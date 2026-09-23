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Už začíná mít v hlavě titul: Čím dříve to ukončím, tím lépe

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Do Baku přijíždí jako největší favorit Andrea Kimi Antonelli, kterého od zisku prvního titulu ve druhé sezoně ve F1 dělí už jen týdny. Ital má všechno skvěle rozjeté a ve vlastních rukou.
Už začíná mít v hlavě titul: Čím dříve to ukončím, tím lépe

Už začíná mít v hlavě titul: Čím dříve to ukončím, tím lépe

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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