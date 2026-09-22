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Zapomeňte na kouřové líčení: Podzim 2026 dodává očím semišový nádech, který si přizpůsobíte

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Podzimní líčení letos nemusí stát na ostré černé lince ani dokonale vykresleném kouřovém efektu. Do popředí se dostávají oční stíny inspirované měkkým povrchem semiše. Na na víčkách díky nim vzniká rozostřený, sametový efekt, který působí sofistikovaně, ale ne přehnaně upraveně.
Zapomeňte na kouřové líčení: Podzim 2026 dodává očím semišový nádech, který si přizpůsobíte

Zapomeňte na kouřové líčení: Podzim 2026 dodává očím semišový nádech, který si přizpůsobíte

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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