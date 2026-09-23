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Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost

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Jihočeskému divadlu po odchodu z Metropolu chybí velká scéna a zároveň bojuje s náklady na provoz. Kraj měl letos přistoupit k městu jako druhý zřizovatel divadla, zatím se tak ale nestalo. Podle ředitelky Martiny Schlegelové kvůli tomu zůstává ohrožena dlouhodobá budoucnost divadla.
Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost

Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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