, odhalující citlivost na některé léky, povinný není, klub ho však doporučuje v rámci širšího genetického balíčku.
Klub navíc kontroluje každý vrh: ubytování feny a štěňat, kondici, čipování, očkování i případné vrozené vady. Štěně si smíte odvézt nejdříve v osmi týdnech.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková