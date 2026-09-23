Rekordní tržby i zisk. Fakultní nemocnice Olomouc investuje do obrovských staveb

Hlavní část výnosů loni FN Olomouc, největšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji a šesté největší nemocnice v zemi, získala z plateb zdravotních pojišťoven za péči o pacienty, které vzrostly o 674 milionů korun na 11,626 miliardy korun z 10,952 miliardy korun v roce 2024. Na straně výdajů měly největší podíl osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 346 milionů korun na 5,189 miliardy korun.
Nemocnice loni zaměstnávala 4928 lidí, z toho tisícovku lékařů a 3183 pracovníků z řad nelékařského zdravotnického personálu. Náklady FN Olomouc na léky se ve srovnání s rokem 2024 zvýšily o sedm procent na 2,446 miliardy korun a na zdravotnický materiál o 3,3 procenta na 1,494 miliardy korun. Informace uvádí nemocnice, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, ve své výroční zprávě.
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FN Olomouc má sedm desítek pracovišť. Loni disponovala 1231 lůžky, o rok dříve jich měla o dvě méně. Za celý rok 2025 nemocnice evidovala 55 075 hospitalizovaných pacientů, jejich počet byl zhruba stejný jako v roce 2024. Počet ambulantních návštěv v roce 2025 vzrostl o 23 000 na 1,073 milionu z 1,050 milionu v roce 2024. Lékaři FN Olomouc ročně provedou přibližně 34 000 operací.
Hodnota investic FN Olomouc loni přesáhla 1,6 miliardy korun, o rok dříve činila zhruba 900 milionů korun. Nemocnice pokračovala ve stavbě nového ústředního pavilonu B zhruba za 3,5 miliardy korun, část nákladů pokryje státní dotace. Po dokončení v roce 2028 se budova stane sídlem neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie.
Své provozy do nové budovy B rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V pavilonu bude vybudováno deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče.
Rozběhla se také stavba nové budovy C1, která bude sídlem porodnicko-gynekologické kliniky, Novorozeneckého oddělení a dalších pracovišť a bude také propojená s pavilonem B. Novostavba podle smlouvy vyjde na 1,9 miliardy korun a předání díla má firma stihnout za necelé čtyři roky.
Předloni FN Olomouc dokončila nové operační sály pro otorinolaryngologii a oční kliniku, zprovoznila další lůžkové oddělení rehabilitace při ortopedické klinice či rekonstruovala porodní sály a lůžkové pokoje na novorozeneckém oddělení. Mezi další investiční aktivity patřila stavba ambulantního pavilonu onkologické kliniky či modernizace prostor a zázemí transfuzního oddělení.