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Když pleť svědí, pne a rudne: 7 věcí, které u atopického ekzému raději nedělat

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Svědí tě kůže, tak ji poškrábeš. Je suchá, tak ji vydrhneš ve sprše a namažeš něčím, co krásně voní. A večer je všechno ještě horší. Atopický ekzém není jen „hodně suchá pleť“ a některé úplně běžné beauty návyky mu dokážou slušně zatopit. Dnes, na World Atopic Eczema Day, si pojďme říct, co mu opravdu nedělá dobře.
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Žena v koupelně si šetrně nanáší krém na podrážděnou pokožku předloktí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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