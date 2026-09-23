Medová kachna pečená na jablkách a pomerančích: Křehká podzimní klasika hezky pomalu a bez spěchu

Pokud se chystáte péct kachnu, zkuste ji nechat v troubě opravdu dlouho, s medem, jablky a pomeranči. Výsledek za to stojí. Já ji dávám péct přes noc na nízkou teplotu. Byt pak sice voní kachnou celou noc, to je pravda, ale maso krásně změkne a druhý den ho stačí dopéct při 180 °C, aby kůže dostala barvu. Kmín, ovoce a trochu medu udělají vůni, která u nás doma dost spolehlivě znamená neděli nebo sváteční oběd.
Dobré na tomhle postupu je hlavně to, že se kolem pekáče nemusí pořád chodit.
Kachnu pořádně osolím, okmínuji, přidám ovoce, přiklopím a dál už ji nechám pracovat samotnou. Teplota okolo 90 °C si s masem poradí pomalu, ale jistě. Ráno, případně dopoledne, bývá kachna měkká tak, že maso od kosti skoro odpadává. Pak už zbývá zelí, a finální dopečení kůže. knedlík
Můj tip zní: Když můžete, nasolte kachnu dřív. Klidně ráno, pokud ji chcete večer strčit do trouby. Kůže trochu oschne a při závěrečném pečení se pak mnohem ochotněji vypeče do barvy i do křupava. U kachny je tahle maličkost znát víc, než by se čekalo. Recept na pomalu pečenou domácí kachnu na medu, jablkách a pomerančích
Doba přípravy: asi 30 minut Délka pečení: přes noc při 90 °C, potom ještě zhruba 30 až 45 minut při 180 °C Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat
Kachna: 1 ks kachny o hmotnosti přibližně 2 kg 2 lžičky soli 2 lžičky kmínu 2 ks jablek 3 ks pomerančů 1 lžíce medu 200 ml vody nebo drůbežího vývaru
Červené zelí: 700 g červeného zelí 1 ks větší červené cibule 1 lžíce sádla 1 až 2 lžíce třtinového cukru 100 ml červeného vína 1 špetka soli
Bramborový knedlík: 800 g vařených brambor 1 žloutek 180 g dětské krupičky nebo hrubé krupice 1 lžička soli Postup přípravy kachny pečené celou noc na medu, jablkách a pomerančích
1. Kachnu očistěte, důkladně osušte a ze všech stran ji vetřete
solí a kmínem. Nezapomeňte ani na vnitřní dutinu. Právě tam dávám část ovoce, protože vůně se pak dostane k masu i zevnitř.
2.
Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte na měsíčky. Dva pomeranče oloupejte a rozdělte na filety nebo menší kousky, třetí vymačkejte a šťávou kachnu přelijte. Část ovoce vložte do kachny, zbytek rozložte kolem ní do pekáče.
3. Kachnu položte do pekáče prsní stranou nahoru, podlijte
200 ml vody nebo vývaru a pokapejte medem. Pekáč přikryjte poklicí, případně ho pořádně utěsněte alobalem. Troubu nastavte na 90 °C.
4. Pečte pomalu přes noc, ideálně
8 až 10 hodin. Kachnu není potřeba každou chvíli kontrolovat. Stačí jen pohlídat, aby v pekáči zůstalo trochu tekutiny a výpek se nezačal připalovat.
5. Druhý den kachnu odkryjte a teplotu v troubě zvyšte na
180 °C. Dopékejte ji ještě asi 30 až 45 minut, podle velikosti kachny a taky podle toho, jak peče vaše trouba. V téhle fázi se udělá křupavější kůže a povrch pěkně zezlátne. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Ke konci pečení dopékáme kachnu odkrytou. Mezitím připravte červené zelí
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6. Na sádle nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou
červenou cibuli, přidejte třtinový cukr a krátce ho nechte zkaramelizovat. Vmíchejte zelí, osolte, podlijte červeným vínem a duste doměkka, přibližně 25 až 35 minut.
7. Na
bramborový knedlík nastrouhejte uvařené a vychladlé brambory najemno. Přidejte žloutek, sůl a krupičku. Těsto zpracujte svižně, dlouhé hnětení mu moc neprospívá. Vytvarujte dvě menší šišky nebo několik kulatých knedlíků.
8. Knedlíky vařte v páře asi
30 minut. Pokud jste je udělali menší, zkontrolujte je už po 25 minutách. Napařovací vložky se někdy chovají každá trochu jinak, s tím se v kuchyni prostě počítá. Hotové knedlíky nechte krátce stát a potom je krájejte nití nebo ostrým nožem.
9. Upečenou
kachnu nechte po vytažení z trouby asi 10 minut odpočinout. Potom ji naporcujte, přelijte trochou výpeku a podávejte se zelím a bramborovým knedlíkem. Zbytky dejte do lednice a snězte nejlépe do druhého dne. Rady zkušené hospodyňky k přípravě pomalu pečené kachny Pokud chcete výraznější citrusovou vůni, přidejte do pekáče pár tenkých plátků pomeranče i se slupkou. Nepřehánějte to ale, kůra umí výpek zbytečně zahořknout. Když se vám při závěrečném dopékání zdá kůže stále málo křupavá, přelijte ji jednou nebo dvěma lžícemi horkého výpeku a nechte ještě několik minut odkrytou v troubě. Bramborové těsto nenechávejte dlouho stát. Jakmile pustí vodu, pracuje se s ním hůř a knedlíky pak mohou být zbytečně hutné. Výpek po upečení určitě nevylévejte. Sceďte ho, seberte přebytečný tuk a krátce provařte. Dostanete výbornou šťávu na maso i knedlíky. A když něco zůstane, druhý den se na ní dají opéct brambory k rychlé večeři.
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