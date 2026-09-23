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Zpívající lemur používá stejný trik jako operní sopranistka. Nikdo ho přitom zpívat neučil

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Když operní sopranistka míří k vysokému tónu, upraví tvar úst tak, aby její hlas lépe rezonoval a nesl se sálem. V madagaskarském pralese dělá něco překvapivě podobného indri – jediný známý lemur, který vytváří dlouhé složité písně. Evoluce zřejmě našla stejné akustické řešení dvakrát.
Zpívající lemur používá stejný trik jako operní sopranistka. Nikdo ho přitom zpívat neučil

Zpívající lemur používá stejný trik jako operní sopranistka. Nikdo ho přitom zpívat neučil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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