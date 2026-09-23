Maršálek vytáhl fotku z roku 2006 a fanoušci ho nepoznávají. Bez plnovousu a kudrn vypadal jako hollywoodský herec

Josef Maršálek patří k nejrozpoznatelnějším tvářím české gastronomie. Kudrnaté vlasy, výrazný plnovous, energický úsměv a statná postava. VIP život zaznamenal, že ale stačí odmazat dva z těchto znaků a z muže, kterého na ulici pozná každý druhý divák, se stane někdo úplně jiný. Důkaz zveřejnil sám Maršálek na sociálních sítích. Vytáhl archivní momentku pořízenou někdy v roce 2006 v Anglii. Krátký sestřih, jen lehké strniště, a celkový dojem: úplně jiný člověk. Sám příspěvek uvedl s typickou sebeironií: „Žádné nevyžádané komentáře a vůbec nemáte zač.“
Fešák od moře, kterého nikdo nepoznal
Na snímku, který podle Blesku vznikl „kdesi u moře“, stojí mladý muž s krátkými, téměř rovnými vlasy a drsněji řezaným výrazem, než na jaký jsme u Maršálka zvyklí. Žádné kudrny spadající přes čelo, žádný plnovous. Místo toho lehký rozcuch, který odpovídá módě nultých let, a strniště, které by dnes neprošlo ani jako zárodek jeho ikonického vousu. Reakce fanoušků přišly během minut. „Páni, já bych vás nepoznala,“ napsala jedna z komentujících. „Vůbec bych vás nepoznala,“ přidala se další. A pak se rozjelo srovnávání s hollywoodskými herci, padla jména Hugh Jackman a Bradley Cooper, někdo přihodil i Brandona Walshe ze seriálu Beverly Hills 90210.
Efekt „jiného člověka“ nestojí na tom, že by se Maršálkovi za dvacet let dramaticky změnil obličej. Oči, nos, úsměv, to vše zůstalo. Klíč je jinde. Dnešní veřejná identita cukráře stojí na dvou extrémně silných vizuálních znacích: kudrnatých vlasech a plnovousu. Jsou to první věci, které mozek zaregistruje, a podle nich přiřadí tvář ke jménu. Jakmile oba znaky zmizí, mozek nemá co chytit. Tvář sice vypadá povědomě, ale zařazení selže. Není to žádná plastika ani dramatický úbytek váhy, je to čistě stylistická proměna, která ale funguje tak silně, že komentáře pod příspěvkem připomínají hru „najdi deset rozdílů“.
Z Bathu do Harrods a zpátky do Čech
Fotka z roku 2006 spadá do období, které Maršálek na svém oficiálním webu popisuje jako začátek anglické kapitoly. Původně odjel do Anglie na šest týdnů. Zůstal roky. Nastoupil do pětihvězdičkového hotelu v Bathu, kde strávil dva roky, a teprve potom se přesunul do Londýna a do legendárního Harrods. Zajímavé je i to, proč fotku vytáhl právě teď. Nebyla to nostalgická zpověď. V popisku zmínil, že ji našel při úklidu starých videí a v přípravě na živé vysílání s „největší a doslova horkou novinkou 2026″. Retro snímek posloužil jako upoutávka.
Věta „žádné nevyžádané komentáře“ zní jako vtip. A nejspíš jím i je, ale s podtextem. V srpnu totiž Maršálek čelil vlně posměšků a homofobních urážek poté, co sdílel fotku napuchlého rtu po vosím bodnutí. A loni v létě veřejně četl nenávistné zprávy typu „jste hnusnej a nechutnej“, které mu chodí pravidelně. Preventivní sebeironie tak funguje jako elegantní štít: řeknu to za vás, než to stihnete napsat vy. Maršálek se o retro obsah dělí pravidelně, sdílel už svatební fotku rodičů i dětské snímky. Tentokrát ale trefil jackpot. Kombinace dvacetiletého kontrastu, herecké podoby a vlastního humoru vytvořila příspěvek, který rezonoval víc než běžná vzpomínka.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová