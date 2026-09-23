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Hvězdná brána: Goa’uldi umí zacelit i díry v tričku, Československo stále leží na mapě a štáb je ukrytý v brýlích

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Pozorní diváci seriálu Hvězdná brána dodnes objevují v epizodách úsměvné detaily z natáčení. Zrakům neunikne samoopravovací oblečení ani zvláštní odrazy.
Hvězdná brána

Hvězdná brána

Zdroj: FOTO:MGM Television / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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