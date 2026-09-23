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Chystáte se na chemický peeling? Připravte pleť tak, aby z něj vytěžila maximum

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Chemický peeling může pleť projasnit, sjednotit její tón a zjemnit její texturu. Aby ale ošetření proběhlo bez zbytečných komplikací, nestačí řešit jen to, co se děje v salonu nebo ordinaci. Důležitou roli hraje i příprava pleti – od hydratace přes omezení některých aktivních látek až po ochranu pře
Chystáte se na chemický peeling? Připravte pleť tak, aby z něj vytěžila maximum

Chystáte se na chemický peeling? Připravte pleť tak, aby z něj vytěžila maximum

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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