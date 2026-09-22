Zapomeňte na kouřové líčení: Podzim 2026 dodává očím semišový nádech, který si přizpůsobíte

Podzim patří měkkým matným stínům
Ještě nedávno bylo téměř nemožné otevřít
sociální sítě, aniž by někde nečekalo líčení definované chromovými očními stíny, wet-look efektem nebo vrstvou třpytivého pigmentu. Tomu je konec. Suede eyes se vydávají opačným směrem. Nesnaží se světlo výrazně odrážet, ale spíše ho na víčkách zjemnit.
Inspiraci si berou z charakteristické struktury semiše, která je matná, měkká a vizuálně hřejivá. Výsledkem je líčení očí, které nepůsobí ploše, přestože v něm najdeme jen minimum třpytu.
Samotný název trendu je poměrně přesný. Představte si semišovou bundu v odstínu tabáku, kabelku v barvě koňaku nebo staré kožené boty v měkké hnědé. Právě takovou atmosféru mají suede eyes. Barva se postupně ztrácí do pokožky, okraje nejsou přesně ohraničené a pigment nevytváří kolem očí dramatickou masku.
Nejde jen o klasické kouřové líčení
Suede eyes mají ke klasickým smokey eyes blízko, jejich výsledek je ale měkčí. Zatímco tradiční kouřové líčení často pracuje s výraznější intenzitou, tmavými odstíny a kontrastem, suede varianta staví především na rozptýleném pigmentu a plynulém přechodu.
Vizuálně může připomínat některé podoby líčení z 90. let, kdy kouřové oči často působily méně precizně a více rozmazaně. Současná interpretace je však uhlazenější. Oční víčko může pokrýt jediný odstín, který se postupně ztrácí směrem k obočí, případně několik velmi podobných tónů.
Důležitá je především intenzita. Barva nemusí být nanesená v silné vrstvě, naopak může lehce prosvítat přirozená pokožka. Výsledkem jsou zvýrazněné oči bez ostré hranice mezi pigmentem a pletí.
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Barevná paleta suede eyes je výrazně inspirovaná
podzimem. Mezi nejvýraznější odstíny patří taupe, tedy šedohnědé tóny pohybující se na pomezí hnědé, šedé a béžové. Právě taupe dokáže vytvořit kouřový efekt bez toho, aby oči působily příliš tmavě.
Vedle něj se objevují greige odstíny propojující šedou a béžovou, klasická velbloudí a karamelová, stejně jako tóny připomínající světlou kůži, moku, kakao, espresso nebo hlubokou čokoládu. Podle konkrétní interpretace mohou paletu doplnit také tlumené terakotové, olivové nebo tmavě modré odstíny.
Pokud chcete podzimní líčení očí v hnědých tónech, není nutné automaticky sahat po nejteplejším oranžovohnědém odstínu. Suede efekt funguje právě díky určité tlumenosti. Chladnější taupe nebo greige proto mohou být zajímavou alternativou pro každého, komu klasické teplé podzimní barvy připadají příliš výrazné.
Jak vytvořit suede eyeshadows krok za krokem Připravte víčko. Pokud se vám oční stíny během dne slévají do záhybu, může pomoci tenká vrstva báze. Neměla by však vytvořit příliš kluzký nebo mokrý povrch. U suede efektu je důležitý měkký, matný charakter. Začněte malým množstvím stínu. Hlavní odstín nanášejte postupně a podle potřeby přidávejte. Snáze tak vytvoříte plynulý přechod než při nanesení velkého množství pigmentu najednou. Pracujte s různými štětci. Plochý štětec vám umožní dostat barvu přesně na víčko, zatímco měkký blendingový štětec ji následně rozptýlí do okolí. Hranice mezi barvou a pokožkou by měla být téměř neviditelná. Lehce zvýrazněte spodní linii řas. Stačí malé množství stejného odstínu. Pokud chcete zachovat měkký charakter líčení, vyhněte se příliš ostré lince.
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Suede eyes nemusí znamenat pouze nenápadné denní líčení. Na večer můžete základní odstín prohloubit u vnějšího koutku nebo podél linie řas. Místo černé zkuste espresso, tmavou čokoládu nebo kouřovou šedohnědou. Vznikne výraznější pohled, který si ale stále zachová měkkost.
Zajímavou alternativou může být také tmavě modrá. Navy odstín dokáže nahradit klasickou černou a zároveň zůstává dostatečně tlumený, aby nenarušil celkový charakter líčení.
Aby měkké oční líčení opravdu vyniklo, není nutné zbytek tváře zatěžovat. Dobře funguje lehký podklad, přirozeně upravené obočí, trochu bronzeru nebo tvářenky a balzám či rtěnka v nude, růžovohnědém nebo karamelovém odstínu.
Elegantní může být také monochromatická varianta. Hnědé tóny na očích propojíte s bronzerem, karamelovou tvářenkou a hnědorůžovou rtěnkou. Celý make-up tak získá jednotnou podzimní paletu bez výrazných kontrastů.
Pro koho jsou suede eyes vhodné?
Výhodou suede eyes je především jejich variabilita. Intenzitu i barevný tón můžete snadno přizpůsobit vlastnímu stylu. Světlejší taupe a béžové vytvoří velmi jemný efekt, středně hnědé dodají očím větší hloubku a čokoládové či espresso odstíny se hodí pro výraznější večerní variantu. Studené greige a taupe mohou být zajímavou volbou pro ty, kterým nesedí příliš oranžové nebo zlaté oční stíny. Naopak teplejší karamelové a hnědé tóny vytvoří výrazně podzimní výsledek.
Důležitější než samotná barva je textura a způsob nanášení. Pokud chcete dosáhnout typického suede efektu, vybírejte jemně matné stíny, které se dají dobře vrstvit a při roztírání nevytvářejí ostré skvrny. Klíčem je právě měkký přechod a práce s intenzitou, ne množství pigmentu.
Suede eyes tak nejsou další variantou dokonale vykresleného očního make-upu. Jejich kouzlo spočívá právě v určité nedokonalosti: barva se ztrácí do pokožky, hranice nejsou ostré a výsledkem je líčení, které působí upraveně, ale zároveň přirozeně.
Zdroje: Pinterest, Instagram, Glamour, autorský text