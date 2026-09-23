Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Český cukrář sdílel dvacet let starý snímek z Anglie a pod příspěvkem se okamžitě rozjela lavina reakcí, od údivu přes obdiv až po přirovnání k Hugh Jackmanovi.
Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec

Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Ulice: Klárka spadla z kola a Adriana se zhroutila. Pavel musí do Španělska, kde bude čelit své minulosti
Ulice: Klárka spadla z kola a Adriana se zhroutila. Pavel musí do Španělska, kde bude čelit své minulosti
Hypotéky stojí o tři tisíce víc než za minulé vlády, ukázala Richterová. Pikora jí řekl, že mluví žvásty a vůbec tomu nerozumí
Hypotéky stojí o tři tisíce víc než za minulé vlády, ukázala Richterová. Pikora jí řekl, že mluví žvásty a vůbec tomu nerozumí

Tři tisíce korun měsíčně navíc na hypotéce, číslo, které ve studiu CNN Prima NEWS zvedlo ze židle ekonoma i...

Za vším stál hokejista Hudler a zhrzené ego. Hanychová s Krainovou se urážely sedmnáct let, teď zakopaly válečnou sekeru
Za vším stál hokejista Hudler a zhrzené ego. Hanychová s Krainovou se urážely sedmnáct let, teď zakopaly válečnou sekeru

Simona Krainová poslala Agátě Hanychové smířlivou SMS. Ta ji bez protiútoku přijala. Poprvé za sedmnáct let.

Maminka Schneiderové snad zastavila čas, žasnou fanoušci. Herečka ukázala společné foto a je jasné, po kom zdědila svůj půvab
Maminka Schneiderové snad zastavila čas, žasnou fanoušci. Herečka ukázala společné foto a je jasné, po kom zdědila svůj půvab

Jitka Schneiderová sdílela společný snímek se svou maminkou z procházky Prahou a pod příspěvkem se okamžitě...

Janek Ledecký zveřejnil video z kruhů a dvacátníci se stydí. Po šedesátce nemá gram tuku, je jen samý sval a šlacha
Janek Ledecký zveřejnil video z kruhů a dvacátníci se stydí. Po šedesátce nemá gram tuku, je jen samý sval a šlacha

Čtyřiašedesátiletý zpěvák pověsil tělo na gymnastické kruhy a předvedl sérii cviků, nad kterou by zaváhala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.