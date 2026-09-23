Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Rekordní tržby i zisk. Fakultní nemocnice Olomouc investuje do obrovských staveb

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fakultní nemocnice Olomouc loni zvýšila zisk o dvě procenta na rekordních 882,2 milionu korun. Tržby nemocnice meziročně vzrostly na 12,851 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota v historii nemocnice. Díky dlouhodobě ziskovému hospodaření FN Olomouc masivně investuje do svého rozvoje.
Rekordní tržby i zisk. Fakultní nemocnice Olomouc investuje do obrovských staveb

Rekordní tržby i zisk. Fakultní nemocnice Olomouc investuje do obrovských staveb

Zdroj: Stanislav Heloňa
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu
Aplikátor hnojiv zdemoloval semafory a zranil dva lidi. Přerov objednal opravu
Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců
Přemnožení potkani sužují části Olomouce: náklady na hubení jdou do statisíců

Celou řadu podnětů a stížností na výskyt potkanů u kontejnerů i v dalších lokalitách řeší také v průběhu...

U Zábřehu vlak usmrtil sebevraha. Nehoda zastavila provoz na koridoru
U Zábřehu vlak usmrtil sebevraha. Nehoda zastavila provoz na koridoru

Nehoda zastavila provoz na železničním koridoru z Olomouce na Prahu. U Zábřehu na Šumpersku vlak před...

Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje
Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje

Naštěstí bez zranění se obešla nehoda, při které třiapadesátiletý řidič dnes ráno u Náměště na Hané vyjel...

Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud
Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud

Kriminalisté posílají před soud osmnáctiletou dívku a jejího o 11 let staršího přítele. Dívka v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.