Chystáte se na chemický peeling? Připravte pleť tak, aby z něj vytěžila maximum

Chemický peeling patří mezi oblíbená kosmetická a dermatologická ošetření, která mohou pomoci zlepšit texturu
pleti, sjednotit její tón nebo zmírnit některé projevy akné a pigmentace. Nejde však o jednu konkrétní proceduru. Existují různé typy peelingů lišící se použitou kyselinou, její koncentrací i hloubkou působení. A právě podle toho se odvíjí také příprava pleti a následná péče. Co se děje s pletí během peelingu
Chemický peeling funguje na principu kontrolovaného působení chemické látky na kůži. Použité kyseliny narušují vazby mezi odumřelými kožními buňkami a podporují jejich odloučení. V závislosti na typu a hloubce peelingu může ošetření působit pouze na povrchové vrstvy kůže, nebo zasahovat i dál.
Právě hloubka peelingu ovlivňuje nejen jeho účinek, ale také délku rekonvalescence a náročnost následné péče. Výsledkem může být hladší textura, sjednocenější tón pleti a zmírnění některých nedokonalostí, například pigmentových skvrn, projevů akné nebo jemných vrásek.
Protože ale jde o cílený zásah do pokožky, není vhodné přicházet na ošetření s již podrážděnou, spálenou nebo výrazně vysušenou pletí. Příprava proto začíná ještě před samotnou návštěvou kosmetického salonu či dermatologické ordinace.
Hydratace a klidná kožní bariéra
Před peelingem není potřeba pleť zahlcovat množstvím nových produktů. Důležitější je, aby byla její kožní bariéra v co nejstabilnějším stavu a nebyla podrážděná.
Několik dní před ošetřením proto dává smysl držet se jednoduché rutiny založené na šetrném čištění, hydrataci a ochraně před UV zářením. Vhodnými složkami mohou být například ceramidy, panthenol nebo kyselina hyaluronová. Význam má i podpora kožní bariéry před domácími peelingy.
Pokud pleť pálí, výrazně pne, olupuje se nebo je zarudlá, není vhodné tento stav překrývat dalšími aktivními produkty. V takové situaci je lepší ošetření odložit a případně se poradit s odborníkem.
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Sluneční záření a chemický peeling nejsou ideální kombinace. UV záření může pokožku zatěžovat a po peelingu je kůže navíc citlivější. Jedním z rizik je vznik pozánětlivé hyperpigmentace, tedy tmavších skvrn v místech, kde došlo k podráždění nebo zánětu.
Před profesionálním peelingem se proto běžně doporučuje vynechat opalování a co nejvíce omezit přímou sluneční expozici. Na význam ochrany před sluncem před i po chemickém peelingu upozorňují
American Academy of Dermatology i Cleveland Clinic.
Pokud se slunci nelze zcela vyhnout, je základem každodenní širokospektrální ochrana s vysokým SPF. Pomoci může také klobouk, kšiltovka nebo pobyt ve stínu. Solárium je v tomto případě potřeba počítat stejně jako intenzivní pobyt na slunci.
Jak před peelingem upravit skincare rutinu
Příprava pleti neznamená přidávat do rutiny další aktivní látky. Naopak může být vhodné některé produkty dočasně omezit. Retinoidy, exfoliační kyseliny, mechanické peelingy a další potenciálně dráždivé přípravky mohou před některými typy chemického peelingu zvyšovat citlivost pokožky.
Neexistuje však univerzální pravidlo, podle kterého musí každý člověk například několik dní před peelingem vysadit retinol. Konkrétní postup závisí na typu peelingu, stavu pleti a doporučení odborníka. U některých profesionálních ošetření může být naopak součástí přípravy cílená péče předepsaná dermatologem.
