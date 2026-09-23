Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Kluby se o Šulce hlásily, ale nechtěly za něj zaplatit. Nejlepší český fotbalista prozradil, co za tím stojí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Olympique Lyon si za českého reprezentanta řekl o 25 milionů eur. Zájemci postupně odpadli a Šulc zůstal.
Kluby se o Šulce hlásily, ale nechtěly za něj zaplatit. Nejlepší český fotbalista prozradil, co za tím stojí

Kluby se o Šulce hlásily, ale nechtěly za něj zaplatit. Nejlepší český fotbalista prozradil, co za tím stojí

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Reklama
Další články z SportyŽivě
Becher tečí rozhodl přípravný zápas Detroitu a v NHL ukázal, proč si zaslouží místo. Pastrňák mezitím řídil výhru Bostonu
Becher tečí rozhodl přípravný zápas Detroitu a v NHL ukázal, proč si zaslouží místo. Pastrňák mezitím řídil výhru Bostonu
Hašek vyjmenoval trenéry, kteří měli vést reprezentaci místo drahého Španěla. Přiznal, že ho vedení nechtělo
Hašek vyjmenoval trenéry, kteří měli vést reprezentaci místo drahého Španěla. Přiznal, že ho vedení nechtělo

Tři dny před zápasem s Chorvatskem, prvním ostrým testem Santiho Denii v elitní Lize národů, promluvil Ivan...

Ronaldo vyhrál Juventusu tituly, ale fanoušci ho řadí za Nedvěda. Český záložník udělal něco, co CR7 nikdy nedokázal
Ronaldo vyhrál Juventusu tituly, ale fanoušci ho řadí za Nedvěda. Český záložník udělal něco, co CR7 nikdy nedokázal

Reportér iSportu řekl v Turíně, že je z Česka. Fanoušek okamžitě odpověděl: Grande Paolo. Ronaldo nastřílel...

Liberec přivedl neznámé hráče a prodal je za astronomické částky. Nezmar prozradil, proč zahraniční kluby nechápou český trh
Liberec přivedl neznámé hráče a prodal je za astronomické částky. Nezmar prozradil, proč zahraniční kluby nechápou český trh

Slovan Liberec za poslední dva roky prodal hráče za stovky milionů korun, a většinu z nich předtím přivedl...

Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy
Legendě německého fotbalu je 65 a randí s 27letou modelkou. Na Oktoberfestu spolu vrkali před fotografy

Rekordní německý reprezentant dorazil do Käferova stanu na mnichovském Oktoberfestu s šestadvacetiletou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.