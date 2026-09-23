Kluby se o Šulce hlásily, ale nechtěly za něj zaplatit. Nejlepší český fotbalista prozradil, co za tím stojí

Když se v září 2026 Pavel Šulc poprvé otevřeně rozpovídal o zákulisí svého léta, překvapil upřímností. V rozhovorech pro ČT sport a Seznam Zprávy popsal, jak měl odchod z Lyonu „reálně na stole“, jak po agentech chtěl jen seriózní nabídky a jak se nakonec nic nepotkalo na penězích. Přestupové okno se zavřelo, pětadvacetiletý záložník zůstal ve Francii, a příběh, který se za tím skrývá, říká hodně o tom, jak dnes funguje obchod s českými fotbalisty na nejvyšší úrovni.
Kdo klepal na dveře
Šulcovo jméno se v létě 2026 objevilo v několika směrech najednou. Podle francouzského serveru Foot Mercato probíhaly přímé diskuse mezi Lyonem a Leeds United. Šulc sám pak v rozhovoru zmínil tři konkrétní kluby: Leeds, Juventus a Wrexham.
Každý z nich představoval jinou rovinu. Leeds jednal přímo s Lyonem, ale nedokázal splnit cenovou představu. Juventus byl pro Šulce osobně nejlákavější varianta, „zasnil jsem se,“ přiznal. Jenže ani z Turína nepřišla nabídka, která by Lyon přesvědčila. A pak tu byl Wrexham, velšský klub s hollywoodskými majiteli a ambicemi v Championship. Paradoxně právě on podle Šulce nabídl nejvíc. Jenže hráč sám nechtěl do druhé anglické ligy, do malého města, bez evropských pohárů.
Britská média dříve spekulovala i o Nottingham Forest, Tottenhamu nebo Aston Ville. Žádný z těchto klubů ale nedoložil nabídku na úrovni těch tří jmenovaných.
Zeď jménem 25 milionů eur
Klíčové číslo celého léta: Lyon oceňoval Šulce na přibližně 25 milionů eur, tedy zhruba 625 milionů korun. Tuto hranici potvrdily nezávisle na sobě Foot Mercato i ČT sport s odkazem na francouzské zdroje. Trenér Paulo Fonseca v srpnu připustil, že odchod je ve hře, ale jen za správnou cenu.
Pro kontext: Šulc přišel do Lyonu v srpnu 2025 z Plzně za 7,5 milionu eur plus bonusy. Za jednu sezonu v Ligue 1 tedy jeho klubová cenovka vyskočila více než trojnásobně. To je z pohledu Lyonu logický byznys: koupili levně, hráč se prosadil, proč prodávat pod cenou? Z pohledu zájemců ale šlo o částku, kterou za českého záložníka bez statistik z Ligy mistrů nikdo nechtěl riskovat.
Srovnání s jinými českými ofenzivními hráči mluví jasně:
- Adam Hložek odcházel do Leverkusenu za 13 milionů eur
- Václav Černý přestoupil do Wolfsburgu za 8 milionů eur
Kdyby někdo Šulce koupil za požadovaných 25 milionů, šlo by o zdaleka nejdražší přestup českého fotbalisty v historii.
Nejde jen o peníze
Šulcovy výroky ale ukazují, že příběh není jen o tom, že „za něj nikdo nedal dost“. Sám si filtroval, kam by vůbec chtěl jít. Od agentů požadoval, aby mu nosili jen konkrétní a seriózní nabídky, žádné oťukávání. Wrexham nabídl nejvíc, podle médií se mluvilo o částce kolem miliardy korun, ale Šulc ho odmítl. Championship a malé město pro něj nedávaly sportovní smysl.
Zajímavá je i jeho poznámka o národnosti. Ve 25 letech už podle vlastních slov není „talent na prodej“ a dodal, že s portugalským pasem by se možná prodával lépe. Není to stížnost, spíš střízlivé pozorování trhu, na kterém český pas v pěti nejlepších ligách stále znamená vyšší rizikovou přirážku pro kupující klub.
Frustrace z neuskutečněného přestupu? Z veřejných výroků nečiší. Šulc zmiňuje podporu spoluhráče Corentina Tolissoa, který si přál jeho setrvání, a mluví o soustředění na Lyon. Větší starost mu podle všeho dělá dlouhodobý edém kosti v koleni a s ním spojená regulace minutáže.
Proč je to důležité právě teď
Šulc není hráč v krizi. Je to aktuální Fotbalista roku podle ankety FAČR za rok 2025, držitel Zlatého míče pro nejlepšího českého hráče sezony a jeden z pilířů reprezentace pod novým trenérem Santim Deniou. V poslední plzeňské sezoně nastřílel 15 gólů a přidal 9 asistencí. V Lyonu má smlouvu do roku 2029 a v probíhající sezoně 2026/27 normálně nastupuje, proti Rennes si připsal asistenci.
Tohle léto ale poprvé ukázalo, kde přesně leží hranice jeho obchodovatelnosti. Lyon nastavil laťku vysoko a trh ji nepřekonal. Pro Šulce to znamená, že příští šance na přestup přijde nejspíš až po další silné sezoně, případně po dobrém výkonu v evropských pohárech, kde se cenovky ověřují pod reflektory.
Co bude dál
Databázové odhady jeho tržní hodnoty rostou: z přibližně 10 milionů eur v roce 2024 přes 12 milionů v roce 2025 až na 20 až 26 milionů v roce 2026. Jsou to modely, ne oficiální čísla, ale trend je jednoznačný. Pokud Šulc v Lyonu zopakuje nebo překoná loňské výkony, příští letní okno může vypadat jinak. Kluby, které letos váhaly, budou muset přijít s víc než jen zájmem.
Pětadvacetiletý záložník zatím hraje Ligue 1, léčí si koleno a čeká. Ne netrpělivě, spíš s vědomím, že správný přestup je lepší než rychlý přestup.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner