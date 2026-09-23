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Kauza, ve které figuruje Vémola, má dalšího muže ve vazbě. Zadržený měl kontakty na kolumbijské kartely

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Čtyři dny předtím, než se veterán UFC Karlos Vémola vrátí do klece, se znovu pohnula kauza, ve které je obviněný. Policie přivezla z Nizozemska posledního ze šesti stíhaných a soud ho poslal do vazby. Jednačtyřicetiletý bijec přitom tvrdí, že ho z těžkého období vytahuje hlavně příprava na zápas.
Kauza, ve které figuruje Vémola, má dalšího muže ve vazbě. Zadržený měl kontakty na kolumbijské kartely

Kauza, ve které figuruje Vémola, má dalšího muže ve vazbě. Zadržený měl kontakty na kolumbijské kartely

Zdroj: OKTAGON MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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