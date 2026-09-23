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Ženy žijí déle – v horším zdraví a s tenčí peněženkou

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Statistiky naděje dožití vypadají jako jasná ženská výhra. Jenže když se podíváme, co se v těch letech navíc doopravdy děje, obrázek zešedne. Analýzy dat ukázaly, že ženy stráví ve špatném zdraví v průměru 12,1 roku a že mezi ženami nad 60 let žije v příjmové chudobě 32,7 % (Hay et al., 2026; Härtull & Nygård, Číst více...
zeny ziji dele nemocne a v chudobe

zeny ziji dele nemocne a v chudobe

Zdroj: 5minutvedy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

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