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Jak dlouho schne palivové dřevo? A jaké vybrat do domu, na chalupu, ke krbu nebo do udírny

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Dennívýzva
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Každý, kdo někdy topil dřevem, už nejspíš slyšel jednoduchou radu: nechte ho rok schnout a pak ho můžete bez obav hodit do kamen. Jenže po letech zkušeností musím říct, že právě tahle rada bývá zdrojem mnoha zklamání. Nejednou jsem viděla, i třeba u rodičů na zahradě, hromady „ročního“ dřeva, které syčelo v kamnech, černilo sklo a […]
Jak dlouho schne palivové dřevo? A jaké vybrat do domu, na chalupu, ke krbu nebo do udírny

Jak dlouho schne palivové dřevo? A jaké vybrat do domu, na chalupu, ke krbu nebo do udírny

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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