Kauza, ve které figuruje Vémola, má dalšího muže ve vazbě. Zadržený měl kontakty na kolumbijské kartely

- Policie převzala z Nizozemska šestého obviněného z kauzy Padrino a soud ho poslal do vazby.
- Podle vyšetřovatelů chystal s organizátorem skupiny dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky.
- Veterán UFC je stíhán na svobodě po kauci 15 milionů korun a vinu odmítá.
- V sobotu se ve Frankfurtu utká s neporaženým Frédéricem Vosgrönem před zhruba šedesáti tisíci diváky.
- Příprava je pro něj podle vlastních slov únikem před problémy v osobním životě.
Do soboty zbývají čtyři dny a Vémola tvrdí, že v hlavě má jen zápas. Pondělní zpráva Národní protidrogové centrály ale ukázala, že vedle klece pořád běží ještě jeden souboj. V tom nerozhoduje rozhodčí.
Šestý muž za mřížemi
Akce s krycím názvem Padrino přinesla na přelomu roku obvinění šesti lidem, policie je stíhá kvůli mezinárodní drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu. Pětici zadrželi už tehdy, na šestého muže vydal soud v únoru evropský zatýkací rozkaz. Nizozemská policie ho dopadla v červenci a na konci minulého týdne si ho na pražském letišti převzali čeští kriminalisté. Podle médií jde o občana Severní Makedonie.
Vyšetřovatelé mu kladou za vinu, že s organizátorem skupiny chystal dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. „Podle jejich zjištění měl kontakty na drogové kartely v Kolumbii,“ uvedla na webu policie mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová a doplnila, že tam muž dlouhodobě pobýval. Obvodní soud pro Prahu 7 ho poslal do vazby, kde už sedí i údajný organizátor skupiny.
Vémola mezi obviněnými figuruje od loňských Vánoc. Policie ho viní z toho, že pomáhal zajistit přepravu několika zásilek kokainu v kamionech. Z vazby vyšel v lednu po složení kauce 15 milionů korun a veškerá obvinění od začátku odmítá. Při pravomocném odsouzení by některým ze šestice hrozilo až osmnáct let vězení.
Útěk do posilovny
V podcastu iSport Fight! Vémola popsal, jak se s tím vším pere. V osobním životě podle svých slov prožívá hodně špatné období. Po rozchodu s manželkou Lelou a s vyšetřováním v zádech našel útočiště v přípravě, kterou rozjel v létě. Na každodenní starosti prý nemá čas, soustředí se jen na zápas a cítí se ve výborné fyzické i psychické pohodě. Ještě letos v létě přitom žádný cíl neměl, kariéru ukončil před více než čtrnácti měsíci s pocitem, že odchází na vrcholu. Sobotní výhra má podle něj změnit i to, o čem se kolem něj mluví. „Chci, aby se mě lidi přestali ptát na to, co se děje doma,“ vzkázal. Místo otázek na hádky s partnerkou by rád slyšel, koho si vybere příště a jestli se objeví na jubilejním Oktagonu 100 v O2 areně.
Verdikt v kleci
Soupeře si Vémola nevybral. Třicetiletý německý zemař Frédéric Vosgröne přezdívaný Neandrtálec ho v létě vyzval přímo v kleci v Kolíně nad Rýnem a Terminátor dlouho neváhal. Němec, který v profesionální kleci dosud nenašel přemožitele, mu pak sliboval tvrdý pád.
V sobotu se oba potkají na fotbalovém stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, kam má dorazit kolem šedesáti tisíc lidí. Vémola má na kontě o 42 zápasů víc než jeho soupeř, sázkové kanceláře v něm přesto jasného favorita nevidí. Co by mohlo přijít potom, nahlas zvažuje šéf Oktagonu Pavol Neruda, který nevyloučil ani souboj o pás.
Pro Neandrtálce má Vémola nachystané nečekané gesto. Až ho podle svých slov porazí, zajde za ním a poděkuje mu, že ho do klece vrátil.