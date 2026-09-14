Prodavačka z drogerie prozradila 3 krémy, které by ženám po 60 nikdy neprodala. Češky je kupují nejvíc

Žádná prodavačka nevede tajný seznam krémů, které by zákaznicím odmítla prodat. V doporučeních kosmetiček a dermatologů se ale opakují tři typy krémů, po kterých ženy sahají nejčastěji a zralá pleť z nich má nejméně. Poznáte je podle jediného řádku na obalu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Po šedesátce se pleť chová jinak
Pokožka ve zralém věku ztrácí pružnost, hůř si drží vlhkost a postupně se ztenčuje. Přidávají se pigmentové skvrny a pocit napnutí, který ráno po umytí nezmizí. Vlastních tuků tvoří kůže méně, takže všechno, co ji byť jen mírně vysušuje, se projeví rychleji než dřív. Krém, který skvěle fungoval ve čtyřiceti, proto po šedesátce nemusí obstát.
Přečtěte si také: Nejhorší tvrdý sýr ze supermarketu. Češi ho dávají na pečivo denně a ani neví, co v něm je Foto: Shutterstock.com Krém, který má kolagen přímo ve složení
Nápis „s kolagenem“ na obalu vypadá logicky. Kolagen drží pleť pevnou a s věkem ho ubývá, takže se nabízí doplnit ho zvenčí. Jenže molekula kolagenu je natolik objemná, že se přes ochrannou bariéru kůže do hlubších vrstev nedostane, a zůstává na povrchu.
Tam funguje jako hydratace. Pleť vypadá hebčeji a jemné linky jsou na chvíli méně patrné. Zásoby ve škáře, kde kolagen vzniká, tím ale nedoplníte. Vlastní tvorbu podporují spíš peptidy, retinol nebo vitamin C.
Foto: Freepik.com Denní krém bez UV filtru
Tohle je zdaleka nejčastější chyba. Za viditelné stárnutí obličeje může asi z 80 procent ultrafialové záření, teprve zbytek jde na vrub genům a plynoucímu času. Zákeřné je hlavně UVA záření, protože prochází mraky i okenním sklem a poškozuje kolagenová vlákna po celý rok. Cesta na nákup v listopadu se počítá stejně jako červencová procházka. Denní krém bez ochranného faktoru tuhle práci neodvede.
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Intenzivní vůně prodává, protože si ji zákaznice ověří hned u regálu. Můžou za ni ale dvě složky, které suché pleti nedělají dobře. Denaturovaný alkohol, psaný jako Alcohol Denat., Ethanol nebo Isopropyl Alcohol, odplavuje z pokožky i poslední zbytky přirozených tuků a pocit napnutí se prohloubí.
Druhou je syntetická parfemace pod označením Parfum nebo Fragrance, která u citlivé pleti patří k nejčastějším spouštěčům zarudnutí. Složky se přitom uvádějí sestupně podle množství, takže alkohol na předních místech znamená, že ho krém obsahuje hodně.
Co si místo toho dát do košíku
Ráno sáhněte po denním krému s ochranným faktorem, klidně i v zimě. Ve složení hledejte kyselinu hyaluronovou pro hydrataci, ceramidy a panthenol pro obnovu kožní bariéry a peptidy nebo retinol pro podporu pevnosti. Na noc se hodí hutnější výživná textura bez parfemace.
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Pokud vás potíže s pletí trápí dlouhodobě, svědí nebo se opakovaně zanítí, poraďte se se svým lékařem nebo dermatologem.
Foto: Unsplash.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vogue.cz/clanek/beauty/pece/untitled-content-item-e3aa70a/5-znamek-ze-vase-plet-ztraci-kolagen, https://www.laroche-posay.cz/article/opalovaci-krem-proti-starnuti-pleti, https://www.nanospace.cz/blog/nejlepsi-krem-na-suchou-a-citlivou-plet/, https://www.rehabilitace.info/zdravotni/fotostarnuti-jak-ho-zpomalit/, https://www.lobey.cz/blog/kolagen–je-v-kremech-proti-vraskam-opravdu-nezbytny/, https://www.weleda.cz/content/campaigns/sucha-plet, https://www.venusta.cz/pece-o-plet/anti-aging/, https://www.lifee.cz/tipy-na-omlazujici-kremy-pro-damy-60-pri-vyberu-hledejte-peptidy-kyselinu-hyaluronovou-a-retinol-1fb5d