Obecně proto platí, že těsně před peelingem není vhodná chvíle pro experimentování. Pleť by měla být co nejklidnější, bez výrazného podráždění, zarudnutí nebo spálení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: V ZIMĚ JE TÉMĚŘ NUTNOSTÍ PRAVIDELNÁ EXFOLIACE PLETI, LIDÉ SE PŘI NÍ ALE NĚKDY DOPOUŠTĚJÍ CHYB Foto: Pexels Kdy je lepší peeling odložit
Na chemický peeling není vhodné chodit s aktivně podrážděnou nebo poraněnou pokožkou. Ošetření může být potřeba odložit například při spálení od slunce, otevřených rankách nebo kožní infekci. Odborník by měl před zákrokem vědět také o případném sklonu k oparům a o používaných lécích či kosmetických přípravcích.
Pokud si nejste jistí, zda je vaše pleť na peeling připravená, je lepší stav konzultovat se člověkem, který bude ošetření provádět.
Kdy je na peeling vhodná doba
Chemický peeling se často plánuje na období s nižší intenzitou UV záření. Samotné roční období ale není rozhodujícím kritériem.
„Chemický peeling je lepší plánovat na dobu s nižší intenzitou UV záření, tedy nejčastěji na podzim, v zimě nebo na jaře. Důvod je jednoduchý: po peelingu je kůže dočasně citlivější, snadněji se podráždí a má vyšší sklon k tvorbě pigmentových skvrn,” vysvětluje MUDr. Adéla Procházková z Perfect Clinic.
„Neznamená to, že by chemický peeling nešlo provést i v jiném období. Záleží na typu peelingu, použité kyselině, hloubce ošetření, fototypu pleti a také na tom, jak důsledně je pacient schopen chránit pokožku před sluncem. Povrchové peelingy lze u vybraných pacientů provádět i mimo zimní měsíce, ale vždy s vysokou fotoprotekcí. Hlubší nebo intenzivnější peelingy je rozumnější nechat na období, kdy nehrozí výrazná sluneční expozice,“ dodává MUDr. Procházková.
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Poslední den před peelingem není vhodný pro experimentování s novou kosmetikou, domácí exfoliaci ani intenzivní mechanické ošetření. Opatrnost je na místě také u depilace obličeje, hrubých kartáčků nebo dalších procedur, které mohou pokožku podráždit.
Cílem je přijít na ošetření s klidnou pokožkou. Pokud se těsně před plánovaným peelingem objeví výrazné zarudnutí, podráždění nebo jiné neobvyklé změny, je vhodné informovat odborníka a případně termín přesunout.
O výsledku rozhoduje péče po peelingu
Ani samotným ošetřením péče nekončí. Po chemickém peelingu je pokožka citlivější a potřebuje čas na obnovu. Základem je šetrná péče, dostatečná hydratace a důsledná ochrana před UV zářením.
Délka rekonvalescence i omezení po zákroku se liší podle typu a hloubky peelingu. U povrchového ošetření může být návrat k běžnému režimu poměrně rychlý, zatímco hlubší peelingy vyžadují delší hojení a výrazně důslednější ochranu před sluncem.
„Po ošetření doporučuji vyhýbat se přímému slunci minimálně dva týdny, u intenzivnějších peelingů i déle, podle typu zákroku a reakce kůže. Samozřejmostí je každodenní používání krému s vysokým SPF 50+, ideálně i při zatažené obloze, a fyzická ochrana pokožky, například klobouk, kšiltovka nebo pobyt ve stínu,“ říká MUDr. Procházková.
Po peelingu je také důležité neodstraňovat násilím olupující se kůži. Pokud pokožka začne šupinatět, nechte ji regenerovat přirozeně a dodržujte pokyny odborníka, který zákrok provedl.
Chemický peeling může být účinným způsobem, jak zlepšit vzhled a texturu pleti, jeho příprava ale není univerzální. Zásadní je především vědět, jaký typ peelingu podstupujete, přijít s klidnou a neporušenou pokožkou a nepodcenit ochranu před UV zářením. Právě správná příprava a následná péče mohou významně ovlivnit nejen komfort během rekonvalescence, ale také výsledný vzhled pleti.
Zdroje: Real Simple, Glamour, Vogue Arabia, Cleveland Clinic, AAD, odborné vyjádření MUDr. Adély Procházkové pro redakci GrapesMag