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Muflon na talíři? Když víte, jak na něj, odmění se skvělou chutí

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Dennívýzva
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Muflon na talíři rozhodně nepatří jen do lovecké kuchyně. Jeho maso je výrazné, libové a při správné úpravě příjemně křehké. Stačí vědět, kterou část zvolit, dopřát jí čas a nepřebít její chuť zbytečně těžkým kořením.
mufloní maso

mufloní maso

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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