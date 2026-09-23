Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Medová kachna pečená na jablkách a pomerančích: Křehká podzimní klasika hezky pomalu a bez spěchu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci uvařit něco slavnostního, ale nechci stát půl dne u sporáku, sáhnu po pomalu pečené kachně na medu, jablkách a pomerančích. Peče se přes noc při nízké teplotě, maso krásně změkne a druhý den už jen hlídám, aby se při 180 °C udělala zlatá kůrka. Právě spojení kmínu, ovoce a trochy medu dělá z téhle kachny jídlo, které u nás voní po neděli i svátcích.
Obrázek k receptu s názvem Podzimní klasika: Pomalu pečená kachna na medu, jablkách a pomerančích voní celým bytem a odmění se dokonale křehkým masem

Obrázek k receptu s názvem Podzimní klasika: Pomalu pečená kachna na medu, jablkách a pomerančích voní celým bytem a odmění se dokonale křehkým masem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Podzimní klasika: Pomalu pečená kachna na medu, jablkách a pomerančích voní celým bytem a odmění se dokonale křehkým masem
Reklama
Další články z Cooky.cz
Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně
Chlebík podle Ládi Hrušky si doma upečete snadno a levně
Retro návrat na talíř: Tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete
Retro návrat na talíř: Tradiční Svit salát ze sterilovaného zelí a měkkého salámu si zamilujete

Kdysi se podobné saláty nosily domů z lahůdek skoro automaticky a u nás to nebylo jinak. Svit salát dělám...

Kefírová buchta nedělá drahoty: Vláčný plechový koláč, do kterého zužitkujete i kefír čekající v lednici
Kefírová buchta nedělá drahoty: Vláčný plechový koláč, do kterého zužitkujete i kefír čekající v lednici

Kefírová buchta je přesně ten moučník, který se neplete do cesty a přitom odvede poctivou práci. Umí být...

Zapečené krůtí maso s cuketou: Jednoduchý a lehký oběd či večeře, která zasytí a nezatíží
Zapečené krůtí maso s cuketou: Jednoduchý a lehký oběd či večeře, která zasytí a nezatíží

Cuketa patří k surovinám, které se v létě doma točí pořád dokola, a právě v takových dnech dělám tohle...

Znojemská omáčka bez zbytečných zkratek, s výraznou chutí a masem, které se rozpadá
Znojemská omáčka bez zbytečných zkratek, s výraznou chutí a masem, které se rozpadá

Znojemská omáčka je přesně ten typ jídla, který nevypadá jako frajeřina na Instagram, ale na talíři udělá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.