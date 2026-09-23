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Jedno vážilo 1 860 gramů, druhé 3 300. Lékař u porodu dvojčat nevěřil vlastním očím, takový rozdíl ještě nezažil

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Když se miminka narodila, jejich rodiče nevěřili vlastním očím. Ve skrytu duše se totiž domnívali, že jejich děti budou typická dvojčata, která jsou si podobná jako vejce vejci.
Dvě batolata chlapec a dívka

Dvě batolata chlapec a dívka

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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