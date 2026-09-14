Když pleť svědí, pne a rudne: 7 věcí, které u atopického ekzému raději nedělat

Atopický ekzém má jednu obzvlášť otravnou vlastnost: kůže svědí, poškrábání na chvíli uleví a potom je podráždění ještě větší. Vzniká kruh svědění a škrábání, který dobře zná každý, kdo se někdy v noci přistihl, že si skoro nevědomky drbe jedno místo znovu a znovu.
Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, při kterém je narušená kožní bariéra. Pokožka snáz ztrácí vodu a je citlivější k dráždivým vlivům. Proto jí často škodí právě věci, které zdravá kůže bez problémů zvládne.
World Atopic Eczema Day letos připomíná i „neviditelnou zátěž“ onemocnění: nejde totiž jen o to, jak kůže vypadá. Svědění, špatný spánek, bolest, omezení v oblečení i neustálé přemýšlení, co zase spustilo zhoršení, mohou zasahovat do běžného života výrazně víc, než okolí vidí.
1. Nedávej si dlouhou horkou sprchu, i když je nádherná
Ve chvíli, kdy kůže svědí, může horká voda působit skoro terapeuticky. Jenže dlouhá horká sprcha může pokožku dál vysušovat.
American Academy of Dermatology doporučuje krátké sprchování nebo koupel zhruba pět až deset minut v teplé, nikoli horké vodě. Po koupání kůži jemně osušíš, ale nenecháš ji úplně vyschnout, a na ještě lehce vlhkou pokožku naneseš hydratační přípravek. Tím pomůžeš zadržet vodu v kůži.
2. Nehledej kosmetiku podle toho, jak krásně voní
Levandule, citrusy, vanilka, „fresh cotton“. Pro běžnou kosmetiku příjemné. Pro citlivou ekzematickou kůži potenciální problém.
AAD doporučuje přípravky označené jako fragrance-free, protože parfemace může ekzém zhoršovat. A pozor na označení „unscented“: přípravek nemusí vonět, ale stále může obsahovat látky, které pach pouze maskují.
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3. Nedrhni suchá místa peelingem
Když je pokožka šupinatá, automaticky tě může napadnout, že je potřeba šupinky odstranit. Mechanickým peelingem. Kartáčkem. Žínkou.
Jenže při ekzému může být kožní bariéra už tak narušená a další tření může podráždění zhoršit. Místo války se šupinkami potřebuje pokožka především šetrnou péči a hydrataci. Tohle není chvíle, kdy musí být kůže dokonale hladká.
4. Nečekej s krémem, až začne být kůže úplně suchá
Hydratační péče není jen první pomoc při zhoršení. AAD doporučuje pravidelné používání hutnějších krémů nebo mastí bez parfemace. U ekzému mohou být účinnější než velmi lehká lotion, protože lépe pomáhají omezit ztrátu vody z pokožky.
Prakticky to znamená mít krém tam, kde ho skutečně použiješ. V koupelně. Na nočním stolku. Klidně v kabelce. Ne v perfektním beauty šuplíku, kam si na něj vzpomeneš jednou týdně.
5. Nepředpokládej, že „přírodní“ automaticky znamená jemnější
Esenciální olej je přírodní. To ale neznamená, že ho tvoje kůže bude milovat.
Stejně tak rostlinné extrakty, vonné oleje nebo domácí směsi nemusí být pro citlivou pokožku vhodnější než jednoduchý neparfémovaný produkt. Dermatologové upozorňují, že „přírodní“ není synonymum pro hypoalergenní.
Pokud máš atopickou pokožku, minimalistické složení může být někdy větší luxus než lahvička se sedmnácti botanickými extrakty.
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6. Nekopíruj automaticky spouštěče někoho jiného
Jedna žena nesnese vlnu. Druh pot. Třetí parfémovaný prací prostředek. Někoho zhoršuje suchý vzduch, jiného teplo nebo konkrétní kosmetika.
Atopická dermatitida nemá jeden univerzální seznam spouštěčů. Dermatologové proto doporučují všímat si vlastních souvislostí místo toho, abys postupně vyřadila polovinu života podle seznamu z internetu.
Pokud chceš hledat vzorec, může být užitečné zapisovat si, kdy se ekzém zhoršil a co mu předcházelo.
7. A hlavně: neléč výrazný ekzém jen kosmetikou
Hydratace je důležitá. Ale atopická dermatitida je zdravotní stav a při výrazném zánětu může být potřeba léčba předepsaná lékařem. Dnešní možnosti jsou navíc mnohem širší než představa „dostaneš mast s kortikoidem a hotovo“.
Pokud ekzém často vzplane, silně svědí, praská, mokvá, bolí, narušuje spánek nebo se objeví známky infekce, je na místě dermatolog.
Ne proto, že jsi špatně vybrala krém. Ale protože kosmetika nemá dělat práci medicíny.
Důležitá poznámka: Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže a kosmetická péče sama nemusí stačit. Pokud je pokožka výrazně zanícená, mokvá, bolí, tvoří se krusty, objeví se známky infekce nebo ekzém výrazně narušuje spánek a běžný život, obrať se na dermatologa. Článek nenahrazuje diagnózu ani individuální léčebný plán.
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Zdroje: GlobalSkin – World Atopic Eczema Day 2026 [1], American Academy of Dermatology – Atopic dermatitis: skin care and coping [2], American Academy of Dermatology – Atopic dermatitis: treatment [3].