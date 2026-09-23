Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost

Divadlo se od letošního ledna změnilo z příspěvkové organizace na veřejnou kulturní instituci. První část plánované transformace se podle Schlegelové podařilo dokončit. Druhá, tedy vstup kraje, ale zatím zůstává otevřená.
„V letošním roce měl přistoupit jako další zřizovatel Jihočeský kraj. Nyní je zřejmé, že k tomu zatím nedojde, a to považuji za zásadní problém. Bez druhého zřizovatele je totiž dlouhodobá budoucnost divadla ohrožena ze dvou hlavních důvodů,“ uvedla Schlegelová.
Prvním problémem jsou prostory. Jihočeské divadlo po odchodu z kulturního domu Metropol přišlo o scénu, která měla kapacitu zhruba 500 diváků a umožňovala uvádět větší operní a baletní produkce. Historická budova divadla nabízí přibližně poloviční kapacitu. Tři soubory, činohra, opera a balet, se tak musí dělit o jeden prostor.
„Když se zkouší nová premiéra, tak se týden v divadle nehraje, protože se musí udělat generálky. V tom objektu míval premiéru jeden soubor a teď tam budou tři soubory, tak si dokážete představit počet týdnů, kdy se nebude hrát,“ vysvětlila již dříve ředitelka divadla.
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Podle Schlegelové přitom nejde jen o nalezení nového velkého sálu. Investice potřebuje také historická budova divadla, jejíž poslední zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1990, výrobní areál ve Vrátě a do budoucna také Malé divadlo.
„Potřebné investice se po desetiletí neuskutečňovaly v rozsahu, který by odpovídal potřebám čtyřsouborového divadla, a dnes už jde o takový objem, že ho město samo jen obtížně zvládne,“ sdělila ředitelka ve svém vyjádření.
Ve hře je Metropol i bývalý Viscofan
Právě prostory mohou být jedním z klíčů k tomu, zda se kraj skutečně stane druhým zřizovatelem. Hejtman Martin Kuba má v následujících dnech znovu jednat s odboráři o případném odkupu Metropolu.
„V případě, že klapne jednání o nákupu Metropolu z prostředků Jihočeského kraje, pak tady bude příprava pro rekonstrukci tohoto kulturního domu pro Jihočeské divadlo. V případě, že to neklapne, tak se otevírá možnost pro vybudování zázemí Jihočeského divadla v areálu Viscofanu,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko) pro ČTK.
Podle primátorky by v případě dohody o nákupu Metropolu bylo reálné, aby se kraj stal dalším zřizovatelem divadla. Areál Viscofanu, který by mohl představovat alternativu, získal kraj loni směnou za pozemky u letiště.
Problémem jsou i peníze
Druhým zásadním problémem jsou provozní náklady. Jihočeské divadlo má podle Schlegelové díky vlastním výnosům ekonomickou soběstačnost kolem 30 procent. To je více než uváděný celoevropský průměr 15 až 18 procent. Ani tak vysoké vlastní příjmy ale podle ní nestačí na financování čtyř profesionálních souborů.
„Město dlouhodobě upozorňuje, že další růst provozních nákladů divadla není schopno samo nést, brání se další valorizaci rozpočtu a mluví se také o určité „nepřekročitelné hranici“ financování,“ uvedla ředitelka.
Pokud má podle ní Jihočeské divadlo zůstat institucí v dnešním rozsahu, měl by se další zřizovatel podílet nejen na investicích do budov a technického zázemí, ale také na běžném provozu.
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Schlegelová rovněž zdůrazňuje, že samotná změna právní formy problémy nevyřeší. Transformace na veřejnou kulturní instituci podle ní divadlu umožňuje například víceleté finanční plánování a otevírá prostor pro zapojení dalších veřejných partnerů. Sama o sobě ale nový sál ani peníze na jeho provoz nezajistí.
„Pokud vedení divadla nebude znát dlouhodobý záměr zřizovatele a alespoň základní časový harmonogram řešení infrastruktury a financování, není možné odpovědně plánovat repertoár, personální kapacity ani provoz,“ upozornila Schlegelová.
V srpnu přišla reorganizace a propouštění
Problémy s financováním se přitom neřeší pouze na úrovni budoucích investic. Už v srpnu divadlo oznámilo reorganizaci, která se dotkla 13 zaměstnanců. Odcházet měli lidé z uměleckých i provozních pozic, členové sboru a herci, ale také pracovníci výroby, správy majetku, úklidu nebo vrátnice.
Ředitelka tehdy uvedla, že reorganizace má přinést úspory. „Samozřejmě, je mi líto loučit se se zaměstnanci, kteří třeba u nás pracovali dlouho. Na druhou stranu nemám pocit, že by to jakkoliv ohrozilo provoz divadla. Je to domluva správní rady a vedení divadla, že tohle jsou úspory, které jsou možné a není to problém,“ popsala ředitelka redakci Drbny na konci srpna.
Reorganizaci podle ní nevyvolala samotná transformace na veřejnou kulturní instituci. Důvodem byly podle vedení především chybějící prostředky z předchozího období a změna provozu po ztrátě velkého sálu.
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